Unihockey Limmattal startet in die NLB-Aufstiegsspiele

Unihockey Unihockeyaner können Geschichte schreiben: Limmattal will in die NLB Mit einer Doppelrunde startet an diesem Wochenende die Best-of-5-Serie gegen B-Ligist Langenthal Aarwangen. Der Start in den Aufstiegskampf erfolgt am Samstag um 18 Uhr in der Zentrumshalle Urdorf. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 24.03.2023, 16.00 Uhr

Yannick Zwirner (rechts) macht’s schon mal vor: Die Limmattaler haben die Nationalliga B im Blick. Bild: Alexander Wagner (18. 12. 2022)

Es ist bislang eine 1.-Liga-Saison der Superlative. Unihockey Limmattal hat erstmals seit dem Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse vor sechs Jahren die Qualifikation gewonnen. Dann rauschte das Team atemlos ohne eine einzige Niederlage durch die drei Playoff-Serien. Und jetzt steht man dort, wo man schon vor Jahresfrist war: in den Aufstiegsspielen zur Nationalliga B. Dieses Wochenende dürfen die Limmattaler voller Zuversicht und mit breiter Brust in die Auf-/Abstiegsrunde gegen Langenthal Aarwangen, den Letzten der NLB, steigen. Als unterklassiger Klub haben die Limmattaler im ersten Spiel vom Samstag Heimrecht (Anspiel um 18 Uhr), tags darauf geht es in Langenthal weiter (17 Uhr, Kreuzfeldhalle).

Behar Spahija spricht nicht lange um den heissen Brei herum. «Ich habe von unserem Gegner diese Saison noch kein Spiel live gesehen. Aber natürlich haben wir uns mit Matchvideos über Spielstil, System und so weiter informiert. Ich weiss, wie wir gegen sie agieren müssen.» Der Limmattaler Chefcoach ist auch wenige Tage vor dem Aufgalopp gegen die Oberaargauer die Ruhe selbst – zumindest gegen aussen.

Dass sein Team nach den Playoff-Feuerwerken nun ein wettkampffreies Wochenende hinter sich hat, ist für Spahija «kein Problem». Letzte Woche habe das Team am Dienstag trainingsfrei gehabt, am Donnerstag dann «eher locker» trainiert. Spahija:

«Diese Woche haben wir wieder Vollgas gegeben. Wir werden am Samstag bereit sein.»

Das werden hoffentlich auch die Fans sein, bereit und vollzählig in der Urdorfer Zentrumshalle versammelt. Wir erinnern uns gerne zurück an die grossartige Stimmung während der bisherigen Playoff-Heimspiele. Insbesondere an den beiden Finalpartien gegen Olten Zofingen brodelte die Halle, selbst die unterlegenen Solothurner waren begeistert von der Ambiance.

Die Limmattaler sind trotz spielfreiem Wochenende weiterhin «on fire». Chefcoach Behar Spahija (links) sagt: «Ich weiss, wie wir gegen Langenthal Aarwangen agieren müssen.» Henry Muchenberger (19. 2. 2023)

Hier die erfolgsverwöhnten Limmattaler, die von den bisher 29 Pflichtspielen der Saison (22 in der Qualifikation, 7 im Playoff) deren 25 gewinnen konnten. Dort die taumelnden Langenthaler, die von ihren bisher 26 Pflichtspielen (22 in der Qualifikation, 4 im Playout gegen Eggiwil) nur gerade sechs für sich entschieden haben. Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen also kaum sein. Und genau das macht diese Serie so interessant. Gelingt es den Limmattalern, mit ihrem präzisen Passspiel und ihrem horrenden Spieltempo die Oberaargauer zu knacken?

Beim Gegner ist der Respekt gross

Christoph Graf ist Cheftrainer von Unihockey Langenthal Aarwangen, kurz ULA. In schönstem Berner Dialekt gibt er bereitwillig Auskunft: «Wir haben sicher Respekt vor den Limmattalern. Sie kommen mit einer beeindruckenden Siegesserie in diese Spiele gegen uns. Aber wir haben den NLB-Rhythmus in den Beinen.» Graf geht nicht davon aus, dass die Serie erst im fünften Spiel am Ostermontag entschieden werden wird. «Ich denke, es gibt knappe Resultate in den Partien, aber keine lange Serie.» Er habe sich mit Videostudium des Gegners auf die alles entscheidenden Spiele vorbereitet. «Aber was da tatsächlich auf uns zukommen wird, das wissen wir erst, wenn die erste Partie gespielt ist.»

Egal, wie die Serie gegen Limmattal ausgehen wird, Graf bleibt bei ULA auch in der kommenden Saison der Chef an der Bande. Wenige Stunden vor dem ersten Spiel hat er seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

Auch der Limmattaler Nachwuchs will höher steigen

Nicht nur die 1. Mannschaft von Unihockey Limmattal befindet sich im Aufstiegsrennen. Die U21-C-Junioren dürfen nach einer bisher erfolgreich verlaufenen Saison gegen Grünenmatt um die Promotion in die B-Liga stechen. Wie jene der Erwachsenen in der 1. Liga geht auch die Nachwuchs-Serie gegen die Emmentaler über maximal fünf Partien. Spiel 1 wird diesen Samstag um 14 Uhr in der Urdorfer Zentrumshalle angepfiffen, quasi als Vorspiel des Männermatches gegen ULA.

So tippt die Sportredaktion LiZ-Tipp: Unihockey Limmattal geht gegen Langenthal Aarwangen mit einem 1:1 nach Siegen aus dem ersten Wochenende. Schliesslich gewinnen die Limmattaler die Serie mit 3:1 und steigen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Nationalliga B auf.

