Unihockey Limmattaler gewinnen 8:6 gegen Fribourg – siegen sie auch am Sonntagabend, steigen sie in die NLB auf Mit einer der besten Leistungen der gesamten bisherigen Saison haben die Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner am Samstagabend auswärts gegen B-Ligist Fribourg mit 8:6 gewonnen und die Serie damit zum 2:2 nach Siegen ausgeglichen. Im fünften Match geht es nun um alles. Ruedi Burkart und David Egger Jetzt kommentieren 10.04.2022, 16.11 Uhr

Im Aufstiegsplayoff gegen Fribourg steht es jetzt 2:2! Entsprechend waren die Limmattaler am Samstagabend in Feierlaune. Ruedi Burkart (Fribourg, 9. April 2022)

Trotz der ferienbedingten Absenz der beiden Leistungsträger Andris und Valentin Ladner stemmten sich die Limmattaler auswärts mit Bärenkräften erfolgreich gegen das vorzeitige Saisonende. Im ersten Drittel allerdings noch mit mässigem Erfolg. Nachdem Limmattal in der 17. Minute durch Leandro Peraro mit 1:0 in Führung gegangen war, lancierten die Fribourger eine Retourkutsche nach Mass: In der 19. Minute schossen Halter und Weibel Fribourg in Front – zwischen ihren beiden Toren vergingen nicht einmal 20 Sekunden.

Torfestival im zweiten Drittel

Im zweiten Drittel bote die Limmattaler mehr Kampfgeist, Konzentration und Tore: In der 25. Minute glich Leandro Peraro aus und Louis Pfau brachte Limmattal mit 2:3 in Front. In der 31. Minute baute Leandro Peraro die Führung sogar auf 2:4 aus. Roulin (32. Minute) und Moser (34. Minute) brachten Fribourg wieder ins Spiel: 4:4. In der 36. Minute brachte Nicolas Jordan Limmattal wieder in Führung, ehe Weibel in der 38. Minute den Fribourger Ausgleich schoss: 5:5! So war klar: Die Entscheidung fällt im dritten Drittel.

Limmattal bewies am Samstagabend gegen Fribourg viel Teamgeist. Ruedi Burkart (Fribourg, 9. April 2022)

Und dieses dritte Drittel hatte es in sich. Zuerst ging in der 49. Minute Limmattal mit 5:6 in Führung, dank eines Treffers von Marco Ramseyer. Noch in der gleichen Minute schoss Fabian Massaro das 5:7.

Wüste Szenen nach 53. Minuten

Nun lagen die Nerven bei den Fribourgern blank. Limmattal-Verteidiger Simon Frei wurde nach 53 Minuten von Fribourgs Boudard mit einem Cross-Check niedergestreckt. Die wüste Aktion führte kurzzeitig zu Rangeleien unter den Akteuren. Und Frei hatte nun einen Brummschädel sowie einen Cut unter dem einen Auge. Das Ganze setzte bei Fribourg offenbar neue Kräfte frei: In der 55. Minute verkürzte Müller auf 6:7.

Das letzte Tor fiel vier Sekunden vor Schluss

In der 58. Minute kehrte bei Fribourg die Verzweiflung zurück, schliesslich lagen die Fribourger immer noch im Rückstand. Time-Out! Doch das brachte nichts mehr. Stattdessen schoss Marco Ramseyer in der 60. Minute, vier Sekunden vor Schluss, das 6:8. Limmattal in Ekstase! Rund 460 Zuschauerinnen und Zuschauern erlebten diesen spannenden Match.

Auf in die Nationalliga B? Limmattal braucht dafür nur noch einen Sieg. Ruedi Burkart (Fribourg, 9. April 2022)

Am Sonntag um 19.30 kommt es zum Grande Finale

Nun kommt es am Sonntagabend in der Urdorfer Zentrumshalle zum offenen Schlagabtausch zwischen Limmattal und Fribourg. Um 19.30 Uhr geht es los. Wer dieses alles entscheidende fünfte Playoff-Spiel gewinnt, spielt nächste Saison in der Nationalliga B. Dass Limmattal den Aufstieg will, machte Spieler Steven Fiechter bereits klar. «Wir gehen aufs Feld, um zu gewinnen», sagte er.

