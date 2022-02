Unihockey 6:3-Erfolg zum Playoff-Start: Limmattals Routiniers entscheiden das Spiel Mit einem 6:3-Heimsieg gegen Bassersdorf-Nürensdorf starten Limmattals Unihockeyaner vor über 200 Fans ins 1.-Liga-Playoff. Die Tür zum Halbfinal steht nun weit offen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 06.02.2022, 17.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unihockey Limmattal, wie es skort und lacht: Nicolas Jordan freut sich in der 19. Minute über seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1. Alexander Wagner

Eine Playoff-Serie, die lediglich über maximal drei Partien geht, kann Fluch und Segen zugleich sein. Wer das erste Spiel verliert, steht bereits mit dem Rücken zur Wand. «Im schlimmsten Fall ist unsere Saison sehr schnell zu Ende», meinte Behar Spahija im Vorfeld des ersten Viertelfinalspiels gegen Bassersdorf-Nürensdorf. Nach der Partie darf man getrost konstatieren: Die Limmattaler haben den coronabedingten Saisonunterbruch bestens überstanden.

Angeführt wurde Limmattal von der Parade-Sturmlinie mit den Ladner-Zwillingen und Louis Pfau sowie Nicolas Jordan und Alexander Hess in der Defensive. Bemerkenswertes Detail: Alle fünf spielten früher in der Nationalliga A, alleine die Ladners und Jordan totalisieren knapp 400 Einsätze in der höchsten Liga des Landes. Klar, dass vor allem dieses Quintett für die Musik auf dem Feld sorgte. Einen frühen 0:1-Rückstand nach gerade mal zwei Minuten drehten Valentin Ladner (7.), Andris Ladner (11. in numerischer Überzahl) und Jordan (19.) in einen 3:1-Vorsprung vor der ersten Pause. Die erfreulich zahlreich aufmarschierten Zuschauer waren hell begeistert.

Viele Chancen, aber zu wenig Zählbares

Einziges Manko der Gastgeber in den ersten 20 Minuten: die lausige Chancenauswertung. Vor dem erlösenden dritten Treffer vergaben Jordan (12.), Massaro (14.), Valentin Ladner (15.) und Fiechter (16.) beste Möglichkeiten. Ob sich die Nonchalance noch rächen würde? Um es vorwegzunehmen: Nein. Die Klasse der Limmattaler war an diesem Abend zu stark, um gegen einen aggressiv spielenden Gegner aus dem Zürcher Unterland in ernsthafte Schwierigkeiten zu geraten.

An ihm gab’s kaum ein Vorbeikommen: Limmattal-Goalie Simon Dürler zeigte eine starke Partie. Hier räumt er mithilfe von Captain Andris Ladner (links) vor dem Kasten auf. Alexander Wagner

Auch im dritten Abschnitt, als die Limmattaler einen Shorthander zum zwischenzeitlichen 5:3 kassierten (48.), behielten sie die Ruhe. Dies auch deshalb, weil Torhüter Simon Dürler einen phänomenalen Abend hatte und die gegnerischen Stürmer mit seinen Paraden zur schieren Verzweiflung brachte. «Ich habe mit Simon und Dominic Gabriel zwei sehr starke Goalies im Kader», so Limmattals Chefcoach Behar Spahija nach Spielschluss. Es sei ein Luxusproblem, jeweils einen der beiden auf der Bank lassen zu müssen.

Auf dem Weg zum gegnerischen Tor und zur inoffiziellen «Geile-Siech-Ehrung»: Louis Pfau (dunkles Dress) wurde nach Spielschluss in der Kabine ausgezeichnet. Im Hintergrund mit Maske: Limmattals Teamchef Rolf Gabriel. Alexander Wagner

Das erlösende sechste Limmattaler Tor zum Endresultat von 6:3 fiel 62 Sekunden vor dem Abpfiff, Valentin Ladner machte mit seinem zweiten Treffer des Abends den Deckel zu.

Nach dem Abpfiff sass Limmattals Chefcoach Behar Spahija noch eine zeitlang auf der Spielerbank, lehnte an die Hallenwand und zog ein zufriedenes Fazit dieses ersten Playoff-Spiels:

«Wir haben ein intensives Spiel auf gutem Niveau verdient gewonnen. Jetzt müssen wir die Woche hindurch konzentriert arbeiten und dann wollen wir die Serie so schnell wie möglich beenden.»

Weiter geht’s am kommenden Samstag um 17.30 Uhr in der Hatzenbühl-Halle in Nürensdorf. Gewinnen die Limmattaler, qualifizieren sie sich mit 2:0 nach Siegen für den Playoff-Halbfinal. Verlieren sie, kommt es 24 Stunden später in Urdorf zur «Belle».

Telegramm Limmattal – Bassersdorf-Nürensdorf 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) Zentrumshalle Urdorf. – 213 Zuschauer. – SR: Jung, Petros. – Tore: 2. Schaffner (Fenaroli) 0:1. 7. V. Ladner (A. Ladner) 1:1. 11. A. Ladner (Hasenböhler/Strafe Bischofberger) 2:1. 19. Jordan (A. Ladner) 3:1. 24. Weder (Mächler/Strafe Zwirner) 3:2. 37. Hess (A. Ladner) 4:2. 44. Hess (A. Ladner) 5:2. 48. Weder (Strafe Ehrensperger!) 5:3. 59. V. Ladner 6:3.

Limmattal: Dürler; Jordan, Hess; Pliska, Zwirner; Widmer, Küng; Andris Ladner, Pfau, Valentin Ladner; Hasenböhler, Peraro, Fiechter; Massaro, Ramseyer, Schneider; Fluri, Schnoz, Geiser, Eugster, Heyne, Gabriel. Strafen: 4 x 2 Minuten gegen Limmattal. – 2 x 2 Minuten gegen Bassersdorf-Nürensdorf.

Bemerkungen: Bei Limmattal wurde Valentin Ladner als offizieller Best Player ausgezeichnet. Intern ging der «Geile-Siech-Holzstock» an Louis Pfau.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen