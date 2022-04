Unihockey Der jüngere Mock steht im Superfinal: Moritz gewinnt das Bruder-Duell Der 22-jährige Dietiker Moritz Mock qualifiziert sich mit den Grasshoppers für den Superfinal vom kommenden Samstag gegen den SV Wiler-Ersigen. Bruder Tim hat mit Zug United im Playoff-Halbfinal das Nachsehen gegen die souveränen Stadtzürcher. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 19.04.2022, 17.52 Uhr

Leichtfüssig dem Gegner enteilt: Die Grasshoppers (mit Moritz Mock, rechts) wiesen die Herausforderer aus Zug (links: Topskorer Alexander Hallén) in die Schranken. Michael Peter

Der eine ehemalige Unihockey-Limmattal-Junior schaut am nächsten Samstag auf einem Bauernhof im zugerischen Menzingen im Fernseher, wie der andere versucht, mit seinem Klub den ersten Schweizer-Meister-Titel seit sechs Jahren zu gewinnen.

Unterschiedlicher könnte die Gemütslage bei den beiden Dietiker Brüdern Tim und Moritz Mock in diesen Tagen kaum sein. Nach einer spannenden und äusserst intensiven Playoff-Halbfinalserie zogen die Grasshoppers mit Moritz Mock am vergangenen Samstag gegen Herausforderer Zug United mit Tim Mock in den Superfinal vom nächsten Samstag ein. Im sechsten Spiel des im Modus Best of 7 ausgetragenen Duells machten die Stadtzürcher den Deckel zu, gewannen auswärts vor 1000 Zuschauern mit 8:5 und sicherten sich damit das Ticket für das Endspiel gegen Wiler-Ersigen.

Die Affiche verspricht eine grosse Partie am Samstag in der Klotener Eishalle: Hier der amtierende Cupsieger GC, der erstmals seit 2016 wieder Meister werden will. Dort der zwölffache Rekordmeister aus dem Bernbiet, der vor drei Jahren den letzten Titel holen konnte.

Die Sieger wurden nicht stark gefordert

Dass die Grasshoppers im Superfinal stehen, ist nicht mehr und nicht weniger als die logische Konsequenz ihrer Überlegenheit in der laufenden Saison. Von 22 Spielen der Regular Season haben sie deren 19 gewonnen, sie wurden überlegen Qualifikationssieger. Im Playoff schalteten sie Uster (mit 4:0-Siegen) und Zug United (4:2) souverän aus. Dazwischen gewannen sie mal kurz auch noch den Cupfinal gegen Rychenberg Winterthur locker mit 9:3.

«Ja, es läuft uns dieses Jahr tatsächlich nicht schlecht», sagt GC-Verteidiger Moritz Mock mit einem Lächeln. So richtig gefordert worden sind der Dietiker und seine Teamkollegen aber noch nicht. Darum sei es nach dem vierten und entscheidenden Sieg gegen Zug auch nicht zu grossen Jubelszenen in der Garderobe gekommen.

«Wir haben nicht gross gefeiert. Schliesslich haben wir noch gar nichts gewonnen»,

sagt Moritz Mock abgeklärt. «Wir haben jetzt die Chance auf das Double. Diese wollen wir natürlich packen», so der 22-jährige Nationalspieler. Im Frühling 2019, als die Hoppers letztmals in Superfinal standen, war Mock als ganz junger Verteidiger bereits dabei. Vor 8000 Zuschauern verlor GC damals mit 4:8 gegen Wiler-Ersigen, den Gegner vom kommenden Samstag.

Wie bereitet man sich beim Klub aus der Hardau auf den Höhepunkt der Saison vor? «Wir trainieren die Woche hindurch viermal, machen Videostudium, alles ganz normal», verrät Moritz Mock. Am Match-Tag bereite sich jeder Akteur individuell auf die Partie vor, dann reise man als Team mit dem Car nach Kloten. Um Punkt 16 Uhr heisst es dann: Anpfiff zum Superfinal gegen Wiler-Ersigen.

Die Verlierer treffen sich auf einem Bauernhof

«Die Grasshoppers haben die Serie nicht unverdient gewonnen. Sie waren über die ganzen sechs Spiele konstanter gewesen, machten weniger Fehler und nutzten unsere eigenen Fehler konsequent aus.» Die Analyse von Zug-Captain und Verteidiger Tim Mock, 25, zum Saisonende seines Klubs fällt kurz und knapp aus. Der Dietiker zeigte gegen GC – wo er bis 2017 im Nachwuchs spielte – immer wieder starke Leistungen, er führte sein Team mit konsequenter Defensivarbeit an, schaltete sich aber auch erfolgreich in die Offensive ein.

«Ich hatte diese Saison Ups und Downs. Aber ich darf einigermassen zufrieden mit meiner persönlichen Leistung sein.»

Zugs Tim Mock (am Ball) unter Aufsicht von Chefcoach Antti Ruokonen. Michael Peter

Am kommenden Samstag wird er nicht in der Klotener Eishalle sein, um seinen Bruder von der Tribüne her zu unterstützen. Tim Mock: «Wir haben dann unseren Saisonabschluss mit der Mannschaft. Da werden wir uns auf dem Bauernhof von den Eltern von Manuel Staub, einem Teamkollegen, in Menzingen treffen. Und natürlich zusammen den Superfinal am Fernsehen schauen.»

Ein Mock im Herbst an der WM? Oder gar beide?

Die sportliche Zukunft der beiden Dietiker ist bereits geklärt. Der Vertrag von Zug-Captain Tim Mock läuft noch ein Jahr weiter, GC-Verteidiger Moritz Mock hat seinen Kontrakt mit den Stadtzürchern unlängst um eine weitere Saison verlängert. Mit der Heim-WM im kommenden Herbst steht ein grosses Ziel bevor. Ob einer der beiden, oder gar beide, den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen werden? Zugs Tim hat mit seinen Leistungen in den Playoffs Werbung in eigener Sache gemacht, GC-Moritz ist so oder so seit einiger Zeit auf dem Radar von Nati-Coach David Jansson.

Superfinal 2022

Am Samstag, 23. April, in der Klotener Eishalle. Um 12.30 Uhr wird der Final der Frauen zwischen Piranha Chur und den Kloten-Dietlikon Jets angepfiffen. Um 16 Uhr der Männerfinal zwischen dem amtierenden Cupsieger GC Unihockey und Rekordmeister Wiler-Ersigen. SRF 2 überträgt die Partien live.

