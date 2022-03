Unihockey Auswärtssieg und Heimniederlage für die Limmattaler Gipfelstürmer Nach der 3:5-Niederlage am Sonntag im zweiten Spiel des Playoff-Finals gegen Pfannenstiel müssen Limmattals 1.-Liga-Unihockeyaner über die Bücher. Sie haben die Vorentscheidung in der Best-of-5-Serie fahrlässig vergeben. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 06.03.2022, 22.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beobachtet von Limmattals Verteidiger Flavio Schneider entschärft Goalie Simon Dürler einen weiteren Versuch von Pfannenstiel. Gestern Nachmittag reichte es allerdings nicht zum zweiten Sieg. Henry Muchenberger

Nix da mit einer beruhigenden 2:0-Führung in der Finalserie gegen Pfannenstiel. Nach dem 5:3-Auswärtssieg am Vorabend verloren die Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner am Sonntag in ihrem «Exil» in der Hardau-Halle in Zürich mit demselben Resultat. Damit steht das Duell, das über maximal fünf Partien gehen wird, 1:1-Unentschieden. Am kommenden Freitag geht’s in die dritte Runde.

Anders als im Spiel am Vorabend machten die Limmattaler am Sonntag gleich von Beginn weg Dampf. Dauerte es tags zuvor noch über 31 Minuten, bis sie das erste Tor erzielen konnten, fackelte das Team von Chefcoach Behar Spahija nun nicht lange. Nicolas Jordan eröffnete das Skore nach gerade mal 2 Minuten und 56 Sekunden. Der frühere NLA-Spieler von Waldkirch-St.Gallen netzte mit einem Hammer von knapp hinter der Mittellinie zum 1:0 ein.

In der achten Minute fiel bereits das 2:0 – Steven Fiechter, 2020 Cupsieger mit Zug, schloss eine herrliche Kombination auf Vorlage von Fabian Massaro erfolgreich ab. In der Folge hatten die Limmattaler das Geschehen auf dem giftgrünen Boden der Hardau-Halle unter Kontrolle. Einziges Manko: Sie gingen viel zu fahrlässig mit ihren Chancen um.

Limmattal-Verteidiger Simon Frei (dunkles Dress) zeigte vor über 300 Zuschauern eine starke Leistung. Henry Muchenberger

Auch der Anschlusstreffer durch Nideröst (14.) zum 2:1 machte niemanden nervös. Mit Ausnahme vielleicht jener Pfannenstiel-Fans, welche mit ihren Trommeln für gehörigen Wirbel auf den erfreulich gut gefüllten Zuschauerrängen sorgten. Überhaupt war die Partie in der GC-Halle lange Zeit eine erfreuliche Sache für Gastgeber Limmattal. Nach 40 Minuten und einem weiteren Treffer durch Louis Pfau (24.) führte er mit 3:1. Weiterhin gab es keinen Grund zur Sorge.

Einige vorsichtige Zeitgenossen fragten sich lediglich, ob sich die zahlreichen verpassten Chancen im dritten Abschnitt noch rächen würden.

Die Unterstützung der Fans beider Lager war phänomenal. Henry Muchenberger

Und tatsächlich: «Pfanni» glich bis zur 44. Minute zum 3:3 aus. In der Folge hatten beide Teams beste Möglichkeiten, die Partie in gewünschte Bahnen zu lenken. Schliesslich taten dies die Oberländer mit zwei späten Treffern, den finalen zum 5:3 ins leere Tor. Am kommenden Freitag geht die mitreissende Serie in Egg in die dritte Runde.

Telegramm Unihockey Limmattal – Pfannenstiel Egg 3:5 (2:1, 1:0, 0:4) Hardau, Zürich. – 307 Zuschauer. – SR: Jung, Petros. – Tore: Jordan (A. Ladner) 1:0. 8. Fiechter (Massaro) 2:0. 14. Nideröst (Hafner) 2:1. 24. Pfau (Jordan) 3:1. 42. Suter (Schellenberg) 3:2. 44. Bartenstein (Suter) 3:3. 58. Kellermüller (Luchsinger) 3:4. 60. Luchsinger (Limmattal ohne Torhüter) 3:5.

Strafen: Keine gegen Limmattal. – 3x2 Minuten gegen Pfannenstiel.

Bemerkung: Limmattal im Tor mit Dürler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen