Unihockey Grosse Freude bei Moritz Mock: Der Dietiker hat das WM-Ticket auf sicher Der 22-jährige NLA-Unihockeyaner spielt an der Weltmeisterschaft Anfang November in Zürich und Winterthur. Der Schweizer Nationaltrainer hält grosse Stücke auf den GC-Verteidiger. Sein Hockey-Abc lernte Moritz Mock bei Unihockey Limmattal. Ruedi Burkart 10.10.2022, 17.50 Uhr

2022: An der European Floorball Tour Anfang September in St. Gallen spielte sich Moritz Mock mit beherzten Auftritten definitiv ins WM-Kader. Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Würfel sind gefallen. Seit Montag ist klar, welche Spieler an der Unihockey-Weltmeisterschaft vom 5. bis 13. November in Zürich und Winterthur für die Schweiz auflaufen werden. Erfreulich: Im 20-Mann-Kader ist mit Moritz Mock auch ein Limmattaler dabei. Der 22-jährige Verteidiger des letztjährigen Doublegewinners Grasshoppers wird erstmals an einer Weltmeisterschaft der Erwachsenen dabei sein.

Gefragt nach seiner Gefühlslage meinte Mock: «Ich bin natürlich sehr zufrieden. Ich hatte ein gutes Gefühl vor der Bekanntgabe des Kaders. Aber ganz sicher kann man sich ja erst sein, wenn der eigene Name auf der Liste steht.» Vor drei Jahren führte der Dietiker die Schweizer U19-Nati als Captain an, 2021 gab er sein Début in der A-Nationalmannschaft.

Der Ticketverkauf läuft bereits wie geschmiert

Bekannt gegeben wurde das Nationalmannschaftsaufgebot am Montag am Ort des WM-Geschehens. Im Presseraum der neuen Swiss-Life-Arena in Zürich Altstetten lud Swiss Unihockey zur Pressekonferenz. Unten auf dem Eis absolvierten die Eishockeyprofis der ZSC Lions eine Trainingslektion, oben im fünften Stock gab Unihockey-Nationaltrainer David Jansson sein Kader bekannt.

2011: Der elfjährige Moritz Mock im Trikot von Unihockey Limmattal. Schon damals offenbarte er sein grosses Talent. Maila Bermejo

Danach blickte Zentralpräsident Daniel Bareiss voraus auf den Grossanlass. Der Chef durfte imposante Zahlen vermelden. So sind für das erste Spiel der Schweiz gegen Norwegen am Samstag, 5. November, in der Swiss-Life-Arena bereits rund 8000 Tickets verkauf worden. Fast ausverkauft ist das Finalwochenende vom 12. und 13. November. Dann werden in den Halbfinals sowie dem Spiel um Rang drei und dem Final jeweils 12000 Fans erwartet.

Der Juniorenklub von Mock rockt die 1. Liga

In der Urdorfer Zentrumshalle machte WM-Starter Moritz Mock vor vielen Jahren seine ersten Gehversuche im Unihockey, ehe er in den Nachwuchs der Zürcher Grasshoppers wechselte. Dort debütierte er als 16-Jähriger im NLA-Team. Sein letztjähriger Defensivpartner bei GC, Moritz Wenk, spielt seit Beginn der laufenden Saison bei Mocks Stammverein Unihockey Limmattal. Und das mit grossem Erfolg. Nach sieben Runden in der neuen 1.-Liga-Saison totalisieren die Limmattaler bereits 19 Punkte. Damit liegen sie in der Gruppe 1 jetzt schon vier und mehr Zähler vor der Konkurrenz. (rubu.)

