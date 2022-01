Unihockey Limmattaler müssen mit Maske trainieren: Zu strenge Regeln wegen Corona? Die Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner dürfen Teamtrainings abhalten. Allerdings müssen sie dafür mit Mund- und Nasenschutz aufs Feld. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Als noch Unihockey gespielt werden durfte: Limmattal-Chefcoach Behar Spahija instruiert während eines Time-outs sein Team. Alexander Wagner

Am 19. Dezember 2021 haben die Limmattaler Unihockeyaner ihre bislang letzte 1.-Liga-Meisterschaftspartie bestritten. In der Urdorfer Zentrumshalle gab’s zum Jahresabschluss einen 5:3-Sieg gegen die Jona-Uznach Flames. Mit diesem Erfolg zementierten die Urdorfer ihren vierten Zwischenrang. Seither herrscht tote Hose. Grund: Noch mindesten bis am 28. Januar ruht der Meisterschaftsbetrieb bei den Amateursportlern. Im Falle der Unihockeyaner heisst dies: Falls es die epidemiologische Lage zulässt, wird frühestens am Wochenende des 29./30. Januar wieder um Punkte gespielt. Stand jetzt würden dann direkt die Aufstiegsplayoffs beginnen. Nur, dass die 1.-Liga-Saison 2021/22 tatsächlich nochmals angepfiffen wird, daran mag niemand so recht glauben.

Rolf Gabriel ist nicht nur der Vater von Limmattal-Goalie Dominic Gabriel, er amtet im Verein auch als Teamchef, Leiter Spielbetrieb und hat zudem das Amt des Covid-Verantwortlichen inne. Gabriel sagt:

«Vor ein paar Tagen haben alle Vereine von Swiss Unihockey einen Fragebogen zugeschickt erhalten. Es geht darum, ob und unter welchen Umständen die Klubs die Saison wieder aufnehmen wollen.»

Natürlich wünscht sich Gabriel, dass die Meisterschaft im Februar wieder gestartet wird. «Aber zu welchem Preis?», fragt er. Das Leben drehe sich nicht nur um Sport, es gelte, Chancen und Risiken bewusst abzuwägen. Ob er an eine ­Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 1. Liga glaubt? «Ich bin skeptisch», sagt Gabriel.

Behar Spahija, der Chefcoach des Limmattaler Fanionteams, leitet seit dem Unterbruch der Meisterschaft zweimal pro Woche ein Teamtraining in der Zentrumhalle. Mit den aktuellen 2G-Bestimmungen gilt dabei: Maske auf! Schweisstreibendes Training und dabei eine Maske vor Mund und Nase – geht das? «Es ist natürlich nicht das Optimale, mit einer Maske zu trainieren», so Spahija, «aber, ja, es geht.» Es müsse gehen. Schliesslich sei man glücklich, dass überhaupt im Team ­trainiert werden darf.

Während die obersten beiden nationalen Ligen – die NLA und NLB – unbeirrt weiterspielen (oder auch nicht, wenn wie am vergangenen Wochenende alle NLA-Partien wegen Corona abgesagt werden müssen) und auch die höchsten Juniorenklassen keine Beschränkungen kennen, darben die unteren Ligen. Wieder einmal, ist man versucht zu sagen. Für Spahija ein Widerspruch: «Für mich ist es unverständlich, dass die oberen Ligen mit einer 3G-Regelung durchkommen, während wir 2G und Maskenpflicht haben.»

Der Fokus des Teams gilt dem Restart im Februar

Natürlich sieht auch Spahija die Risiken, die eine Wiederaufnahme der Meisterschaft mit sich bringen würde. Dennoch sagt er: «Wir wollen diese Saison zu Ende spielen. Bitte nicht schon wieder ein Abbruch.» Das wäre dann das dritte vorzeitige ­Saisonende in Folge. Ein drittes Mal eine Saison vorbereiten, Transfers tätigen, sich eine Taktik zurechtlegen und dann doch wieder frühzeitig die Segel streichen – nein, das will sich niemand vorstellen. «Wir bereiten uns, so gut es eben geht, auf einen möglichen Restart vor», sagt Spahija. Sollte es tatsächlich im Februar mit den Playoff-Viertelfinals weitergehen, hätte Limmattal mit Gegner Bassersdorf-Nürensdorf noch eine Rechnung zu begleichen. Im Februar 2019 scheiterte man im Viertelfinal an den Zürcher Unterländern. Es war die letzte Saison, die regulär zu Ende gespielt werden konnte. Lang, lang ist’s her.

