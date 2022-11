Unihockey-WM: Dietiker «Zorro» Moritz Mock kennt keinen Schmerz

Unihockey Jetzt geht’s um die WM-Medaille: Der Dietiker «Zorro» Moritz Mock und sein Glück im Unglück Der 22-jährige Unihockeyaner Moritz Mock aus Dietikon spielt trotz gebrochener Nase mit der Schweiz am Samstag im WM-Halbfinal gegen Tschechien. Folgt am Sonntag der ganz grosse Erfolg für den ehemaligen Junior von Unihockey Limmattal? LiZ Jetzt kommentieren 11.11.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Zorro» Moritz Mock lässt defensiv wenig anbrennen – wie hier im Spiel gegen die Slowakei – und lanciert immer wieder Erfolg versprechende Gegenstösse. Michael Buholzer/Keystone

Die Euphorie in der Unihockey-Schweiz ist quasi mit den Händen greifbar. Nach dem Gruppensieg in der Qualifikation und dem hart erarbeiteten 3:1-Erfolg im Viertelfinal gegen Lettland am Donnerstagabend tritt die Schweiz am Samstag um 17.30 Uhr in der Swiss Life Arena in Zürich Altstetten zum Halbfinal gegen Tschechien an.

Gewinnen die Eidgenossen, spielen sie am Sonntag um 15.45 Uhr gegen den Sieger des anderen Halbfinals Finnland–Schweden um WM-Gold. Es wäre die zweite Finalqualifikation für die Schweiz in der Geschichte. 1998 gab es an den zweiten Titelkämpfen überhaupt in Prag Silber nach einer Niederlage gegen Rekordweltmeister Schweden.

Stark gegen die Slowakei, geschont gegen die Letten

Mitverantwortlich an der aktuellen Hochstimmung im Land ist auch ein ehemaliger Nachwuchsakteur von Unihockey Limmattal. Moritz Mock, 22 Jahre alt und langjähriger Verteidiger beim amtierenden Meister und Cupsieger GC, räumt zusammen mit seinem routinierten Defensivpartner Luca Graf, 31, vor dem Tor auf. Mock und Graf, das funktioniert auf dem Feld immer besser. «In den Partien gegen Norwegen und Finnland war ich mit meiner persönlichen Leistung noch nicht richtig zufrieden», sagt Mock.

In beiden Partien schaute er ab der 41. Minute von draussen her zu. Beim 9:3-Sieg gegen die Slowakei lief es dann während 60 Minuten wie geschmiert, Mock schaltete sich immer wieder offensiv ein. Ein Treffer blieb ihm zwar verwehrt, aber der Dietiker leitete die beiden Tore von Zaugg (zum 2:0) und Riedi (zum 9:3) ein. Im Viertelfinal gegen Lettland wurde Mock geschont. Nicht etwa, weil er angeschlagen gewesen wäre. «Nein, nein, alles gut bei mir. Es war eine Entscheidung des Trainers», gibt Mock Entwarnung.

Nur mit Maske aufs Feld: Moritz Mock. Claudio Thoma/Freshfocus

Der Dietiker ist auf dem Feld problemlos auszumachen. Aber nicht unbedingt wegen seiner Rückennummer 8. Weil er sich im ersten Training des WM-Vorbereitungscamps die Nase gebrochen hatte, spielt er mit einem schwarzen Karbonschutz. «Es war ein blöder Zufall», sagt er im Rückblick. Während einer Trainingseinheit krachte ein Ellbogen eines Mitspielers – dessen Name an dieser Stelle keine Rolle spielt – in sein Gesicht. Der Schmerz war gross und die Nase gebrochen. Noch am selben Abend wurde Mocks Riechorgan gerichtet, es wurde ein Gipsabdruck genommen, und drei Tage später trainierte der Pechvogel mit seiner massgefertigten Karbonmaske à la Zorro.

«Ich hatte Glück im Unglück», so Mock, «es hätte weit schlimmer kommen können.» Eine starke Hirnerschütterung beispielsweise oder ein komplizierter Bruch, der einen operativen Eingriff zur Folge gehabt hätte. Wie lange wird er mit der Maske spielen müssen? «Man sagte mir um die sechs Wochen», so Mock. Mit anderen Worten: Die ersten NLA-Meisterschaftspartien nach der WM wird man den Dietiker weiterhin maskiert spielen sehen.

Grosser Support von den Rängen: Auch eine Delegation von Mocks Juniorenklub Unihockey Limmattal feuerte den Dietiker an, stilecht mit Moritz-Mock-Maske. Tim Mock

Gross eingeschränkt fühlt sich Mock in Spiel und Training wegen des Nasenschutzes nicht. Er erklärt: «Klar, das Gesichtsfeld ist ein wenig kleiner als normalerweise. Aber das geht schon.» Und auch mit dem Atmen habe er trotz gebrochener Nase keine Probleme. Mock nimmt die Situation pragmatisch und sagt: «Ich bin an der WM dabei. Und das noch im eigenen Land. Vor vielen Leuten, die auf der Tribüne sitzen und uns unterstützen.» Da trübe eine gebrochene Nase das Erlebnis nur marginal. Apropos: Am Wochenende wird die Swiss Life Arena in Altstetten an beiden Tagen proppenvoll sein, 12000 Zuschauer werden versuchen, die Schweiz in den Final und dann zum ersten WM-Titel zu schreien.

Mock: «Ich sollte jetzt mit den Verletzungen durch sein»

In den vergangenen Jahren laborierte Moritz Mock immer wieder an Verletzungen. Rückenprobleme bremsten ihn einmal längere Zeit aus, im März 2021 stoppten ihn just vor dem Start der NLA-Playoffs zwei angerissene Fussbänder. Vor einem Jahr durfte Mock erstmals während eines Turniers in Polen in der A-Nationalmannschaft ran. Ein gebrochener Finger – nach einem Malheur im Training mit GC – verhinderte in der Folge weitere Aufgebote. «Ich glaube, mit den Verletzungen sollte ich jetzt langsam durch sein», meint der Geografie-Student mit einem Lächeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen