Unihockey «Dann brennt in Urdorf die Halle»: So freuen sich die Unihockeyaner auf ihren Cupknaller gegen den NLA-Klub Am Freitag, 1. Oktober, empfängt 1.-Ligist Unihockey Limmattal im Rahmen der 3. Runde des Schweizer Cups in der Urdorfer Zentrumshalle den UHC Uster. UHL-Chefcoach Behar Spahija glaubt an einen Coup gegen die zwei Ligen höher spielenden Oberländer. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Er weiss, wie man Cupsieger wird: Limmattal-Stürmer Steven Fiechter (weisses Dress) gewann den Final 2020 mit Zug United gegen Alligator Malans.

Michael Peter

Behar Spahija ist kein Fantast. Der 32-jährige, ehemalige NLA-Akteur ist viel eher Realist. Und vor allem routiniert genug, um das Potenzial seines Teams einzuordnen. So sagt er wenige Stunden vor dem Duell mit Uster denn auch:

«Wir sind natürlich der klare Aussenseiter gegen einen Klub aus der Nationalliga A. Aber es stimmt eben schon: Der Cup hat seine eigenen Gesetze.»

Chancenlos steigen die Limmattaler tatsächlich nicht in das Kräftemessen mit Uster. Zum einen starteten die Oberländer mässig in die NLA-Saison und konnten bisher nur gegen Schlusslicht Thun und den Vorletzten Waldkirch St.Gallen gewinnen, zum anderen reihten die Limmattaler in der 1.-Liga-Saison bisher Sieg an Sieg und liegen nach vier Partien und ebenso vielen Erfolgen in der Gruppe 2 auf dem zweiten Zwischenrang.

Uster-Coach Simon Meier zollt den Limmattalern Respekt

Auf die Frage, ob er vor dem Spiel gegen einen 1.-Liga-Spitzenklub nervös ist, antwortet Uster-Coach Simon Meier betont ruhig: «Nein, keinesfalls. Aber der Respekt ist natürlich definitiv vorhanden. Ich kenne ein paar Spieler im Kader der Limmattaler.» Dies mit gutem Grund: Meier ist auch noch Schweizer U19-Nationaltrainer und betreute in dieser Funktion in früheren Jahren den einen oder anderen jetzigen UHL-Akteur. Er fahre am Freitag mit seiner Mannschaft mit einem guten Gefühl nach Urdorf, sagt er und: «Wir werden in Vollbestand anreisen. Und wollen natürlich die nächste Runde erreichen.»

Ab durch die Mitte. So wie hier Zugs Mario Stocker (blaues Dress) in der NLA gegen Uster (Simon Schläpfer und Roman Zimmermann) wollen die Limmattaler gegen den Favoriten aus dem Oberland agieren. Roger Zbinden

Genau das gleiche Ziel haben auch die gastgebenden Aussenseiter. UHL-Coach Spahija lässt wissen: «Ich sage es mal so: Für uns liegt definitiv etwas drin.» Ein guter Start, ein, zwei schnelle Tore – ja, dann könne alles passieren. Und wenn UH Limmattal bis in die Schlussphase der regulären Spielzeit am Sieg schnuppert? «Dann brennt in Urdorf die Halle, das können Sie mir glauben», sagt Spahija mit einem Lächeln.

Was fast ein wenig in Vergessenheit gerät: Mit dem früheren Zuger NLA-Spieler Steven Fiechter, 33, haben die Limmattaler einen amtierenden Cupsieger in ihren Reihen. Fiechter gewann im Februar 2020 mit den Zentralschweizern den Kübel, ehe er sich UHL anschloss. Den Finalsieg gegen Alligator Malans sahen damals übrigens 3200 Zuschauer in der ausverkauften Berner Sporthalle. Wenige Tage später brach Corona so richtig über den Schweizer Sport herein und brachte diesen für lange Zeit zum Erliegen.

Laut UHL-Sportchef Rolf Gabriel verzichtet man darauf, am Freitagabend für den Cupknaller Eintritt zu verlangen. Eine sympathische Geste der Verantwortlichen von UH Limmattal. Allerdings muss, wer am Freitagabend in die Zentrumshalle möchte, sein Zertifikat vorweisen.

Am Sonntag in der 1. Liga gegen Pfannenstiel

Keine 48 Stunden nach dem Einsatz im Cup stehen sowohl Uster als auch Limmattal bereits wieder in der Meisterschaft im Einsatz. Während Uster am Sonntag Meister Köniz empfängt, spielen die Limmattaler – erneut in der Urdorfer Zentrumshalle – am Sonntag um 16 Uhr in der 1. Liga gegen Pfannenstiel. Es ist eine Partie mit einer speziellen Ausgangslage. Weil UHL-Akteur Valentin Ladner am Samstag heiratet und ein paar seiner Teamkollegen zur Hochzeit eingeladen hat, darf man auf die sonntägliche Performance von UH Limmattal gespannt sein. Für Chefcoach Spahija kein Problem:

«Die Jungs wissen, was am Samstag drin liegt. Ein, zwei Bierchen oder so.»

Hauptsache ist, dass alle am Sonntagnachmittag bereit sind, wenn die Partie gegen Pfannenstiel angepfiffen wird. Und wenn nicht? «Tja, dann müssten wir in der Kabine ein paar Sachen durchdiskutieren», sagt Spahija.

Schweizer Cup, 3. Runde: UH Limmattal (1. Liga) – UHC Uster (NLA), Freitag, 1. Oktober, Zentrumshalle Urdorf, 20 Uhr. Achtung: Es gilt Zertifikatspflicht.



1. Liga, 5. Runde: UH Limmattal – Pfannenstiel Egg, Sonntag, 3. Oktober, Zentrumshalle Urdorf, 16 Uhr. Achtung: Es gilt Zertifikatspflicht.