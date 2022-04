Unihockey Die Entscheidung im Playoff-Halbfinal naht: Moritz Mock liegt im Bruderduell 3:2 vorne In der NLA der Unihockeyaner stehen am Osterwochenende entscheidende Partien bevor. Wer erreicht den Superfinal vom 23. April? Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 14.04.2022, 17.00 Uhr

Moritz Mock (am Ball) und seine Grasshoppers führen gegen Zug United (rechts Severin Nigg) mit 3:2. Michael Peter

In der laufenden Unihockeysaison sind nicht mehr viele Entscheidungen offen. Zwei Fragen von nationaler Bedeutung gilt es indes noch zu klären: Wer holt sich bei den Männern und bei den Frauen den Meistertitel? Bei den Männern wird der Nachfolger von Köniz gesucht. Der Titelverteidiger ist im Halbfinal bei der Revanche des letztjährigen Finals gegen Wiler-Ersigen deutlich mit 1:4 auf der Strecke geblieben. Auf wen der Rekordmeister aus dem Bernbiet am Samstag, 23. April, beim Superfinal in der Eishalle in Kloten treffen wird, ist noch offen.

Nach fünf von maximal sieben Partien liegen die Grasshoppers im Halbfinalduell mit Zug United mit 3:2 in Führung. Momentan deutet also vieles darauf hin, dass GC-Verteidiger Moritz Mock, 22, das familieninterne Dietiker Duell gegen seinen um drei Jahre älteren Bruder Tim – den Captain von Zug – gewinnen wird.

Diesen Samstag treffen sich die Teams zum sechsten Vergleich in der Zuger Stadthalle (Anpfiff des TV-Spiels ist um 15 Uhr). Die Rechnung ist einfach: Gewinnen die Grasshoppers, stehen sie im Superfinal. Gelingt den Zentralschweizern der Befreiungsschlag, kommt es am Ostermontag zum alles entscheidenden siebten Spiel in der Zürcher Hardau. Diese «Belle» würde um 17 Uhr angepfiffen werden.

TV-Spiel Zug United – Grasshoppers

Das sechste Halbfinalspiel zwischen GC und Zug United findet am Samstag in der Zuger Stadthalle statt. Es wird ab 15 Uhr auf SRF 2 live übertragen.

