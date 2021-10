Unihockey Kein Coup im Cup: UH Limmattal scheitert an Favorit Uster Die 1.-Liga-Unihockeyaner verlieren in der 3. Runde des Schweizer Cups gegen den abgezockten NLA-Klub mit 2:8. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Die Limmattaler waren gegen Uster vor allem in der Defensive gefordert. Hier klärt Andris Ladner (dunkles Dress). Rolf Gabriel

Nichts wurde aus einer Überraschung. Vor 175 gut gelaunten Zuschauern in der Urdorfer Zentrumshalle verloren die Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner gegen den haushohen Favoriten UHC Uster aus der Nationalliga A mit 2:8. Damit ist das diesjährige Cup-Abenteuer zu Ende. «Es wäre mehr drin gelegen», bilanzierte Limmattal-Chefcoach Behar Spahija nach dem Schlusspfiff, «vor allem im ersten Drittel hätten wir zwei, drei Tore schiessen können, ja müssen. Aber auch später kamen wir zu guten Chancen.»

Ähnlich sah es auch Uster-Trainer Simon Meier: «In den ersten 20 Minuten kam Limmattal durchaus zu Möglichkeiten.» Die Tore erzielten indes die routinierten Gäste aus dem Oberland. 2:0 führten sie nach dem ersten Abschnitt, 6:0 nach dem zweiten. Die Entscheidung war also schon früh gefallen.

Zwei Limmattaler Treffer innert 90 Sekunden

Erst Mitte des letzten Drittels trafen auch die wackeren Gastgeber ins gegnerische Netz. Innert knapp eineinhalb Minuten verkürzten Louis Pfau und Lars «Bligg» Bliggenstorfer zum zwischenzeitlichen 2:6. «Dass unser Game-Plan funktionierte, hat sich in dieser Phase des Spiels gezeigt», so Spahija, «schnell umschalten und kombinieren.» Derweil ärgerte sich Uster-Trainer Meier: «Da waren wir unkonzentriert und naiv. Wir liessen dem Gegner zu viel Raum.» Nun denn, der Favorit packte in der Schlussphase der Partie noch zwei Tore drauf, gewann schliesslich standesgemäss mit 8:2 und zog damit in den Cup-Sechzehntelfinal ein. Wer der Gegner sein wird, kommt im Laufe dieser Woche anlässlich der Auslosung aus.

Telegramm Limmattal (1. Liga) - Uster (NLA) 2:8 (0:2, 0:4, 2:2) Zentrumshalle Urdorf. – SR: Marco Bajoni, Thomas Lehmann. – 175 Zuschauer. – Tore: 16. Anis (Klauenbösch) 0:1. 20. Zürcher (Homberger) 0:2. 26. Schmuki (Bolliger) 0:3. 29. Bolliger (Anis) 0:4. 36. Homberger (Zürcher) 0:5. 40. Schmid (Klauenbösch/Ausschluss A. Ladner) 0:6. 50. Pfau (Nater/Ausschlüsse Heyne; Schmid) 1:6. 52. Bliggenstorfer (Hasenböhler/Ausschlüsse Heyne; Schmid) 2:6. 53. Schmuki (Schmid) 2:7. 56. Anis (Klauenbösch) 2:8.

Limmattal: Dürler (35. Gabriel); Pfau, Nater; Fiechter, Wieland, A. Ladner; Hess, Zwirner, Heyne, Ramseier, Hasenböhler, Küng, Peraro, Massaro, Bliggenstorfer, Pliska, Frei, Widmer, Geiser, Schneider, Schnoz.

Strafen: Je 3 x 2 Minuten.

Bemerkung: Limmattal ohne Valentin Ladner (Hochzeit).