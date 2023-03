Unihockey 6:2-Sieg in Urdorf: Limmattal lanciert die Finalserie mit einem Erfolg Im ersten Spiel des Playoff-Finals gegen Olten Zofingen gewinnen die 1.-Liga-Unihockeyaner nach einem 0:1-Rückstand mit 6:2. Am Sonntag geht’s bereits weiter mit der zweiten Runde. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 04.03.2023, 22.45 Uhr

Das verleiht Flügel. 1:1-Torschütze Alexander Hess (Nummer 33) lässt sich mit den Olten-Zofingen-Fans im Rücken feiern. Bild: Ruedi Burkart (4. März 2023)

Die Partie begann für die Limmattaler mit einem Schock. Mit der ersten nennenswerten Offensivaktion gingen die Gäste aus dem Kanton Solothurn nach vier Minuten in Führung. Zweifellos kein guter Start für Limmattals erst 22-jährigen Torhüter Simon Brandenberger. Weil der etatmässige Stammkeeper Dominic Gabriel die vergangene Woche krankheitsbedingt nicht trainieren konnte, musste Chefcoach Behar Spahija reagieren und seiner Nummer 2 das Vertrauen schenken.

Nach diesem frühen 0:1 fingen sich die Limmattaler rasch wieder. Angefeuert von einem erfreulich zahlreich aufmarschierten und lautstarken Publikum – knapp 300 Zuschauer fanden sich in der Urdorfer Zentrumshalle ein – machten sie sich daran, diesem ersten Finalspiel eine Wende zu geben. Dies aus einer starken Defensive heraus und mit einem von Minute zu Minute sicherer agierenden Brandenberger im Kasten. «Wir wissen, was wir an Brandenberger haben. Er ist auch heute ein sicherer Rückhalt gewesen», resümierte ein zufriedener Chefcoach Spahija nach Spielschluss.

Ein Doppelschlag zur rechten Zeit

Dank einem Doppelschlag durch Hess (9. Minute) und Küng (10.) innert 90 Sekunden stellte Limmattal das Skore in diesem ungemein intensiven Schlagabtausch bis zur ersten Pause auf 2:1. Nach einem weiteren herrlich herausgespielten Treffer von Massaro nach 33 Minuten starteten die Hausherren mit einer 3:1-Führung in den dritten Abschnitt. Ein wenig Glück war allerdings auch dabei: Zwei Minuten vor ihrem dritten Tor verweigerten die Schiedsrichter Olten Zofingen den vermeintlichen Ausgleich zum 2:2 wegen eines hohen Stocks.

Ein sicherer Rückhalt im ersten Finalspiel: Limmattal-Goalie Simon Brandenberger. Bild: Ruedi Burkart (4. März 2023)

Dann kam die magische 48. Minute. Und die sollte die Vorentscheidung in diesem ersten Finalspiel bringen. Erst bewahrte Brandenberger sein Team mit einer weiteren sensationellen Aktion vor dem Anschlusstreffer, im Gegenzug erzielte Jordan auf Pass von Pfau das 4:1. Oltens zweiten Treffer beantworteten die Limmattaler mit zwei weiteren Toren. Erst führte Valentin Ladner einen Freischlag schnell aus und lancierte 5:2-Torschütze Jordan. Dann, neun Sekunden vor dem Ende, warf Brandenberger den Ball zu Valentin Ladner. Und Limmattals 200-facher NLA-Spieler liess sich nicht bitten, skorte zum 6:2 und riss damit die Fans förmlich von den Sitzen. Die Limmattaler Anhänger feierten ihre Lieblinge mit einer verdienten Standing Ovation.

Standing Ovation der Limmattaler Fans nach dem Schlusspfiff. Bild: Ruedi Burkart (4. März 2023)

Am Sonntag geht’s bereits weiter mit Spiel 2

Die mitreissende Finalserie zwischen dem Gruppensieger Limmattal und dem Tabellenzweiten Olten Zofingen geht bereits am Sonntagabend in die nächste Runde. Man darf auf das zweite Aufeinandertreffen der Teams gespannt sein. Los geht’s in der BBZ-Halle in Olten um 19.30 Uhr.

Unihockey Limmattal - Olten Zofingen 6:2 (2:1, 1:0, 3:1) Zentrumshalle, Urdorf. – 295 Zuschauer. – SR: Brugger/Demierre. Tore: 5. Stauffer (Richner) 0:1. 9. Hess (Jordan) 1:1. 10. Küng 2:1. 33. Massaro (Hasenböhler) 3:1. 48. Jordan (Pfau) 4:1. 53. Hunziker 4:2. 59. Jordan (V. Ladner) 5:2. 60. V. Ladner (Brandenberger/Strafe Schneiter) 6:2.

Unihockey Limmattal: Brandenberger; Pfau, Hess; Pliska, Massaro; Ingold, Nater; Andris Ladner, Jordan, Valentin Ladner; Frei, Hasenböhler, Wenk; Schnotz, Küng, Galsterer; Widmer, Ramseyer, Siegenthaler, Schneider, Bär.

Strafen: 1 x 2 Minuten gegen Unihockey Limmattal. 2 x 2 Minuten gegen Olten Zofingen.

Bemerkungen: Limmattal unter anderem ohne Peraro, Zwirner (beide verletzt) sowie Stammgoalie Gabriel (grippegeschwächt auf der Bank). – 31. Tor von Olten Zofingen aberkannt wegen hohem Stock. – 55. Timeout Olten Zofingen. – Olten Zofingen ab 56:49 bei Ballbesitz ohne Torhüter.

