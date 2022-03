Unihockey Limmattals Teamchef vor den NLB-Aufstiegsspielen: «Die Signale sind positiv» Zum zweiten Mal in der 14-jährigen Klubgeschichte steht Unihockey Limmattal in den Aufstiegsspielen zur Nationalliga B. Teamchef Rolf Gabriel erklärt, was eine Promotion für den Klub aus Urdorf bedeuten würde und wo die Probleme eine Stufe höher lägen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 25.03.2022, 17.07 Uhr

«Das waren Emotionen pur.» Limmattals Teamchef Rolf Gabriel nach dem Sieg gegen Pfannenstiel. Henry Muchenberger

Die nervenaufreibenden Duelle im 1.-Liga-Playoff-Final gegen Pfannenstiel Egg sind Geschichte. Jetzt spielen die Limmattaler Unihockeyaner in einer Best-of-5-Serie gegen B-Ligist Fribourg um die Promotion in die zweithöchste Liga des Landes. Start ist am Samstag um 17.30 Uhr in der Urdorfer Zentrumshalle. Wäre eine Saison in der Nationalliga B für den Verein aus Urdorf überhaupt verkraftbar? Welche Herausforderungen würden auf die sportliche Führung warten? Der 58-jährige IT-Spezialist Rolf Gabriel amtet seit drei Jahren als umsichtiger Teamchef bei Unihockey Limmattal. Er nimmt Stellung zu den drängenden Fragen.

Blicken wir kurz zurück: Nach dem dritten Finalspiel gegen Pfannenstiel ging Limmattal in der Serie mit 2:1 in Führung. Auf die Bemerkung, dass es jetzt nur noch vier Siege braucht für den Aufstieg in die Nationalliga B, lächelten Sie eher zurückhaltend.

Rolf Gabriel (überlegt kurz): Damals war das alles noch weit weg. Für das Team wäre es natürlich extrem cool, wenn der Aufstieg gelingen würde. Das würde den Spielern und dem Trainerstaff jeder gönnen. Auch ich wäre begeistert wegen des sportlichen Erfolgs …

Aber?

Es würde einiges an Mehraufwand auf uns zukommen. Finanziell und organisatorisch.

Beispielsweise?

Ich arbeite bei einer Bank als Projektleiter für IT-Grossprojekte in einem 100-Prozent-Pensum. Na ja, manchmal sind es auch 120 Prozent (schmunzelt). Ursprünglich komme ich nicht aus dem Unihockey, bin dank meiner Söhne quasi reingerutscht. Ich mache den Job als Teamchef bei Limmattal gerne. Aber noch mehr Zeit für den Sport zu investieren, das geht bei mir fast nicht.

Bei einem Aufstieg in die Nationalliga B müssten Sie sich noch mehr persönlich engagieren?

Ja, davon gehe ich aus. Allerdings entschädigen die sportlichen Erfolge der Mannschaft für die Arbeit.

Was würde eine NLB-Saison in der Mannschaft verändern?

Nicht viel. Natürlich wäre bei allen der Respekt da vor der sportlichen Herausforderung. Aber einmal oben mitspielen, das würden die einen sicher lässig finden.

Limmattals Christian Eugster mit dem Pokal für den 1.-Liga-Meistertitel. Andre Duesel

Und die anderen? Es gibt Spieler bei Limmattal, die haben teils viele Jahre in der Nationalliga A gespielt. Die sind gerade deswegen bei Limmattal, weil sie hier mit zwei Trainings pro Woche erfolgreich ihrem Hobby nachgehen können.

Sie sprechen etwas Wichtiges an. Während der Finalserie gegen Pfannenstiel war das alles kein Thema, die möglichen Konsequenzen eines Aufstiegs und dergleichen. Da wollten wir einfach unbedingt gewinnen. Aber jetzt, da wir den Pokal als 1.-Liga-Meister gewonnen haben, müssen wir solche Sachen diskutieren. Wer bleibt auch bei einem Aufstieg beim Verein, wem wäre das zu viel?

Es ginge auch, ohne zu diskutieren.

Ich weiss, was Sie meinen. Aber absichtlich verlieren tut niemand. Keiner hängt sich in den Trainings unter der Woche rein, um dann am Samstag oder Sonntag ein Spiel zu verschenken. Schon gar nicht, wenn man vor solch tollen Fans wie den unseren spielen darf.

Am Sonntag fahren Sie mit einem Bus mit Team und Fans nach Fribourg.

Das meine ich. So etwas ist doch grossartig! Nur schon wegen der unglaublichen Unterstützung der Zuschauer werden unsere Akteure bis zur letzten Spielminute alles geben.

Oder bis zum Penaltyschiessen.

Ja. Wenn es sein muss, auch bis zum Penaltyschiessen.

Das haben die Limmattaler im Griff, wie man spätestens nach dem fünften Finalspiel gegen Pfannenstiel weiss.

Kein Penalty kassiert, alle drei verwandelt. Das waren Emotionen pur.

Dass Sie eventuell bis am 10. April nicht wissen, in welcher Liga die Mannschaft im kommenden Herbst spielen wird, macht die Planung nicht einfacher.

Das ist so. Allerdings betrifft das eher unser Trainerteam mit Behar Spahija und Michael Hunziker. Die beiden sind für das Zusammenstellen der Mannschaft zuständig. Allerdings gehe ich davon aus, dass das Gros des Teams zusammenbleiben wird.

Was machen Spahija und Hunziker?

Da ist noch nichts definitiv. Wir haben uns im Januar mal kurz unterhalten, und die Signale der beiden waren positiv. Und sind es immer noch.

Das heisst, sie bleiben eine weitere Saison in Urdorf?

Ich bin zuversichtlich.

Unterschrieben ist noch nichts?

Nein. Aber, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die beiden bleiben werden. Das wäre für die weitere Entwicklung des Teams von zentraler Bedeutung.

Apropos Entwicklung. Die 2. Mannschaft von Limmattal spielt in der 4. Liga, die ältesten Junioren in der dritthöchsten Klasse, im U21C. Viel Nachschub für das Fanionteam kann da nicht erwartet werden. Egal, ob es in Zukunft in der 1. Liga oder in der NLB spielt.

Ja, das ist so. Der Sprung vom regionalen Nachwuchs in die nationale B-Liga ist natürlich sehr gross. Dessen sind wir uns bewusst. Unihockey Limmattal lebt in erster Linie von auswärtigen Spielern, das ist ein Fakt. Wir sind stolz darauf, dass immer wieder ehemalige Spitzenspieler oder talentierte Junioren den Weg zu uns finden. Aber natürlich hoffen wir …

… dass die ehemaligen Limmattal-Junioren Tim Mock und Moritz Mock einmal zu ihrem Stammverein zurückkehren werden.

Genau. Das wäre wunderbar.

Beide spielen mit ihren Vereinen Grasshoppers und Zug United in der NLA um den Meistertitel. Und beide sind auch Kandidaten für einen Platz in der Nationalmannschaft an der Heim-WM im November.

Sie sehen also, unsere Nachwuchsabteilung ist auf Zack (schmunzelt).

Auf-/Abstiegsplayoff 1. Liga/NLB (Modus Best of 5)

Samstag, 26. März: Unihockey Limmattal – Fribourg, 17.30 Uhr, Zentrumshalle, Urdorf. Sonntag, 27. März: Fribourg – Unihockey Limmattal, 17 Uhr, Ste. Croix, Fribourg. Sonntag, 3. April: Unihockey Limmattal – Fribourg, 17.30 Uhr, Zentrumshalle, Urdorf. Samstag, 9. April (falls nötig): Fribourg – Unihockey Limmattal, 17 Uhr, Ste. Croix, Fribourg. Sonntag, 10. April (falls nötig): Unihockey Limmattal – Fribourg, 19.30 Uhr, Zentrumshalle Urdorf.



In der zweiten Serie treffen Lok Reinach (1. Liga) und Davos (NLB) aufeinander.

NLB-Aufstiegsspiele Fribourg – der Gegner vom «Röschtigraben» Als unterklassiger Verein darf Unihockey Limmattal die Serie gegen B-Ligist Floorball Fribourg mit einem Heimspiel diesen Samstag eröffnen (17.30 Uhr, Zentrumshalle Urdorf). Wer sind diese Freiburger, die sich just am «Unihockey-Röschtigraben» seit fünf Jahren in der zweithöchsten Liga halten? Teamchef Constantin Streiter erklärt: «Wir sehen uns als Aushängeschild des Westschweizer Unihockeys. Darum wäre es schade, wenn wir als einziger Nationalliga-Verein westlich von Bern absteigen würden.» Erstaunlich: Die Qualifikation für die Playoffs verpasste Fribourg erst in der allerletzten NLB-Meisterschaftsrunde. Doch in den Playouts unterlag man dem abgeschlagenen Tabellenletzten Red Devils March-Höfe Alterndorf mit 1:3. Streiter: «Es kann nur noch besser werden.»

