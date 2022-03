Unihockey Limmattal-Coach vor der Entscheidung: «Wir werden für ein Feuerwerk sorgen» Am Wochenende geht der 1.-Liga-Playoff-Final in die letzte Runde. Unihockey Limmattal startet in der Serie gegen Pfannenstiel mit einer 2:1-Führung ins Heimspiel vom Samstag. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Begeisterte Zuschauer, motivierte Akteure: Hier ist Limmattals Nicolas Jordan (weisses Dress) vor den Pfannenstiel-Fans in Aktion. Ruedi Burkart

Was ist das für eine verrückte Finalserie! Dreimal sind sich die Limmattaler Unihockeyaner und ihre Sportsfreunde vom Fusse des Pfannenstiels bisher gegenübergestanden. Dreimal wurden Dramen geschrieben und dreimal triumphierte jeweils die Mannschaft, die zu Spielbeginn im Elend war. Blicken wir kurz zurück: Spiel 1 gewann Limmattal trotz eines 0:2-Rückstands nach 11 Minuten noch mit 5:3. Spiel 2 ging mit demselben Resultat an Pfannenstiel, obwohl die Oberländer nach 24 Minuten mit 1:3 zurück lagen. Vor einer Woche schlugen die Limmattaler zurück und sicherten sich mit einem 4:3-Sieg den ersten Matchball.

Auch diese Partie war an Dramatik kaum zu überbieten. 1:3 lag Limmattal bei Spielhälfte im Rückstand, 3:3 hiess das Resultat eine Minute vor Schluss. Dann packten die 31-jährigen Ladner-Zwillinge vor 400 Zuschauern den Hammermann aus: Andris zu seinem drei Minuten älteren und zwei Zentimeter grösseren Bruder Valentin – 4:3! Konsequenz: Unihockey Limmattal steigt mit einem 2:1-Vorsprung nach Siegen in Spiel Nummer 4.

Es ist Zunder drin: Limmattal-Captain Andris Ladner (links), Pfannenstiels Remo Gallati und Ref. Fidel Petros mussten auch in Spiel 3 gewisse Sachen klären. Ruedi Burkart

Gewinnt das Team von Chefcoach Behar Spahija am Samstagabend (17.30 Uhr, Zentrumshalle Urdorf), ist die ungemein spannende und ausgeglichene Serie zu Ende. Und Limmattal zum zweiten Mal nach 2018 für die NLB-Aufstiegsspiele qualifiziert. Gewinnt Pfannenstiel, steht die Serie 2:2, und damit würde am Sonntag in Egg das ultimative Finalspiel steigen.

«Wir wollen am Samstag die Sache beenden. Das Team ist bereit, unsere Fans sind bereit – es kann losgehen»,

sagt Limmattal-Chef Spahija mit Nachdruck. Noch einmal in den Hexenkessel von Pfannenstiel reisen, das wolle man unter keinen Umständen. Apropos: Auch in Urdorf werde die Post abgehen, verspricht Spahija. «Wir werden für ein Feuerwerk auf dem Feld sorgen. Und unsere tollen Fans für eines auf der Tribüne.»

In Urdorf fühlen sich die Limmattaler wohl

Schön und gut. Aber gibt es in dieser verrückten Serie überhaupt so etwas wie einen Heimvorteil? Zur Erinnerung: Bisher hat stets das Auswärtsteam gewonnen. «Wir sind eben eines der besten Auswärtsteams in der 1. Liga», sagt Spahija mit einem Lächeln. Und daheim? Das erste Heimspiel gegen Pfannenstiel sei ja kein eigentliches Heimspiel gewesen, gibt Limmattals Chefcoach zu bedenken. «Wir mussten vor zwei Wochen wegen der Fasnacht in Urdorf in die Hardau nach Zürich ausweichen. Da kann man nicht von einem Heimspiel sprechen. Unser Zuhause ist die Urdorfer Zentrumshalle. Hier fühlen wir uns wohl, hier wollen wir die Sache beenden.»

So soll der Samstag enden: Mit jubelnden Limmattalern (mit Schnauz Alexander Hess). Ruedi Burkart

Naturgemäss ein wenig anders sieht Marc Werder die ganze Sache. «Wir werden die Serie der Auswärtssiege ausbauen», sagt Pfannenstiels Übungsleiter, «und wollen am Sonntag vor den eigenen Fans gewinnen.» Indes: Dass bisher immer die Auswärtsmannschaft gewonnen hat, taxiert Werder ein wenig als Zufall. «Alle drei Partien hätten auch auf die andere Seite kippen können.» Egal, wer am Schluss die Nase vorn habe, es sei

«eine coole Finalserie für Spieler und Zuschauer. Und beste Werbung für unseren Unihockey-Sport.»

Da hat der gute Mann allerdings recht.

1.-Liga-Unihockey

Spiel 4 im Playoff-Final der Gruppe 2, Samstag: Unihockey Limmattal – Pfannenstiel Egg, 17.30 Uhr, Zentrumshalle Urdorf.

1. Liga, Playoff-Final Gruppe 2

Pfannenstiel Egg (2. nach der Qualifikation) – Unihockey Limmattal (4.), Stand in der Serie: 1:2. – Modus: best of 5.

Spiel 4, Samstag: Unihockey Limmattal – Pfannenstiel Egg, 17.30 Uhr, Zentrumshalle Urdorf.

Spiel 5 (falls nötig), Sonntag: Pfannenstiel Egg – Unihockey Limmattal, 16 Uhr, Kirchwies, Egg bei Zürich.

Gruppe 1

Lions Konolfingen (1. nach der Qualifikation) – Lok Reinach (2.), Stand in der Serie 1:2. – Modus: best of 5.

Spiel 4, Samstag: Lok Reinach – Lions Konolfingen, 20 Uhr, Pfrundmatt.

Spiel 5 (falls nötig), Sonntag: Lions Konolfingen – Lok Reinach, 19 Uhr.

