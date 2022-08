Unihockey Bald geht die neue Saison los: Sieg und Transfercoup für Limmattal Die 1.-Liga-Unihockeyaner holen von Doublegewinner GC den 22-jährigen Verteidiger Moritz Wenk. Auch auf dem Feld läufts rund: Dank einem 5:1 in der zweiten Cuprunde gegen Gruyère spielen sie nun gegen den letztjährigen Cupfinalisten Rychenberg Winterthur. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 15.08.2022, 16.44 Uhr

Moritz Wenk, der neueste Transfer-Coup der Limmattaler, am Ball. Rolf Gabriel

Am Sonntag, 11. September, startet die 1.-Liga-Saison 2022/23. Klar, befinden sich die Unihockeyaner aus Urdorf längst in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Angesagt war in den vergangenen Wochen in erster Linie das bei den Akteuren mässig beliebte Sommertraining. Zwei Testspiele kamen hinzu, und am vergangenen Sonntagabend die Partie in der zweiten Runde des Schweizer Cups gegen ein Team namens UHC Gruyère.

Auswärts in Bulle FR mussten die Limmattaler ran, mit einem 5:1-Erfolg gegen den dortigen 2.-Ligisten schaffte das Team von Chefcoach Behar Spahija den Sprung in den Sechzehntelfinal locker. Trotz der Absenz von zahlreichen Stammspielern bekundeten die Limmattaler keine Probleme. Spahija:

«Im ersten Drittel hatten wir etwa 90 Prozent Ballbesitz, aber die Tore fielen erst nach der ersten ­Pause.»

Spiel gegen letztjährigen Cupfinalisten Rychenberg Winterthur

Der Neo-Limmattaler Moritz Wenk, Livio Schnotz und dreimal Fabian Massaro schraubten das Skore zwischen der 22. und 56. Minute auf 5:0. Der Ehrentreffer der Gastgeber fiel 54 Sekunden vor Schluss. Bei Limmattal stand da Danilo Arrigo im Kasten, der U18-Goalie durfte die letzten zehn Minuten für Simon Brandenberger ran.

Dank diesem erwarteten Erfolg in der Fremde dürfen sich die Limmattaler Spieler und Fans auf einen besonderen sportlichen Leckerbissen freuen. Am Samstag, 10. September, empfängt Unihockey Limmattal im Cup-Sechzehntelfinal in der Urdorfer Zentrumshalle den letztjährigen Cupfinalisten Rychenberg Winterthur. Voraussichtlich wird die Partie um 18 Uhr angesetzt, definitiv ist dies aber noch nicht. Tags darauf startet dann, ebenfalls mit einem Heimspiel, gegen Black Creek Schwarzenbach um 17 Uhr die 1.-Liga-Meisterschaft.

Limmattal-Neuling Moritz Wenk leitete den Sieg ein

Mit dabei im Greyerzerland war auch Moritz Wenk. Mitte vergangener Woche wurde der 22-jährige ehemalige GC-Verteidiger als neuer Akteur von Unihockey Limmattal vorgestellt, am Sonntagabend hatte er bereits seinen ersten Einsatz in der Defensive der Limmattaler. Zusammen mit Fabian Massaro räumte Wenk vor Goalie Simon Brandenberger auf. Mit seinem ersten Treffer im Limmattal-Dress nach 22 Minuten zum 1:0 (auf Pass von Andris Ladner) leitete der frühere Grasshopper gleich den 5:1-Sieg ein.

Dass mit Moritz Wenk einmal mehr ein ehemaliger NLA-Unihockeyaner in die Urdorfer Halle wechselt, ist nur auf den ersten Blick erstaunlich. Er sagt:

«Einige meiner ehemaligen GC-Kollegen spielen bereits bei Limmattal. Zudem habe ich mit Fabian Massaro, mit dem ich früher beim Nachwuchs zusammenspielte, kürzlich eine WG gegründet. Und nach dem ersten Telefonat mit Trainer Spahija sowie einem Probetraining war für mich der Fall klar.»

Anhaltende Hüftprobleme machen Wenk zu schaffen

Limmattal habe eine starke Mannschaft und gute Typen im Team, so Wenk. Nur: Warum spielt ein erst 22-jähriger junger Mann mit Einsätzen in der Schweizer U19-Nationalmannschaft künftig in der 1. Liga? Der Grund: anhaltende Hüftprobleme. «Zweimal habe ich mich bereits operieren lassen müssen. Aber die Schmerzen sind geblieben, mal mehr, mal weniger. Viermal wöchentlich oder öfter in der Halle stehen ist so unmöglich.» Bei Limmattal werden es in der Regel zwei Teamtrainings pro Woche sein und eine Partie am Wochenende. Diese Belastung sei, so Wenk, verkraftbar.

Der Neo-Limmattaler Moritz Wenk mit Chefcoach Behar Spahija. Rolf Gabriel

Der Neo-Limmattaler Thomas Ingold mit Chefcoach Behar Spahija. Rolf Gabriel

Hat der Mann, der im Superfinal vom 23. April gegen Wiler-Ersigen an der Seite von Nationalspieler Moritz Mock verteidigt und mit GC den Titel gewonnen hatte, mit dem Spitzensport abgeschlossen? Wenk: «Ja, ich denke, das war's wohl gewesen.» Die Konzentration gelte nun dem Beruf. KV-Absolvent Wenk arbeitet bei der Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte (WFJB).

Unihockey Limmattal, Saison 2022/23

Zuzüge: Moritz Wenk (22, Verteidiger, GC). Thomas Ingold (29, Verteidiger, Bülach). Simon Brandenberger (20, eigene U21).

Abgänge: Simon Dürler (Bülach), Christian Eugster (Albis Floorball), Lars Bliggenstorfer (Karrierenende), Pawel Heyne, Mirco Fiorina (beide 2. Mannschaft).

