Unihockey Er schaute im Training vorbei – und ist gleich bei Limmattal geblieben 1.-Ligist Unihockey Limmattal startet am Samstag in den Playoff-Final. Goalie Simon Dürler, 23, kann den Unterschied ausmachen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 02.03.2022, 12.06 Uhr

Limmattal-Goalie Simon Dürler kann ein Spiel alleine entschieden. Alexander Wagner

Es geht in die entscheidende Phase der Saison 2021/22. Am kommenden Samstag, 5. März, starten die Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner gegen den UHC Pfannenstiel Egg in den Playoff-Final der Gruppe 2. Die erste Partie findet um 19 Uhr in der Kirchwieshalle in Egg beim Qualifikationssieger aus dem Oberland statt. Tags darauf geht die Serie mit dem Heimspiel des Vierten der Regular Season, Unihockey Limmattal, in der Hardau um 15 Uhr in die zweite Runde. Die Finalserie findet im Modus Best-of-five statt. Will heissen: Es gibt maximal fünf Partien, wer zuerst dreimal gewonnen hat, schafft es in die Aufstiegsspiele gegen eines der beiden schlechtesten NLB-Teams.

Dass das sonntägliche Limmattaler Heimspiel wegen der Urdorfer Fasnacht in der Zürcher Hardau stattfindet, also der Heimhalle der Grasshoppers, ist für viele der UHL-Akteure eine spezielle Sache. Spielten sie doch in früheren Jahren selbst im GC-Dress – in der NLA oder beim Nachwuchs. Einer jener Akteure mit Vergangenheit bei den Hoppers ist Simon Dürler, der 23-jährige Torhüter. Zusammen mit Dominic Gabriel, dem anderen Limmattal-Goalie, wurde er 2015 mit GC Schweizer U21-Meister. Schliesslich sass Dürler beim NLA-Team noch ein paarmal auf der Bank, ehe er sich nach einer Knieoperation ein Jahr Pause vom Unihockey gönnte.

Dürler erinnert sich: «Danach juckte es mich wieder. Und als Fabian Massaro im vorletzten Sommer von GC zu Limmattal wechselte, sagte er zu mir, ich solle doch mal im Training vorbeischauen. Sie brauchen noch einen Goalie.» Dürler, der in Bülach wohnt und beruflich als Informatiker bei einer Firma in Kloten tätig ist, trägt auch knapp zwei Jahre später immer noch das Limmattal-Dress. Er sagt:

«Wir haben ein cooles Team mit guten Trainern. Es gefällt mir bei Limmattal.»

Unihockey ist bei Dürlers seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil des Familienlebens. Die drei Söhne Simon, Dominic und David spielen oder spielten selbst, Vater René ist seit sechs Jahren bei GC Leiter Spielbetrieb und Mutter Rahel ist zuständig für das Buffet während der Heimspiele der Hoppers. Limmattals Chefcoach Behar Spahija sagt vor dem ersten Finalspiel:

«Wir werden hochstehende Spiele sehen. Ich behaupte gar, die Fans erleben Partien auf NLA-Niveau.»

Der Spielplan Playoff-Final 1. Liga Gruppe 2 Spiel 1: Pfannenstiel Egg – Limmattal, 5. März, 19 Uhr, Kirchwies.

Spiel 2: Limmattal – Pfannenstiel Egg, 6. März, 15 Uhr, Hardau.

Spiel 3: Pfannenstiel Egg – Limmattal, 11. März, 20 Uhr, Kirchwies.

Weitere Partien (falls nötig): 19. März, 17.30 Uhr, in Urdorf und 20. März, 16 Uhr, in Egg. – Modus: Best-of-five.

