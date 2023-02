Unihockey Limmattal steigt in die 1.-Liga-Playoffs

Unihockey Jetzt ist «Crunchtime»: Limmattal steigt mit breiter Brust in den Playoff-Viertelfinal Diesen Samstag startet Unihockey Limmattal als haushoher Favorit in die 1.-Liga-Playoffs. Doch Achtung: Die Viertelfinal-Serie gegen die Zuger Highlands birgt die eine oder andere Gefahr. Spiel 1 wird um 18 Uhr in der Urdorfer Zentrumshalle angepfiffen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 03.02.2023, 17.00 Uhr

Cedric Hasenböhler (2), Yannick Zwirner und Co. feiern kurz vor Weihnachten in der Qualifikation den 5:2-Sieg gegen die Zuger Highlands. In der Folge gewannen die Zentralschweizer fünfmal in Serie. Alexander Wagner (18. Dezember 2022)

Die Zahlen sind eindrücklich: 22 Partien haben die Limmattaler Stockvirtuosen in der eben zu Ende gegangenen regulären Saison bestritten, 18 davon gewonnen und nur einmal sind sie ohne Punkte geblieben. Macht in der Summe Rang 1 in der Meisterschaftsgruppe 1, vier und mehr Punkte vor der Konkurrenz. Der im letzten Sommer vom Verband vorgenommene Wechsel von der «Zürcher Gruppe» in jene mit Aargauer, Innerschweizer und Berner Teams scheint dem Team aus Urdorf keine Mühe gemacht zu haben. Im Gegenteil: Als einziger Zürcher Klub zeigt das Team des Trainerduos Behar Spahija und Michael Hunziker der ausserkantonalen Konkurrenz, wo Bartli den Most holt.

Doch alle diese Meriten zählen ab sofort nichts mehr. Denn nach erfüllter Pflicht ist ab sofort «Crunchtime» angesagt, die Playoffs beginnen. Als Gruppensieger dürfen die Limmattaler im Viertelfinal gegen die Zuger Highlands ran. Dieser wird im Best-of-3-Modus ausgetragen. Die Zentralschweizer haben sich in der 22. und letzten Runde gerade noch über den Playoff-Strich gehievt und sind krasser Aussenseiter. In der Liga hat Limmattal die beiden Partien gegen die Highlands mit 8:4 und 5:2 gewonnen. Spiel 1 wird diesen Samstag um 18 Uhr in der Urdorfer Zentrumshalle angepfiffen.

Limmattal-Trainer Behar Spahija und sein Team zeigen der Konkurrenz, wo Bartli den Most holt. A. Wagner (18. Dezember 2022)

Selbstverständlich weiss Limmattals Chefcoach Spahija, dass die Serie kein Selbstläufer werden wird:

«Die Zuger haben natürlich jetzt Moral. Aber wir werden bereit sein und ihnen unser Spiel aufzwingen. Schnell mit dem Ball agieren, so sind wir gefährlich.»

Weil die Limmattaler mehr oder weniger komplett antreten können, macht man sich in Urdorf nicht wirklich Gedanken über ein mögliches Scheitern im Viertelfinal.

Dass eine über maximal drei Partien ausgetragene Serie aber durchaus ihre Tücken haben kann, weiss auch Spahija. Es braucht nur einen schlechten Tag im ersten Spiel, ein Aussenseiter, der über sich hinauswächst und der in der fremden Halle den Lucky Punch landet. Dann würde der Favorit – in diesem Fall Limmattal – im zweiten Spiel bereits mit dem Rücken zur Wand stehen. «Alle Partien müssen erst gespielt werden», so Spahija. Ein Fünfliber für das Phrasenschwein.

In Urdorf erinnert man sich nur zu gut an den letztjährigen Viertelfinal. Die Limmattaler mussten als Vierte der Qualifikation gegen den Fünften Bassersdorf-Nürensdorf über die volle Distanz. Nach je einem Heimsieg wurde das dritte und entscheidende Spiel in Urdorf zur Zitterpartie. 4:0 lag Limmattal an jenem 13. Februar 2022 nach 17 Minuten in Führung und schien einem lockeren Sieg entgegenzusteuern.

Aber: Am Schluss musste man beim Stand von 5:5 in die Verlängerung und dann in die Penalty-Lotterie. 16 Penaltys brauchte es, ehe Limmattals Dusel-Sieg festgestanden hatte. Danach, wir wissen es alle, marschierte das Team aus Urdorf gnadenlos durch und konnte erst von B-Ligist Fribourg im fünften und letzten Spiel der Saison am erstmaligen Aufstieg in die Nationalliga B gehindert werden.

Zurück in die Gegenwart. Dass Limmattal die letzten beiden Partien der Qualifikation gegen Olten Zofingen (7:8 nach Penaltys) und Luzern (2:3 nach Verlängerung) vergeigt hat, beunruhigt im Lager der Limmattaler niemanden. «Wir wissen, warum wir verloren haben. Wir haben einige Junioren laufen lassen, probierten etwas aus. Kein Grund zur Sorge», sagt Spahija. Die aus seiner Sicht «wichtigen» Partien gegen Konolfingen – den letztjährigen Gruppensieger – hat man beide gewonnen. Plant man in Urdorf demnach bereits einen möglichen Playoff-Final gegen die Berner? «Halt, halt, das habe ich nicht gesagt», so der Limmattaler Chefcoach, «wir nehmen Spiel für Spiel und machen einen Schritt nach dem anderen.»

Die Highlands fahren mit Selbstvertrauen ins Limmattal

Grosse Schritte hat Limmattals Gegner in letzter Zeit gemacht. Die Zuger aus Oberägeri spielten sich im Endspurt der Qualifikation in einen wahren Rausch und gewannen fünfmal in Folge. Mit dem Resultat, dass sie sich am vergangenen Sonntag mit einem erzitterten 3:2-Heimsieg gegen den Tabellenletzten Aarau gerade noch auf den letzten Playoff-Platz verbessern konnten. «Wir sind der krasse Aussenseiter, das ist klar. Aber wir haben einen Lauf. Und reisen mit viel Selbstvertrauen nach Urdorf», gibt Highlands-Coach Matti Keltanen zu Protokoll. Der 37-jährige Finne glaubt an eine enge Serie, die nicht in zwei Partien entschieden sein wird.

So tippt die Redaktion LiZ-Tipp: Unihockey Limmattal bekundet gegen die Zuger keine grossen Probleme und qualifiziert sich mit zwei klaren Siegen für den Playoff-Halbfinal.

Playoff 1. Liga Viertelfinal (Best of 3) Gruppe 1, Runde 1, Samstag: Unihockey Limmattal (1. der Qualifikation) - Zuger Highlands (8.), 18 Uhr, Zentrumshalle, Urdorf. Olten Zofingen (2.) - Schwarzenbach (7.). Konolfingen (3.) - Luzern (6.). Schüpbach (4.) - Bern Capitals (5.).

Gruppe 2, Runde 1: Bassersdorf Nürensdorf (1.) - Glattal Falcons (8.). Davos-Klosters (2.) - Rheintal Gators (7.). Pfannenstiel Egg (3.) - Bülach (6.). Jona-Uznach Flames (4.) - Herisau (5.).

