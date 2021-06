Unihockey: Mock-Brothers erhalten Nati-Aufgebote

Unihockey Die Weltmeisterschaft im Dezember lockt: Nati-Aufgebote für die Mock-Brothers Die beiden Dietiker NLA-Unihockeyaner wollen sich in Trainingscamps für die kommenden Länderspiele aufdrängen. Ruedi Burkart 23.06.2021, 17.21 Uhr

GC-Verteidiger Moritz Mock (weisses Dress) will in der A-Nationalmannschaft Fuss fassen. Michel Canonica

Gefreute Post für zwei ehemalige Junioren von Unihockey Limmattal. Sowohl Tim Mock, der 23-jährige Stürmer und Captain des amtierenden Cupsiegers Zug United, als auch sein drei Jahre jüngerer Bruder Moritz, Verteidiger bei den Grasshoppers, dürfen sich in den nächsten Wochen für die Schweizer Nationalmannschaft aufdrängen.

Zum zweiten Mal in seiner Karriere tut Moritz Mock in der A-Nationalmannschaft mit. Vom 30. Juni bis zum 4. Juli wird er im Trainingscamp in Tenero versuchen, Nationalcoach David Jansson von seinen Fähigkeiten zu überzeugen.

«Ich freue mich sehr darüber, dass ich aufgeboten wurde. Ich werde locker an die Sache herangehen und ohne Druck mein bestes Unihockey zeigen. Dann kommt das schon gut»,

so Mock. Das Fernziel: Nach Länderspielen im September und der Euro Floorball Tour (EFT) im Oktober steht im Dezember die Weltmeisterschaft an. «So weit plane ich jetzt nicht gerade», sagt Moritz Mock mit einem Schmunzeln, «aber klar wäre es schön, an einer WM dabei zu sein.»

LiZ-Leserinnen und -Leser erinnern sich: Mocks erstes Intermezzo mit der A-Nationalmannschaft im Oktober 2020 endete wegen Corona vorzeitig. Der Dietiker erhielt ein Aufgebot für die EFT in St.Gallen und freute sich auf sein Début im Nati-Dress. Doch wegen der Pandemie wurde das Turnier abgesagt.

Für Zug-Captain Tim Mock geht die Zeit in der U23 dem Ende entgegen

Erneut für die U23-Nationalmannschaft aufgeboten wurde Tim Mock. Auch die Nachwuchsauswahl trifft sich in Tenero, gleichzeitig mit den Kollegen von der A-Nati. «So ein Aufgebot ist natürlich immer eine spezielle Sache», freut sich der ältere der beiden Brüder. Für ihn, der altersbedingt nur noch bis Ende Jahr in der U23 spielen darf, geht es nun darum, sich für die A-Nati aufzudrängen. Die Tage in Tenero werden die letzten gemeinsamen des Teams sein vor den Vorbereitungsländerspielen im September.

Zug-United-Stürmer Tim Mock (rechts) will in seinem letzten Trainingslager mit der U23-Nationalmannschaft Werbung in eigener Sache machen. Ruedi Burkart

Während Moritz weiterhin in Dietikon wohnt, ist Tim unlängst aus dem elterlichen Haus ausgezogen. Zusammen mit zwei Kumpels bewohnt er jetzt unweit des Letzigrund-Stadions eine Wohnung. Dass er nun näher bei der GC-Halle in der Hardau wohnt als sein dort spielender Bruder, ringt Tim Mock ein Lächeln ab. «Ja, das ist speziell.» Auch speziell: Wäre er diesen Sommer zu GC zurückgekehrt – dort spielte er vor seinem Wechsel zu Zug –, könnte er jetzt zu Fuss ins Training. Statt viermal pro Woche in die Zentralschweiz zu pendeln.

Apropos: Geklärt haben die beiden Unihockeyaner ihre sportliche Zukunft. GC-Verteidiger Moritz Mock hat bei den Grasshoppers für eine weitere Saison unterschrieben, Zug-Captain Tim Mock bleibt noch mindestens zwei Saisons am schönen Zugersee. In der am 11. September beginnenden NLA-Meisterschaft kommt es in der 10. Runde vom 7. November in der Hardau-Halle zum ersten von zwei Direktduellen der Mock-Brüder. Dann kann Zug-Captain Tim Mock zu Fuss ans Spiel.