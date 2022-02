Unihockey Dietiker Moritz Mock nach Finalsieg: «Eine Cupsieger-Prämie? Wo denken Sie hin?» Der 21-jährige Verteidiger der Grasshoppers gewann mit seinem Team den Cupfinal. Geld für den Erfolg gibt’s für den ehemaligen Limmattal-Nachwuchsspieler keines. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 28.02.2022, 14.57 Uhr

GC-Verteidiger Moritz Mock blieb ohne Gegentor. Hier lässt er Rychenbergs Topskorer Noah Püntener ins Leere laufen. Claudio Thoma/freshfocus

Die Pflicht ist erfüllt, der erste Pokal der Saison im Trockenen. Mit einem nie gefährdeten 9:3-Erfolg gegen Rychenberg Winterthur haben die Unihockeyaner der Grasshoppers am vergangenen Samstag den Cupfinal gewonnen. Über 2000 Zuschauer in der Berner Wankdorfhalle sowie ein grosses Publikum an den TV-Geräten landesweit waren Zeugen eines stimmungsvollen, aber mässig spannenden Endspiels.

Für den 21-jährigen Dietiker GC-Verteidiger Moritz Mock war die Partie ein grosser Erfolg – nicht nur wegen des Sieges an sich. Stand er auf dem Feld, kassierten die Hoppers kein Gegentor. Wie sich seine Plus-/Minusbilanz im Detail präsentiert, wisse er nicht. «Ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob unser Block zwei oder drei Treffer erzielt hatte», so Mock. Aber das spiele auch keine Rolle.

«Wir haben den Pokal geholt, und das ist das Wichtigste.»

Unter den Fans in der Halle befanden sich auch viele Limmattaler, so Mock. Er beerbte damit seinen drei Jahre älteren Bruder Tim, der 2020 mit Zug United den Cupfinal gewonnen hatte.

Auf die Frage, wie hoch denn seine Siegesprämie sei, antwortet Mock mit einem Lächeln: «Eine Cupsieger-Prämie? Wo denken Sie hin?» Das gebe es bei Unihockeyanern nicht, zumindest nicht bei ihm. Und auch eine allfällige Meisterprämie habe er sich nicht in den Vertrag schreiben lassen.

Am kommenden Wochenende geht die Saison auch in der höchsten Liga des Landes in die entscheidende Phase. «Crunch Time» ist angesagt, wie die Unihockeyaner die Wochen der Playoffs nennen. Moritz Mock startet mit seinen Grasshoppers als Sieger der Regular Season gegen den Tabellenachten Uster in den Viertelfinal, Tim Mock mit den viertplatzierten Zugern gegen Alligator Malans. Wie man den Bündnern erfolgreich den Zahn ziehen kann, haben Zugs U21-Junioren jüngst bewiesen. Sie gewannen das fünfte und entscheidende Playoff-Spiel vor 400 Zuschauern mit 9:3 und schafften somit den Einzug in den Halbfinal.

