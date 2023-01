Unihockey Limmattaler überrollten die Gegner: Zwei Spiele, zwei «Stängeli» 1.-Liga-Leader Unihockey Limmattal hat am Wochenende gross aufgespielt. Am Samstag gab’s einen 12:0-Heimsieg gegen Deitingen, am Sonntag ein 11:2 gegen Baden-Birmenstorf. Frage: Wer soll das Team aus Urdorf stoppen? Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am vergangenen Wochenende gab’s viel zu jubeln für Nicolas Jordan (rechts) und sein Team. Alexander Wagner/Archiv

Sie machten weiter, immer ­weiter. Immer wieder schenkten die Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner am späten Samstagabend ihrem bemitleidenswerten Gegner aus Deitingen ein Tor ein.

6:0 führten die Limmattaler nach 35 Minuten vor eigenem Publikum, zehn Minuten vor dem Ende machte Livio Schnoz auf Pass von Dominik Galsterer mit dem 10:0 das «Stängeli» perfekt. Schliesslich zeigte die Resultattafel ein 12:0 für Leader Limmattal an.

«Wir haben voll durchgezogen. Das war stark»,

freute sich Limmattals Chefcoach Behar Spahija nach der eindrücklichen Machtdemonstration. Offensiv produktiv, defensiv sicher – so lassen sich Meisterschaften gewinnen. Dass der 22-jährige Goalie Simon Brandenberger als bester Spieler der Limmattaler ausgezeichnet worden ist, passt ins erfreuliche Gesamtbild. Spahija:

«Simon hat heute unglaubliche Saves gezeigt. Er hat einen super Job gemacht.»

Der Limmattaler Übungsleiter war des Lobes voll für sein Team. Nur bei einer Frage des Journalisten wusste Spahija keine definitive Antwort. Er konnte sich nicht daran erinnern, dass er in seiner Zeit in Urdorf je einmal ein Meisterschaftsspiel mit 12:0 gewonnen hat. «Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube nicht, dass so etwas schon einmal passiert ist.»

24 Stunden nach dem 12:0 gegen Deitingen machten die Limmattaler auch gegen Baden-Birmenstorf keine halben Sachen. Nach 60 einseitigen Minuten und einem diskussionslosen 11:2 stand Limmattals insgesamt 17. Sieg im 19. Meisterschaftsspiel fest.

Noch drei Spiele zum «Aufwärmen» für die Playoffs

In der regulären Saison haben die Limmattaler noch drei Partien zu absolvieren, allesamt gegen Teams, denen sie auch in den Playoffs begegnen können. Diese Spitzenspiele tragen sie innert sechs Tagen aus. Am kommenden Sonntag, 22. Januar, spielen sie in Urdorf gegen die Lions Konolfingen, am Mittwoch darauf steht ebenfalls in Urdorf das Nachtragsspiel gegen den Tabellenzweiten Olten Zofingen an. Zum Ende der Qualifikation geht es schliesslich am Samstag, 28. Januar, nach Luzern. Danach beginnen die Playoff-Viertelfinals.

Service Telegramme Limmattal – Deitingen 12:0 (3:0, 3:0, 6:0)

Zentrumshalle Urdorf. – 85 Zuschauer. – SR: Müller, Roth. – Tore: 7. Massaro (Zwirner) 1:0. 12. Hasenböhler (Massaro) 2:0. 14. A. Ladner 3:0. 26. Jordan (A. Ladner) 4:0. 27. Ramseyer 5:0. 35. Jordan (Nater) 6:0. 42. Zwirner (Hasenböhler/Strafe Zeller) 7:0. 44. Peraro (Hasenböhler) 8:0. 49. Wenk (Hasenböhler) 9:0. 50. Schnoz (Galsterer) 10:0. 52. Wenk (Massaro) 11:0. 55. Massaro (Wenk) 12:0.

Strafen: 1 x 2 Minuten gegen Deitingen.

Best Player: Simon Brandenberger.



Limmattal – Baden-Birmenstorf 11:2 (1:0, 3:1, 7:1) Zentrumshalle Urdorf. – 89 Zuschauer. – SR: Fuchs, Rohner. – Tore: 7. Wenk (Peraro) 1:0. 24. Rothe 1:1. 29. Jordan (V. Ladner) 2:1. 30. Frei (Pliska) 3:1. 34. A. Ladner (Hess) 4:1. 45. Küng (Peraro) 5:1. 45. Wenk (Massaro) 6:1. 54. Zwirner (Hasenböhler) 7:1. 56. Zwirner (Peraro) 8:1. 57. Bär (V. Ladner) 9:1. 57. Buck 9:2. 58. Peraro (Hasenböhler) 10:2. 60. Bär (V. Ladner) 11:2.

Strafen: Je 1 x 2 Minuten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen