Unihockey Unihockey Limmattal startet mit einem «Stängeli» in den Halbfinal In der ersten Partie der 1.-Liga-Playoff-Vorschlussrunde lässt der Favorit aus Urdorf gegen Herausforderer Luzern nichts anbrennen und gewinnt mit 10:6. Am kommenden Samstag kann die Serie bereits zu Ende sein. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 19.02.2023, 20.44 Uhr

Kollektiver Jubel der Limmattaler nach dem 4:0. Am Schluss siegten sie deutlich mit 10:6. Henry Muchenberger (19. Februar 2023)

Gegen Ende des Spiels waren die Limmattaler nicht mehr so richtig bei der Sache. 10:3 lagen sie vier Minuten vor dem Ablauf der regulären Spielzeit in Führung, schliesslich zeigte die Matchuhr ein Endresultat von 10:6. Macht nichts, in den Playoffs zählt einzig und allein der Sieg. Und diesen haben sich die Limmattaler gegen Luzern redlich verdient. 5:0 lagen sie bei Spielhälfte in Führung, danach schaukelten sie den wichtigen ersten Sieg im Halbfinal nach Hause.

Hier fällt das 5:0. Moritz Wenk schliesst einen schnellen Gegenstoss mit dem fünften Limmattaler Treffer ab. Henry Muchenberger

Phasenweise zauberten die Gastgeber richtiggehend. In der 18. Minute kümmerte sich kein Luzerner um Küng, dieser zog einfach mal ab und versenkte den Ball zum 1:0 in die Maschen. 14 Sekunden später – der Speaker hatte noch nicht fertig gesprochen – brandete erneut Jubel von den Rängen her auf: Valentin Ladner drosch den Ball an die Bande hinter dem gegnerischen Tor, sein Zwillingsbruder Andris reagierte am schnellsten – 2:0. Ein regelrechter Zungenschnalzer war der dritte Limmattaler Treffer in der 23. Minute. Der erst 19-jährige Dominik Galsterer verwertet ein Zuspiel von Marco Ramseyer rotzfrech mit dem Rücken zum Tor stehend.

Limmattaler Powerplay bei fünf gegen fünf

Sehenswert war auch der vierte Limmattaler Treffer. Bei numerischem Gleichstand zogen die Gastgeber ein regelrechtes Powerplay auf und spielten die Innerschweizer so lange schwindlig, bis Alex Hess zum 4:0 einnetzen konnte. Damit waren die Verhältnisse an diesem Sonntagabend geklärt. Die Luzerner konnten ab der 30. Minute immerhin ein wenig Schadensbegrenzung betreiben. Nach dem Abpfiff waren die Verantwortlichen auf Limmattaler Seite zufrieden. «Wir haben heute ein paar ganz gute Entscheidungen getroffen», lobte Chefcoach Behar Spahija sein Team und ergänzte, dass Limmattal jetzt «so richtig drin» in der Serie sei.

Gross war der Jubel unter den zahlreichen Zuschauern. Hier feiert die Tribüne das 3:0 durch Dominik Galsterer. Henry Muchenberger

Angesprochen auf die Nickligkeiten, welche beide Teams in den ersten Minuten der Partie ausgetauscht haben – und die in der 14. Minute in einer regelrechten Rangelei mündeten – meinte Spahija lapidar:

«Das ist Playoff. Da wird einem nichts geschenkt.»

Er liebe solche intensiven Partien, «da geht es um alles oder nichts».

Leandro Peraro Sekunden vor dem folgenschweren Zwischenfall. Augenblicke nach dieser Aktion verdreht sich der Limmattaler Stürmer das Knie und muss mit Verdacht auf Kreuzbandriss raus. Henry Muchenberger

Ein dicker Wermutstropfen trübte allerdings den Erfolg. Limmattal-Stürmer Leandro Peraro blieb in der 13. Spielminute mit schmerzverzerrtem Gesicht hinter dem Tor an der Bande liegen. Der 22-jährige Pechvogel musste raus und kehrte nicht mehr ins Spiel zurück. Seiner Selbstdiagnose nach dürfte er sich wie schon im vergangenen Herbst einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen haben.

Olten Zofingen legt gegen Schüpbach vor

Im zweiten Halbfinal der 1.-Liga-Gruppe 1 hat Olten Zofingen die erste Partie gegen Schüpbach problemlos gewonnen. Nach 18 Minuten lagen die Solothurner in Olten vor 460 Zuschauern (!) bereits mit 6:1 in Führung, danach verwalteten sie den Vorsprung und siegten schliesslich mit 6:4. Wie die Limmattaler spielen auch die Oltner ihre zweite Partie am kommenden Samstag auswärts. Sollte es ab dem 4. März tatsächlich zum grossen Playoff-Final zwischen Gruppensieger Limmattal und dem Zweiten der Regular Season, Olten Zofingen, kommen, wäre ein Spektakel vorprogrammiert. In der Qualifikation waren die zwei Direktbegegnungen nach 60 Minuten nicht entschieden, einmal zogen die Limmattaler in der Verlängerung den Kürzeren, einmal im Penaltyschiessen. Wie die Limmattaler will auch Olten Zofingen in die NLB-Aufstiegsspiele. Zwischen 2012 und 2014 spielte der Verein gar in der Nationalliga A.

Unihockey Limmattal ‒ Luzern 10:6 (2:0, 4:3, 4:3) Zentrumshalle, Urdorf. ‒ 165 Zuschauer. ‒ SR: Gyger/Würmlin. ‒ Tore: 18. Küng (Nater) 1:0. 18. A. Ladner (V. Ladner) 2:0. 23. Galsterer (Ramseyer) 3:0. 29. Hess (A. Ladner) 4:0. 29. Wenk (Frei) 5:0. 32. Emmenegger 5:1. 33. Lindqvist 5:2. 34. V. Ladner (Jordan) 6:2. 39. Jeffrey 6:3. 41. V. Ladner (Hess) 7:3. 42. Wenk (Hasenböhler) 8:3. 47. Jordan (Wenk/Strafe Barmettler) 9:3. 56. Ramseyer (Nater) 10:3. 57. Bertschinger 10:4. 60. Fonseca 10:5. 60. Flütsch 10:6.

Limmattal: Gabriel; Pfau, Hess; Pliska Massaro; Nater, Widmer; Andris Ladner, Jordan, Valentin Ladner; Wenk, Hasenböhler, Frei; Küng, Peraro, Galsterer; Ramseyer, Bär, Schnoz, Vogler, Siegenthaler, Brandenberger.

Strafen: Je 2 Minuten.

Bemerkungen: Limmattal u. a. ohne Zwirner. ‒ Peraro nach 13 Minuten mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgeschieden, für ihn Ramseyer in der dritten Sturmformation.



Gruppe 1, Spiel 1: Unihockey Limmattal (1. der Qualifikation) ‒ Luzern (6.) 10:6/Stand in der Serie 1:0. Olten Zofingen (2.) ‒ Schüpbach (4.) 6:4 (6:2, 0:1, 0:1)/1:0.

Spiel 2, Samstag, 25. Februar: Luzern ‒ Unihockey Limmattal, 16 Uhr, Utenberg. Schüpbach ‒ Olten Zofingen, 18 Uhr.

Spiel 3 (falls nötig), Sonntag, 26. Februar: Unihockey Limmattal ‒ Luzern, 16 Uhr, Sportzentrum Schachen, Bonstetten. Olten Zofingen ‒ Schüpbach, 16 Uhr.

Modus: best of 3.

