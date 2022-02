Unihockey Grosse Leistung, grosser Erfolg: Limmattal fehlt noch ein Sieg zum Finaleinzug Die 1.-Liga-Unihockeyaner gewannen am Freitag in Bülach eine intensive erste Playoff-Partie mit 9:3. Fast artete die Begegnung gegen Schluss noch aus. Am Sonntag geht’s in der Serie Best of 3 in Urdorf weiter. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 19.02.2022, 12.39 Uhr

Die Freude muss raus: Fabian Massaro (rechts) nach seinem Treffer zum Schlussresultat von 9:3 für Unihockey Limmattal. Ruedi Burkart

Fünf Minuten vor dem Abpfiff passierte es: Nach einer rüden Attacke von Bülachs Samuel Müller landete Yannick Zwirner in der Bande. Zwirner wollte weiterspielen, da holte ihn Müller in bester Kung-Fu-Manier gleich nochmals von den Beinen. Die ganze Aktion spielte sich vor dem Limmattaler Fanblock ab. Dieser protestierte lautstark gegen die unfassbare Aktion des Bülachers, da schoss Limmattals Julian Geiser heran und wollte mit dem Missetäter mal kurz in den Infight. Besonnene Mitspieler hielten Geiser allerdings davon ab, eine Dummheit zu begehen. Sekunden später beruhigten sich die erhitzten Gemüter wieder. Müller und Geiser wurden vom Ref-Duo für je zweimal zwei Minuten auf die Strafbank geschickt, Müller zudem mit einer Matchstrafe belegt. Danach konnte ohne nennenswerte weitere Vorfälle zu Ende gespielt werden.

Diesen Schluck hat er sich redlich verdient: Limmattal-Goalie Simon Dürler zeigte einmal mehr in dieser Saison ein starke Leistung. Ruedi Burkart

Beim Zeitpunkt der unschönen Szenen war die Partie beim Stand von 8:3 für Limmattal schon längst entschieden. Die Limmattaler, als Viertklassierte in die Playoffs gestartet, machten Qualifikationssieger Bülach ab der ersten Minute mit ihrer cleveren Spielweise das Leben schwer. Und sie setzten in psychologisch wichtigen Momenten mit Treffern ihre Nadelstiche. Ein Beispiel: Nach einer Viertelstunde – Tore waren da noch keine gefallen – zeigte Goalie Simon Dürler gegen Bülachs Topskorer Hottinger eine erste Glanzparade, im Gegenzug netzte Cedric Hasenböhler auf Vorlage von Leandro Peraro cool zum 1:0-Führungstreffer ein. In der 18. Minute stellte Captain Andris Ladner, wieder auf Pass von Peraro, in numerischer Überzahl auf 2:0.

In der Folge hielten die Limmattaler den Gegner erfolgreich auf Distanz und gingen mit einer 4:0-Führung ins dritte Drittel. Mit dem Mute der Verzweiflung lehnte sich Bülach nun gegen die drohende Niederlage auf. Hottinger zum 1:4 (42.), dann folgten ein Pfostenschuss von Matzinger (43.) und eine weitere Glanzparade von Limmattal-Goalie Dürler gegen Klingler (46.). Schliesslich hatte Limmattals Paradelinie um die Ladners und Jordan genug und baute mit einem schnellen Konter zum 5:1 die Viertoreführung wieder aus (47.). Bülach kam nochmals auf 3:5 heran, die nächsten vier Tore erzielten indes die Gäste aus dem Limmattal zum Schlussresultat von 9:3.

Am Sonntag folgt schon Spiel Nummer 2

Gewinnt Unihockey Limmattal am Sonntag, 20. Februar, auch das Heimspiel gegen Bülach (17.30 Uhr, Zentrumshalle Urdorf), steht der Klub erstmals seit 2018 wieder im Playoff-Final der 1. Liga. Bei einer Niederlage ginge die Serie am kommenden Wochenende in Bülach in die «Belle».

Telegramm Bülach - Limmattal 3:9 (0:2, 0:2, 3:5) Hirslen. – 250 Zuschauer. – SR: Bützer, Bützer. – Tore: 16. Hasenböhler (Peraro) 0:1. 18. A. Ladner (Peraro/Strafe Joller) 0:2. 32. Ramseyer 0:3. 38. Massaro 0:4. 42. Hottinger (Kapp/Strafe Zwirner) 1:4. 47. Jordan (V. Ladner) 1:5. 48. Hottinger (Ingold) 2:5. 49. Ingold (Hottinger) 3:5. 50. Ramseyer (Penalty) 3:6. 53. Ramseyer (Fiechter) 3:7. 54. Peraro (Hasenböhler) 3:8. 58. Massaro (Widmer/Strafen Müller, Tahmasebi; Geiser) 3:9.

Strafen: 5 x 2 Minuten plus Matchstrafe (Müller) gegen Bülach. – 5 x 2 Minuten gegen Limmattal. Bemerkungen: Limmattal im Tor mit Dürler. – Der teaminterne «Geile-Siech-Award» ging bei Limmattal an Marco Ramseier.

