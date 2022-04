Unihockey Limmattal hat die neue Saison bereits im Visier: Das Team bleibt beisammen Nach der Saison ist vor der nächsten Herausforderung. Bei 1.-Ligist Unihockey Limmattal bleibt das Team nach dem knappen Scheitern im Kampf um den Aufstieg in die Nationalliga B grossmehrheitlich beisammen. Fraglich ist, was Chefcoach Behar Spahija macht. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Lasst euch umarmen! Captain Andris Ladner (Nummer 74) und seine Teamkollegen hatten in der vergangenen Saison viel zu jubeln. Bild: Henry Muchenberger

Was war das für eine Saison! Noch Tage nach dem entscheidenden, aber mit 5:6 verlorenen, fünften Spiel im Aufstiegskampf gegen Fribourg vom Sonntag schwärmen die Limmattaler von der abgelaufenen Spielzeit. Frust wegen des letztlich vergeblichen Kampfes um die Promotion in die Nationalliga B ist bei den involviert gewesenen Personen kaum zu spüren. Es überwiegt zu Recht der Stolz auf die statistisch beste Saison aller Zeiten von Unihockey Limmattal.

Jetzt geht der Blick bereits auf die 1.-Liga-Saison 2022/23, die Mitte September starten wird. Folgende Personalien sind sicher oder mit einem Fragezeichen versehen.

Teamchef Rolf Gabriel. Bild: Henry Muchenberger

Sportliche Leitung: Ob das erfolgreiche Trainerduo Behar Spahija und Michael Hunziker eine vierte Saison anhängen wird? Offen. Ob Teamchef Rolf Gabriel im Amt bleibt? Definitiv sicher. Er möchte zwar wieder einmal eine längere Reise unternehmen. Aber wegen des Unihockeys nicht in diesem Jahr. Gabriel sitzt auch im Organisationskomitee der Männer-Weltmeisterschaft, die vom 5. bis 13. November in Zürich und Winterthur stattfinden wird.

Zuzüge: So früh nach Ende der verschiedenen Meisterschaften gibt es definitive Zuzüge noch nicht zu vermelden. In nächster Zeit werden bei Limmattal wie jeden Frühling Sichtungs-, oder besser gesagt: Kennenlern-Trainings durchgeführt. Durchaus möglich, dass auch dieses Jahr wieder der eine oder andere GC-Junior, welcher dem U21-Alter entwachsen ist und den Sprung in die NLA-Mannschaft nicht schafft – oder schaffen will, – in Urdorf zusagt.

Abgänge: Simon Dürler zieht nach zwei Saisons bei Limmattal weiter. Der 24-jährige Goalie verstärkt künftig Gruppengegner Bülach. Mit ein Grund für den Wechsel: Dürler wohnt in Bülach. Ebenfalls künftig nicht mehr dabei sind Christian Eugster (zu 2.-Ligist Albis) und Lars Bliggenstorfer. Der 25-Jährige wurde zuletzt immer wieder wegen Verletzungen zurückgeworfen und zieht nun die Konsequenzen – Karrierenende.

Stürmer Steven Fiechter. Bild: Ruedi Burkart

Fragezeichen: Der 34-jährige Powerstürmer Steven Fiechter fehlte beim entscheidenden Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen Fribourg wegen Schmerzen im rechten Knie. «Am Abend zuvor habe ich mich verletzt. Ich konnte das Knie nicht mehr beugen», so Fiechter. Kommt das Knie, an dem er früher mal einen Kreuzbandriss erlitten hatte, wieder in Ordnung, spreche nichts dagegen, dass er noch eine Saison anhänge.

Zugesagt: Sicher eine weitere Spielzeit das Limmattaler Dress tragen werden die Ladner-Zwillinge Andris und Valentin. Sie haben, wie das Gros des Teams, definitiv zugesagt.

Das war die Saison 2021/22

Qualifikation: Rang 4 mit 39 Punkten aus 18 Partien, Torverhältnis 111:66.

Playoff: 2:1 im Viertelfinal gegen Bassersdorf-Nürensdorf (5. der Qualifikation). 2:0 im Halbfinal gegen Bülach Floorball (1.). 3:2 im Final gegen den UHC Pfannenstiel Egg (2.).

Auf-/Abstiegs-Playoff: 2:3 gegen Floorball Fribourg (NLB).

