Unihockey 5:6-Niederlage am Tag nach dem «Skandal von Fribourg»: Die Limmattaler bleiben in der 1. Liga Eine geschichtsträchtige Unihockey-Saison ist am Sonntag zu später Stunde ohne Happy End zu Ende gegangen. Im fünften und letzten Spiel des Aufstiegs-Playoffs gegen B-Ligist Fribourg verloren die Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner mit 5:6 und damit die Serie mit 2:3. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.04.2022, 22.37 Uhr

Der letzte Zwick fehlte den Limmattalern: Flavio Schneider lanciert in Spiel 4 einen Gegenangriff, an der Bande beobachtet Chefcoach Behar Spahija. Ruedi Burkart

Sie haben die erste Saison nach Corona ausgekostet bis zum Gehtnichtmehr. Nach 18 Qualifikationspartien und total 15 Playoff-Spielen ist für Unihockey Limmattal nun aber Schluss. Trotz des knappen Scheiterns im Aufstiegsrennen darf man vor den Leistungen des Teams aus Urdorf den Hut ziehen. Einen NLB-Klub, der in der Regular Season nur haarscharf die Qualifikation für die Playoffs verpasst hat, während fünf Partien bis zum Äussersten zu fordern – das verdient allergrössten Respekt. Und, wer weiss, vielleicht hätte Limmattal am Sonntag doch den Sprung in die zweithöchste Liga geschafft, wenn die beiden Leitwölfe Andris und Valentin Ladner gespielt hätten, statt sich vor dem entscheidenden Wochenende in die Ferien zu verabschieden.

Gescheitert sind die Limmattaler am Sonntag - wie könnte es anders sein in dieser verrückten Serie - dramatisch. Sie holten trotz der einen oder anderen strittigen Entscheidung der Unparteiischen bis zur 56. Minute ein 2:4 auf und glichen durch Louis Pfau zum 4:4 aus. Dann legte Fribourg bis zur 59. Minute wieder zwei Tore vor zum 4:6. 47 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit verkürzte ausgerechnet Simon Frei am Tag nach der Attacke auf seine Gesundheit zum 5:6. Schliesslich blieb es dabei. Alles Anrennen brachte nichts mehr. Limmattal konnte nicht mehr ausgleichen, und Fribourg rettete sich mit Müh und Not ins Ziel, sprich zum Ligaerhalt.

«Gratulation an Fribourg zum Sieg. Es war eine unglaubliche Serie, die auch auf unsere Seite hätte kippen können»,

resümierte Limmattals Chefcoach Behar Spahija.

24 Stunden zuvor hatten sich die beiden Teams in Fribourg zu Spiel 4 getroffen. Mit einer der besten Leistungen der gesamten bisherigen Saison erreichten die Limmattaler einen 8:6-Sieg und verdienten sich die «Belle» in der eigenen Halle redlich. Trotz der ferienbedingten Absenz der beiden Leistungsträger Andris und Valentin Ladner stemmten sie sich mit Bärenkräften erfolgreich gegen das vorzeitige Saisonende. In der ersten Linie (dort, wo normalerweise die Ladners mit Nicolas Jordan für die Musik sorgen) stürmten Steven Fiechter, Center-Spieler Cedric Hasenböhler und Leandro Peraro, defensiv abgesichert durch Simon Frei und Damian Pliska. Peraro erzielte von den ersten vier Limmattaler Treffer deren drei, jeweils magistral bedient von Frei.

Die Partie war – wie jede in dieser Serie – an Spannung kaum zu überbieten. Die Limmattaler lagen mit 1:2 in Rückstand (19.), gingen mit 4:2 in Führung (31.), mussten Fribourg zum 4:4 (34.) und 5:5 (38.) ausgleichen lassen. Und gewannen schliesslich hochverdient mit 8:6.

Fribourg-Brodard und sein Angriff auf die Gesundheit von Simon Frei

Brummschädel bei Simon Frei nach dem Cross-Check. Physiotherapeutin Rahel Arnold pflegt den Verteidiger. Ruedi Burkart

Einen Brummschädel und einen Cut unter einem Auge trug Limmattals 20-jähriger Verteidiger Simon Frei davon. Er wurde nach 53 Minuten von Fribourgs Rüpel mit der Rückennummer 91, Jean Philippe Brodard, mit einem in dieser Brutalität im Unihockey noch selten gesehenen Cross-Check regelrecht niedergestreckt. Die wüste Aktion führte kurzzeitig zu Rangeleien unter den Akteuren. Brodard wurde folgerichtig mit einer Matchstrafe vorzeitig unter die Dusche geschickt. Klar, dass die Limmattaler nach Spielschluss empört waren. «So etwas habe ich ja noch nie erlebt», meinte Limmattals Chefcoach Behar Spahija, der in jüngeren Jahren auch schon in der Nationalliga A spielte.

Nach dem Angriff auf Teamkollege Simon Frei muss Yannick Zwirner (mit Brille) von Louis Pfau mit dem Stock zurückgehalten werden. Ruedi Burkart

Fribourgs «Bad Boy» Jean Philippe Brodard (links, dunkles Dress) verschwindet nach dem üblen Foul an Simon Frei in die Garderobe. Ruedi Burkart

Immerhin zeigte Brodard am Tag nach dem tätlichen Angriff auf Frei Einsicht, eine Dummheit begangen zu haben. Auf der Instagram-Seite seines Vereins liess er eine Stellungnahme veröffentlichen, in welcher er seine «vorsätzliche Handlung» bereut und um Entschuldigung bittet. «Er ist ein Hitzkopf, aber ein guter Typ», sagt Fribourg-Vorstandsmitglied Constantin Streiter über seinen nun ehemaligen Spieler. Denn Brodard, so Streiter weiter, «beendet jetzt seine Karriere ohne grossen Ruhm daheim auf dem Sofa».

So entschuldigte sich Jean Philippe Brodard am Sonntagabend auf Instagram:

