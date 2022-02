Unihockey Limmattaler Unihockeyaner fliegen in den Final Innert 48 Stunden gewinnen die 1.-Liga-Unihockeyaner zweimal gegen Bülach, am Freitag mit 9:3 und am späten Sonntagabend mit 6:5. Damit entscheiden sie die Playoff-Serie vorzeitig. Der nächste Gegner ist noch nicht bekannt. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 20.02.2022, 21.10 Uhr

Vorsicht, hier kommen die Limmattaler Unihockeyaner! Yannick Zwirner wurde am Freitag in Bülach übel gefoult, gestern Abend revanchierte er sich mit dem wegweisenden Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1. André Düsel

Es ist vollbracht! Die Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner stehen erstmals seit 2018 wieder im Playoff-Final. Dank zwei grossartigen Vorstellungen gegen den Dominator der Regular Season, Bülach Floorball, verlängerte das Team von Chefcoach Behar Spahija die Saison bis mindestens Mitte März.

Gegen wen die Limmattaler im Final antreten werden, ist noch nicht raus. Im zweiten Halbfinal steht die Paarung Pfannenstiel – Rheintal Gators 1:1 nach Siegen. Dort wird die Entscheidung am kommenden Sonntag fallen.

Am Sonntagabend machten es die Limmattaler ihren erfreulich zahlreich aufmarschierten Fans nicht einfach. Zwar lagen sie dank Treffern von Valentin Ladner (7./27.), Zwirner (32.) und Ramseyer (36.) zwischenzeitlich mit 4:1 in Führung, und nach 45 Minuten mit 6:2 (erneut Ramseyer und Massaro skorten).

Doch Bülach liess nicht locker und erzielte 56 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit den Anschlusstreffer zum 6:5. Aber dieser fiel zu spät. Unter dem Applaus der Zuschauer spielten die Limmattaler die letzten Halbfinal-Sekunden herunter. «Wir sind sehr glücklich», meinte Chef Spahija nach dem Schlusspfiff nur.

Erst eine kurze Pause, am 5. März gehts weiter

Dank der vorzeitigen Finalqualifikation haben die Limmattaler ein spielfreies Wochenende vor sich. Am Samstag, 5. März, startet dann die Serie gegen Pfannenstiel oder die Rheintal Gators. Diese wird im Modus Best of five gespielt, wer zuerst drei Spiele gewinnt, zieht in die Auf-/Abstiegsbarrage gegen eines der beiden schlechtesten NLB-Teams ein.

Telegramm Limmattal – Bülach 6:5 (1:1, 4:1, 1:3) Zentrumsalle Urdorf. – 255 Zuschauer. – SR: Pulfer, Bürgi. – Tore: 7. (6:27) V. Ladner (A. Ladner/Strafe Geiser!) 1:0. 7. (6:48) Klingler (Kapp/Strafe Geiser) 1:1. 27. V. Ladner (Hess) 2:1. 42. Zwirner (Peraro/Strafe Stutz) 3:1. 36. Ramseyer (Schneider) 4:1. 37. Klingler (Tahmasebi) 4:2. 39. Ramseyer (Penalty) 5:2.45. Massaro 6:2. 54. Derungs 6:3. 55. Klingler 6:4. 60. Derungs 6:5.

Strafen: 3 x 2 Minuten gegen Limmattal – 4 x 2 Minuten gegen Bülach. Bemerkungen: Limmattal im Tor mit Dürler. – Der teaminterne «Geile-Siech-Award» ging bei Limmattal an Leandro Peraro.

