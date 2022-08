Unihockey Dietiker GC-Verteidiger Moritz Mock wurde in die Nati aufgeboten Dem 22-jährigen ehemaligen Junior von Unihockey Limmattal winkt die Teilnahme an der Heim-Weltmeisterschaft im November. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 11.08.2022, 14.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Moritz Mock – hier im letztjährigen Playoff-Final gegen Wiler-Ersigen – ist einer von sieben GC-Spielern in der Nati. Christian Merz / Keystone

Gefreute Post für Moritz Mock. Der junge Dietiker Unihockeyspieler schaffte den Cut und steht im Kader der Schweizer A-Nationalmannschaft für die bevorstehende Euro Floorball Tour (EFT) in St. Gallen. Dies gab Swiss Unihockey diese Woche bekannt. Für Mock ist es das erste Aufgebot seit einem Jahr.

Vom 2. bis 4. September spielen die Schweizer in St. Gallen gegen Weltmeister Schweden, Vizeweltmeister Finnland und Tschechien. Dass neben den sechs anderen GC-Akteuren Tobias Heller, Claudio Laely, Joël Rüegger, Christoph Meier, Paolo Riedi und Noël Seiler auch Moritz Mock ein Aufgebot erhalten hat, begründet Nati-Trainer David Jansson in einer Medienmitteilung wie folgt:

«Moritz Mock hatte in den letzten Jahren mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Nun konnte er lange gut trainieren und hatte diesen Sommer ein paar sehr gute Länderspiele in der U23 gezeigt. Mock bringt Energie und Kraft in beide Richtungen.»

Die frohe Botschaft erreichte Mock im hohen Norden. Dort bereitet er sich mit den Grasshoppers auf die neue Saison vor. «Wir sind bis Sonntag in Schweden und haben ein ziemlich dicht gedrängtes Programm», lässt Mock wissen.

Double-Sieger GC stellt gleich sieben Akteure

Im 22 Mann starken Aufgebot für die drei Spiele der EFT stehen sieben Akteure der Grasshoppers, sie machen damit über einen Drittel der 20 Feldspieler aus. Dies nicht ohne Grund: In der vergangenen Saison gewannen die Stadtzürcher neben dem Schweizer Cup auch den Meistertitel.

Für Mock und seine Mitstreiter sind die drei Spiele in St. Gallen Anfang September der Aufgalopp auf das, was noch folgen wird. Vom 5. bis 13. November findet in der neuen ZSC-Arena in Altstetten und in Winterthur die Weltmeisterschaft statt. Dort hat die Schweiz eine Scharte auszuwetzen. An den Titelkämpfen vor einem Jahr in Finnland schaute nur der vierte Rang heraus. Das ist definitiv nicht der Anspruch der Unihockey-Nation Schweiz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen