Unihockey Limmattal braucht noch einen Sieg

Unihockey Nach dem Erfolg im Penalty-Krimi: Limmattal braucht noch einen Sieg Im 1.-Liga-Playoff-Final haben Limmattals Unihockeyaner auch das zweite Spiel gegen Herausforderer Olten Zofingen gewonnen. Noch ein Erfolg fehlt – und das Team aus Urdorf darf wie vor einem Jahr um den Aufstieg in die Nationalliga B spielen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 06.03.2023, 16.00 Uhr

Bisher strauchelten nur die Solothurner. Limmattals Cedric Hasenböhler kontrolliert den Ball, im Hintergrund ist Moritz Wenk bereit für den nächsten Gegenangriff. Oliver Menge (5. März 2023)

Diese Serie lässt niemanden kalt. 300 Zuschauer am Samstag in Urdorf, über 400 tags darauf in Olten – das Playoff- Duell zwischen Gruppensieger Limmattal und dem Zweiten der Regular Season, Olten Zofingen, ist ein Publikumsmagnet. Und nicht nur das: Die Partien zwischen den beiden besten Teams der 1.-Liga-Gruppe 1 bieten alles, was die Sportart Unihockey attraktiv macht. Intensiv geführte Zweikämpfe, sehenswerte Tore und vor allem viel Dramatik für Spieler, Staff und Fans.

Mit 6:2 haben die Limmat­taler die erste Begegnung gewonnen, mit 4:3 nach Penaltyschiessen die zweite. In der nach Modus Best of 5 ausgetragenen Finalserie liegen sie damit 2:0 in Front. Nun fehlt dem Team von Chefcoach Behar Spahija noch ein Erfolg, um wie vor Jahresfrist um den Aufstieg in die Nationalliga B spielen zu können.

Die Erinnerungen sind noch frisch bei allen, die dabeigewesen waren: Damals scheiterte man in fünf Spielen denkbar knapp an B-Ligist Fribourg. Diesmal würde der Gegner Langenthal-Aarwangen, Verbano Gordola oder March-Höfe Altendorf heissen. Diese Vereine spielen aktuell die NLB-Playouts. Am kommenden Wochenende ist klar, wer gegen den Sieger des Duells Limmattal – Olten Zofingen stechen muss.

Meistens sind die Limmattaler (Moritz Wenk, links) vor den Gegenspielern am Ball. Oliver Menge (5. März 2023)

Die Ausgangslage für Limmattal ist verheissungsvoll: Mit einem Sieg vor heimischem ­Publikum am kommenden Sonntag in Urdorf (Anpfiff in der Zentrumshalle ist um 20 Uhr) könnte man bereits das zweite Saisonziel nach dem Sieg in der regulären Saison als erledigt ­abhaken.

«Die Serie gegen Olten Zofingen ist beste Werbung für unseren Sport»,

sagt Behar ­Spahija. Limmattals Chefcoach lobt die eigene Mannschaft («wir lassen nie locker, geben nie auf») und auch den Gegner («eine sehr gute Mannschaft, die fair spielt»). Auf die Frage, ob er sich nach den ersten beiden Siegen gegen Olten Zofingen bereits mit den möglichen Gegnern in den NLB-Aufstiegsspielen befasst, sagt er nur: «Momentan gibt es für mich nichts anderes als das dritte Spiel vom Sonntag. Danach denke ich vielleicht an die Aufstiegsspiele. Oder vielleicht auch noch nicht. Wir nehmen Schritt für Schritt. Oder wie die Velofahrer, eine Etappe nach der anderen.»

Insbesondere die zweite Partie vom vergangenen Sonntag war an Spannung kaum zu überbieten. 1:0 führte Limmattal nach neun Minuten durch einen Treffer von Cedric Hasenböhler, geriet dann mit 1:2 und 2:3 in Rückstand. Doch eineinhalb Minuten vor Ende des dritten Drittels traf Valentin Ladner mit seinem Tor zum 3:3 mitten ins Solothurner Herz. Nach einer torlosen Verlängerung musste das Penaltyschiessen die Entscheidung bringen. Und dort behielten die Gäste aus dem Kanton Zürich die Nerven. Alexander Hess, Moritz Wenk sowie zweimal Marco Ramseyer trafen, der von einer Grippe genesene Goalie Dominic Gabriel entschärfte drei Versuche der Gastgeber.

Am Sonntag könnte Vollzug gemeldet werden

Weiter geht’s am kommenden Sonntag mit Spiel Nummer 3. Dass die Limmattaler diese Serie noch aus den Händen geben werden, kann man sich kaum vorstellen. Drei Siege in Folge für Olten Zofingen? Nicht realistisch. Zu dominant sind die Limmattaler, wenn ihre Kombinationsmaschinerie ins Laufen kommt. Und wenn es mal nicht nach Wunsch läuft, kniet da immer noch ein verlässlicher Torhüter zwischen den Pfosten. Ob dies der 26-jährige Routinier Dominic Gabriel ist oder der um vier Jahre jüngere Jungspund ­Simon Brandenberger, spielt keine Rolle. Beide können jederzeit zum Matchwinner werden.

Schöne Aussichten in Urdorf.

Das weitere Programm Sonntag, 12. März: Unihockey Limmattal – Olten Zofingen, 20 Uhr, Zentrumshalle Urdorf.

Freitag, 17. März (falls nötig): Olten Zofingen – Unihockey Limmattal, 20 Uhr, Giroud-Olma-Halle Olten.

Sonntag, 19. März (falls nötig): Unihockey Limmattal – Olten Zofingen, 17 Uhr, Zentrumshalle Urdorf.



Die Aufstiegsspiele in die Nationalliga B starten am Wochenende 25./26. März. Gespielt wird im Modus Best of 5.

