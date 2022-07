Unihockey Der Dietiker GC-Verteidiger Moritz Mock gewinnt mit der U23-Nati gegen Deutschland Am Dreiländerturnier im finnischen Eerikkilä ist den jungen Schweizern der Start gelungen. Am Dienstag geht’s weiter. Ruedi Burkart 25.07.2022, 14.25 Uhr

In der Defensive der U23-Nationalmannschaft eine Bank: Moritz Mock, hier im GC-Dress gegen Rychenbergs Noah Püntener. Archivbild: Claudio Thoma

Die Schweizer U23-Nationalmannschaft befindet sich aktuell in Finnland an einem Dreiländerturnier.

Die Reise in den Norden angetreten hat auch der 22-jährige Dietiker Moritz Mock. Der Verteidiger der Grasshoppers kam im ersten Spiel am Sonntag beim standesgemässen 7:3-Sieg gegen die A-Nationalmannschaft von Deutschland zum Einsatz und bildete mit seinem GC-Klubkollegen David Dürler die dritte Defensivformation. Mock liess sich einen Skorerpunkt gutschreiben, als er Kimo Oesch in der 23. Minute ideal bediente. Es war das zwischenzeitliche 3:2 für die Schweiz.

Das nächste Spiel, die Partie gegen die U23 von Finnland, wird am Dienstag um 15 Uhr angepfiffen.