Unihockey 5:4-Erfolg gegen Zuger Highlands: Unihockey Limmattal kämpft sich in den Halbfinal Die Unihockeyaner gewinnen im 1.-Liga-Playoff auch Spiel 2 gegen die Highlands – jetzt warten sie auf den Gegner im Halbfinal. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 12.02.2023, 13.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der «Man of the match» in Aktion: Limmattals Cédric Hasenböhler im Vorwärtsgang gegen Highlands Lukas Hess. Bild: Roger Zbinden (11. Februar 2023)

Die Limmattaler Unihockeyaner haben einen weiteren Schritt in Richtung NLB-Aufstiegsspiele gemacht. Am Samstagabend bezwangen sie auswärts den Herausforderer Zuger Highlands mit 5:4 und qualifizierten sich damit auf dem schnellstmöglichen Weg für den Playoff-Halbfinal. Schon das Heimspiel vor Wochenfrist gewann Limmattal, damals mit 5:3. Nun setzte sich Limmattal in der Best-of-3-Serie mit 2:0 nach Siegen durch. Gegen wen das Team um Captain Andris Ladner ab dem kommenden Sonntag spielen wird, ist noch nicht raus. Grund: Die Serie Konolfingen – Luzern wird als einzige der Gruppe 1 erst im dritten Spiel heute Sonntagabend entschieden.

Hauptsache, den Viertelfinal überstanden. So in etwa präsentierte sich die Gemütslage bei den Spielern und den zahlreich in die Zentralschweiz mitgereisten Fans von Unihockey Limmattal nach dem erdauerten Schlusspfiff. 2:0 lag der Gruppensieger gegen den Achten der Qualifikation nach 14 Minuten in Führung (Nater und Hasenböhler trafen), doch dann skorten die Gastgeber dreimal in Folge. Konsequenz: Zehn Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit führten die aufsässigen Zuger immer noch mit 3:2. Es drohte ein drittes Spiel am Sonntagabend in Urdorf.

«Wir chrampften, wir arbeiteten, aber es war auch heute wieder eine ganz zähe Angelegenheit»,

bilanzierte Limmattals Chefcoach Behar Spahija nach dem Schlusspfiff. Wie schon im ersten Spiel vergab Limmattal zahlreiche gute Torchancen und spannte damit Trainer-Staff und Fans über Gebühr lange auf die Folter.

Die Schiedsrichter spielten eine entscheidende Rolle

Schliesslich kam doch alles gut, auch weil die beiden Unparteiischen mit ihren Entscheiden in der Schlussphase der Partie die Limmattaler zumindest nicht benachteiligten. Nach Peraros Treffer zum 3:3 in der 51. Minute durfte Limmattal zweimal in Überzahl agieren. Das eine Mal musste Zugs Winet raus wegen Handspiels (55.), das andere Mal wegen Bodenspiels (59.). In beiden Situationen bewies der Favorit aus Zürich Nervenstärke. Erst legte Valentin Ladner mit einem Zuspiel für Wenk auf – 4:3. Dann traf Captain Andris Ladner mit seinem beherzten Schuss zum 5:3 mitten ins Zuger Herz.

Gross war der Jubel am späten Samstagabend in Oberägeri: Limmattal-Captain Andris Ladner und seine Freunde feiern den Einzug in den Playoff-Halbfinal. Bild: Roger Zbinden (11. Februar 2023)

Ganz ausgestanden war die Sache damit aber immer noch nicht. 100 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit verkürzte Highlander Meier zum 5:4 aus Limmattaler Sicht. Irgendwie passend für diese enge Serie, dass der Favorit bis in die letzte Sekunde nicht durchatmen konnte. Schliesslich war die Partie dann doch zu Ende und Limmattal eine Runde weiter.

Während sich die Spieler unten auf dem Feld von ihren Schlachtenbummlern feiern liessen, meinte Highlands-Präsident Martin Stutz oben auf der Tribüne:

«Gratulation an Limmattal und danke für die beiden spannenden Spiele.»

Dass die entscheidenden Treffer in der Schlussphase nach diskutablen Schiedsrichterentscheiden gefallen sind, trübe aus seiner Sicht ein wenig «die tolle Serie».

Baarer Bier und Chips für Cédric Hasenböhler nach Spielschluss. Ruedi Burkart (11. Februar 2023)

Mit einem Lächeln trat Cédric Hasenböhler Minuten nach dem Schlusspfiff aus der Spielerkabine. Der 24-jährige Offensivakteur der Limmattaler war als bester Spieler der Partie ausgezeichnet und dafür mit Baarer Bier und Chips beschenkt worden. «Wir haben gewusst, dass die Zuger eine gute Mannschaft sind. Aber jetzt sind wir natürlich froh, dass wir die Serie in zwei Partien entscheiden konnten», so der frühere GC-Junior. Hasenböhler steuerte den Treffer zur 2:0-Führung bei und lancierte mit seinem Laserpass quer über das gesamte Spielfeld zu Leandro Peraro nach 51 Minuten die turbulente Schlussphase. Peraro verwertete Hasenböhlers Zuspiel zum 3:3 und machte damit den Weg frei zum Sieg.

Dass die erste Runde im Playoff-Halbfinal erst am kommenden Sonntag ausgetragen wird (Limmattal spielt um 17 Uhr in Urdorf), hat einen ganz bestimmten Grund: Am Samstag steht in Bern der Cupfinal zwischen Titelverteidiger GC und Köniz an. Hasenböhler wird auch gen Westen reisen: «Mein Bruder spielt bei GC. Da bin ich dabei.»

Zuger Highlands - Unihockey Limmattal 4:5 (2:2, 1:0, 1:3) Hofmatt Oberägeri. – 101 Zuschauer. – SR: Guggisberg/Lacher. – Tore: 5. Nater (Küng) 0:1. 14. Hasenböhler (Wenk) 0:2. 14. Lechmann 1:2. 20. D. Hess 2:2. 40. Lechmann 3:2. 51. Peraro (Hasenböhler/Strafen Meier, A. Hess) 3:3. 57. Wenk (V. Ladner/Strafe Winet) 3:4. 59. A. Ladner (Wenk/Strafe Winet) 3:5. 59. Meier (Niederberger) 4:5. Strafen: 5 x 2 Minuten gegen Zuger Highlands. 2 x 2 Minuten gegen Limmattal.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen