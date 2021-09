Unihockey Limmattal startet in die neue 1.-Liga-Saison

Unihockey Endlich gehts wieder los: Re-Start nach fast einem Jahr Unterbruch Am Samstag steigen die Limmattaler Unihockeyaner in die 1.-Liga-Saison 2020/21. Tags darauf gehts im Schweizer Cup gleich weiter. Ruedi Burkart 11.09.2021, 01.48 Uhr

UH Limmattal, Saison 2021/22: Hintere Reihe (von links): Steven Fiechter, Pawel Heyne, Lars Bliggenstorfer, Flavio Schneider, Yannick Zwirner, Louis Pfau, Christian Eugster, Marco Ramseyer; mittlere Reihe (von links): Behar Spahija (Cheftrainer), Steven Friedli, Valentin Ladner, Dario Küng, Andris Ladner, Alexander Hess, Mirco Fiorina, Julian Geiser; vordere Reihe (von links): Dominic Wieland, Fabian Massaro, Michel Widmer, Simon Dürler, Dominic Gabriel, Livio Schnoz, Damian Pliska, Leandro Peraro. – Es fehlen: Michael Hunziker (Assistenztrainer), Rahel Arnold (Physio), Pascal Nater, Cedric Hasenböhler, Simon Frei. Rolf Gabriel

Am 17. Oktober des vergangenen Jahres absolvierten die Limmattaler Unihockeyaner ihr bislang letztes 1.-Liga-Meisterschaftsspiel. Nach der 5:6-Niederlage nach Verlängerung gegen die Rheintal Gators war Schluss mit lustig. Wegen der zweiten Corona-Welle wurde die Meisterschaft abgebrochen.

Fast elf Monate sind seither vergangen. «Das ist eine unglaublich lange Zeit. Für Spieler, Zuschauer, Vereinsfunktionäre – für alle, denen dieser Sport am Herzen liegt», blickt Behar Spahija zurück. Der Chefcoach der Limmattaler machte sich in diesen schwierigen Zeiten so seine Gedanken. «Natürlich habe auch ich mich gefragt, ob sich der grosse Aufwand noch lohnt», so der 32-jährige ehemalige NLA-Spieler. Immer wieder stellte er sich dieselben Fragen: Soll ich ein weiteres Jahr anhängen? Bringe ich die Motivation noch auf? Ist vielleicht wieder alles für die Katz, sollte auch diese Saison abgebrochen werden?

Trotz der langen Pause gilt immer noch «120 Prozent»

Fast ein Jahr Pause, da fliesst viel Wasser die Limmat hinunter. Aber Spahija wandte sich von seinem geliebten Sport nicht ab – im Gegenteil. «Ich bin immer noch voll dabei. Bei mir gibt es in den Trainings keine halben Sachen.» Er verlange von sich und seinen Spielern immer 120 Prozent, das sei früher so gewesen, und das sei heute nicht anders. «Wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir viel investieren», so Spahija.

Das Trainerduo von UH Limmattal, Behar Spahija (links) und Michael Hunziker.

Sebastian Schuler

So stellte er zusammen mit seinem Assistenten Michael Hunziker und Sportchef Rolf Gabriel eine schlagkräftige Truppe zusammen, die das Potenzial hat, ganz vorne in der Tabelle mitzuspielen. Man denke da nur an Leute wie den 31-jährigen früheren Nationalmannschaftsspieler Valentin Ladner oder an Steven Fiechter (33), der im März 2020 mit Zug United Cupsieger wurde. Grosse Stücke hält man bei UHL auch auf Zuzug Dominic Wieland, der bei Sarganserland in der NLB spielte.

Oder auf Leandro Peraro, der von den U21-Junioren der Grasshoppers nach Urdorf gewechselt ist. «Peraro hätte bei GC in der NLA-Mannschaft spielen können», verrät Spahija, «aber er wollte den grossen Trainingsaufwand nicht auf sich nehmen.» Peraro spielte seinerzeit für die U16-Junioren von UH Limmattal und ist nun wieder zurück am Ort, wo alles begann.

Und so starten die Limmattaler an diesem Samstag in die neue 1.-Liga-Saison. Mit einem Heimspiel gegen Zürisee (17 Uhr, Zentrumshalle Urdorf). Was darf man von den Limmattalern erwarten, Behar Spahija?

«Wir wollen natürlich zuerst einmal erfolgreich in die Meisterschaft starten. In der Tabelle wollen wir unter die Top 3 kommen. Aber das ist eigentlich immer unser Ziel.»

So wie 2020. Damals belegten die Limmattaler ebendiesen dritten Rang nach der Qualifikation, scheiterten dann aber überraschend im Playoff-Viertelfinal an den Rheintal Gators.

In der nächsten Cuprunde würde A-Ligist Uster warten

Keine 24 Stunden nach dem ersten Meisterschaftsspiel geht es am Sonntag gleich weiter: Cupmatch auswärts gegen die Züri Oberland Pumas, einen 2.-Ligisten. Gespielt wird um 14.30 Uhr in Fehraltorf. «Das ist natürlich nicht sehr optimal», so Spahija, «da kommt die Regeneration der Spieler eindeutig zu kurz.» Doch der Spielplan steht – und jetzt wird eben gespielt. Sollten die Limmattaler die Hürde Oberland Pumas überwinden, wartet in der nächsten Runde mit NLA-Klub Uster ein attraktiver Gegner.

1.-Liga-Saisonstart

Samstag, 11. September: Unihockey Limmattal - Zürisee, 17 Uhr, Zentrumshalle, Urdorf.



1. Runde Schweizer Cup

Sonntag, 12. September: Züri Oberland Pumas (2. Liga) - UHL, 14.30 Uhr, Sporthalle Heiget, Fehraltorf.

UH Limmattal, Saison 2020/21 Das Kader Trainer: Behar Spahija (seit 2019).

Assistenztrainer: Michael Hunziker (seit 2019).



Tor: Simon Dürler (Jahrgang 1998), Dominic Gabriel (1994).



Verteidigung: Lars Bliggenstorfer (1997), Mirco Fiorina (1999), Simon Frei (2000), Alexander Hess (1994), Pawel Heyne (1989), Pascal Nater (1996), Louis Pfau (1994), Damian Pliska (1998), Flavio Scheidegger (1995), Michel Widmer (2000), Yannick Zwirner (1994).



Sturm: Christian Eugster (1994), Steven Fiechter (1988), Julian Geiser (1993), Cedric Haenböhler (1998), Dario Küng (1995), Andris Ladner (1990), Valentin Ladner (1990), Fabian Massaro (1999), Leandro Peraro (2000), Marco Ramseier (1996), Livio Schnoz (1996), Dominic Wieland (1992).



Zuzüge: Frei, Peraro, Widmer (alle GC U21), Wieland (Sarganserland II).