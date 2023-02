Limmattal vor dem Halbfinal: «Jetzt brennt das Feuer»

Unihockey Limmattal-Stürmer Valentin Ladner vor dem Halbfinal: «Jetzt brennt das Feuer so richtig» Diesen Sonntag starten die 1.-Liga-Unihockeyaner ins Playoff-Halbfinal. Um 17 Uhr empfängt Urdorf in der Zentrumshalle Luzern, das Überraschungsteam der Saison. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Schwer zu stoppen: Limmattal-Stürmer Valentin Ladner (dunkles Dress) stellt die gegnerischen Defensivreihen immer wieder vor Probleme. Alexander Wagner

Am vergangenen Samstagabend herrschte bei den Limmattaler Unihockeyanern und ihren Schlachtenbummlern vor allem eines: Erleichterung. Dank einem erkämpften, ja fast schon erdauerten 5:4-Sieg im zweiten Spiel des Viertelfinals gegen die furchtlosen Zuger Highlands zog das Team von Chefcoach Behar Spahija vorzeitig in die nächste Runde ein. «Wir sind froh, dass wir die Serie in zwei Partien entscheiden konnten», meinte Limmattals Cédric Hasenböhler Minuten nach dem Schlusspfiff in der Hofmatthalle in Oberägeri.

Und so geht die Reise für den Sieger der Regular Season der Gruppe 1 in der 1. Liga weiter. Nach dem Achten der Qualifikation – den Zuger Highlands – bekommt es Limmattal ab Sonntag mit dem Sechsten zu tun, Unihockey Luzern. Dass die Innerschweizer im Viertelfinal den grossen Favoriten Konolfingen in drei Partien auszuschalten vermochten, sorgte in Fachkreisen für Erstaunen. «Wir zogen einfach unser Spiel durch, liessen den Ball laufen. Ich glaube, Konolfingen machte sich selbst zu viel Druck», blickt Luzern-Trainer Sergio Lämmler auf das vergangene Wochenende zurück. Unihockey kann manchmal so einfach sein.

Luzern-Trainer macht auf Understatement

Mit einem 5:3-Auswärtssieg vor 300 Zuschauern machte Luzern am späten Sonntagabend die Überraschung perfekt und fordert nun Limmattal. «Für mich ist Limmattal mit all seinen ehemaligen NLA-Spielern noch einmal eine Stufe stärker einzuschätzen als Konolfingen. Wir gehen als der ganz grosse Aussenseiter in die Serie», nimmt Lämmler schon mal prophylaktisch Druck von seinem Team.

Einer dieser angesprochenen «ehemaligen NLA-Spieler» bei Limmattal ist Valentin Ladner. Der 32-jährige Zwillingsbruder von Captain Andris Ladner absolviert seine sechste 1.-Liga-Saison in Urdorf und ist aktuell mit 30 Skorerpunkten der drittproduktivste Limmattal-Akteur nach seinem Sturmpartner Andris Ladner (37 Punkte) und Moritz Wenk (43). Valentin Ladner, er ist drei Minuten älter als Andris, spielte vor seinem Wechsel nach Urdorf lange Jahre bei den Grasshoppers in der höchsten Liga. 2016 wurde er mit den Stadtzürchern Schweizer Meister und ein Jahr später Cupsieger. Zu Limmattal wechselte er im Sommer 2017 auch darum, weil sein Bruder bereits zwei Jahre zuvor denselben Weg gegangen war. Ladner:

«Bei Unihockey Limmattal passt es einfach. Wir haben eine interessante Mannschaft und spielen gutes Unihockey. Teamkollegen, Trainerstaff, Vereinsvorstand – es könnte für mich nicht besser sein.»

Zwilling-Power in Urdorf: Teamcaptain Andris Ladner (links) und sein um drei Minuten älterer Bruder Valentin. Ruedi Burkart (12. März 2022)

Dass es aber auf dem Feld besser geht als im Viertelfinal gegen die Highlands, das weiss auch Valentin Ladner: «Wir stehen im Halbfinal, das zählt. Und ab sofort brennt das Feuer bei uns so richtig.» Wie weit kommt er mit seinem Team noch? «Wie weit? Das sehen wir dann, wenn die Saison zu Ende ist. Im Ernst: Egal, gegen wen wir spielen, wir wollen möglichst lange dabeibleiben.»

Den ersten Schritt wollen die Limmattaler am Sonntag nehmen. Gegen Luzern sind sie die grossen Favoriten. Aber Achtung: In der Qualifikation haben die Zentralschweizer den Limmattalern eine der wenigen Niederlagen zugefügt. In der 22. und letzten Meisterschaftsrunde gewann Luzern daheim mit 3:2 nach Verlängerung und schaffte dank dieser beiden Punkte den Sprung in die Playoff-Ränge aus eigener Kraft. «Damals spielte Limmattal nicht mit voller Power», weiss Luzern-Trainer Lämmler, «es wird am Sonntag ein ganz anderes Spiel geben.» Davon darf man ausgehen.

So tippt die Redaktion LiZ-Tipp: Auch im Halbfinal wird sich Favorit Unihockey Limmattal durchsetzen. Allerdings braucht das Team aus Urdorf diesmal drei Partien. Im Playoff-Final wird dann ab dem 4. März Olten Zofingen oder Schüpbach warten.

So geht's weiter 1. Liga, Playoff-Halbfinal Gruppe 1, Spiel 1, Freitag: Olten Zofingen (2. der Qualifikation) – Schüpbach (4.). Sonntag: Unihockey Limmattal (1.) – Luzern (6.), 17 Uhr, Zentrumshalle Urdorf.

Gruppe 2, Spiel 1, Sonntag: Davos Klosters (2.) – Glattal Falcons (8.). Pfannenstiel Egg (3.) – Jona-Uznach Flames (4.). Modus: best of 3.

Stand in den Playouts, Gruppe 1: Waldenburg Eagles (9.) – Aarau (12.) 0:2. Deitingen (10.) – Baden Birmensdorf (11.) 0:2. Gruppe 2: Vipers InnerSchwyz (10.) – Frauenfeld (11.) 2:0. Modus: best of 5.

