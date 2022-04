Unihockey Moritz und Tim Mock im Playoff-Fieber: Auf zum Dietiker Bruderduell in der NLA Im Playoff-Halbfinal der Unihockeyaner kommt es zur Paarung GC gegen Zug United. Es ist auch ein Aufeinandertreffen der beiden Dietiker Brüder. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 01.04.2022, 16.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tim Mock (blaues Dress) trifft mit Zug United ab diesem Wochenende auf die Grasshoppers mit seinem Bruder Moritz. Maria Schmid

Während die Saison für 1.-Ligist Unihockey Limmattal spätestens in einer Woche zu Ende sein wird, fängt sie für zwei frühere Limmattaler Nachwuchsspieler jetzt erst richtig an. Im NLA-Playoff-Halbfinal treffen die Dietiker Brüder Tim und Moritz Mock ab diesem Samstag mit ihren Klubs aufeinander. In einer Best-of-7-Serie machen die Grasshoppers mit Moritz und Zug United mit Tim den einen Teilnehmer am Superfinal vom 23. April aus. Im anderen Halbfinal duellieren sich Rekordmeister Wiler-Ersigen und Titelverteidiger Köniz.