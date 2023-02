Unihockey 5:3-Sieg in letzter Minute: Limmattal erfüllt zum Playoff-Start die Pflicht In der ersten Runde des 1.-Liga-Viertelfinals tut sich der Favorit gegen die Zuger Highlands lange Zeit schwer. Schliesslich setzt sich die Klasse doch noch durch. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 05.02.2023, 14.00 Uhr

Zum Schluss war dann alles so, wie es sich die Mehrzahl der Anwesenden in der Urdorfer Zentrumshalle vorgestellt hatte. Erleichterte Limmattaler Spieler nach dem Schlusspfiff, Applaus von der spärlich besetzten Tribüne und ein strahlender Captain Andris Ladner, der den Pokal für den Sieg in der Gruppe 1 entgegennehmen durfte. Dass ebendieser Gruppensieg nur ein erstes Teilziel der Limmattaler ist, zeigte Ladners Reaktion nach der Pokalübergabe: Er schaute das goldene Teil kurz an, lächelte – und verstaute es hinter der Spielfeldbande.

Dass am späten Samstagabend Limmattaler Glückseligkeit herrschen würde, war bis in die Endphase der Partie alles andere als sicher. Der Aussenseiter aus Oberägeri reiste nach fünf Siegen in Folge mit viel Selbstvertrauen nach Urdorf und machte den Limmattalern 60 Minuten lang das Leben schwer. Die Zuger Highlands lagen auch nach der vermeintlichen Entscheidung in der 46. Minute – Peraro traf auf Pass von Wenk zum 4:1 – nicht am Boden.

«Wir waren nicht konzentriert genug und haben es den Zugern phasenweise sehr einfach gemacht. Zudem gingen wir mit unseren Torchancen fahrlässig um»,

resümierte Limmattals Chefcoach Behar Spahija Minuten nach dem Schlusspfiff. Konsequenz: Durch einen Doppelschlag in der 52. und 55. Minute kamen die Zentralschweizer auf 4:3 heran.

Nun wurde die Partie endgültig zum Abnützungskampf. Dies auch, weil die Schiedsrichter immer wieder Nickligkeiten der Akteure durchgehen liessen. In dieser Hektik behielten Limmattals Routiniers die Ruhe und warteten seelenruhig ab, bis die Zuger ihren bärenstark aufspielenden Torhüter Florian Bär zugunsten eines sechsten Feldakteurs aus dem Kasten beorderten.

Die Entscheidung fiel erst 28 Sekunden vor Schluss

Und so kam es, wie es meistens kommt, wenn ein Team in der Schlussphase ohne Goalie spielt. Die Matchuhr zeigte 59:32 Minuten an, als Limmattals Captain Andris Ladner mit einem Empty Netter das siegsichernde 5:3 erzielen konnte. «Hauptsache gewonnen», lautete Ladners Kürzestfazit vor dem Gang in die Kabine. Zwei Worte, die zeigen, wie froh man im Lager des Favoriten darüber war, Spiel 1 gewonnen zu haben.

Mit ein Grund dafür, dass die Partie die gewünschte Richtung nahm: Die Limmattaler stellten ab Mitte des zweiten Drittels auf zwei Linien um und ersetzten in der ersten Defensivlinie Alexander Hess durch Drittlinien-Verteidiger Pascal Nater.

Am Samstag kann die Entscheidung fallen

Alles rosa also im Lager Limmattaler? Kann man so sagen, der Start in den heiklen Viertelfinal ist geglückt. Noch ein Sieg trennt die Limmattaler vom Einzug in die Vorschlussrunde. Weiter geht die Serie gegen die Zuger Highlands am kommenden Samstag um 17 Uhr in Oberägeri. Bräuchte es eine «Belle», würde diese tags darauf um 17 Uhr in der Urdorfer Zentrumshalle angepfiffen werden.

Wenig berauschend war der Zuschaueraufmarsch am vergangenen Samstag. Gerade mal 107 Fans verloren sich auf den Sitzen der Tribüne. Alle anderen Freitags- und Samstagsspiele der 1.-Liga-Viertelfinals verzeichneten mindestens doppelt so viele Schaulustige. Zuschauerkrösus war am vergangenen Wochenende übrigens wenig überraschend der UHC Pfannenstiel Egg. 335 Fans waren Zeugen eines 6:4-Siegs der Gastgeber gegen Bülach. Positiv ausgedrückt: Wie die Chancenauswertung der Spieler hat auch der Aufmarsch der Fans in Urdorf Steigerungspotenzial.

Unihockey Limmattal - Zuger Highlands 5:3 (1:0, 1:1, 3:2) Zentrumshalle Urdorf. – 107 Zuschauer. – SR: Cereda/Locatelli. – Tore: 15. A. Ladner (Pfau) 1:0. 32. Niederberger (Flütsch) 1:1. 33. Jordan (A. Ladner) 2:1. 45. Hasenböhler (Wenk) 3:1. 46. Peraro (Wenk) 4:1. 52. Uhr (Flütsch) 4:2. 55. L. Hess (Uhr) 4:3. 60. A. Ladner (ins leere Tor) 5:3.

Unihockey Limmattal: Gabriel; Hess, Pfau; Widmer, Massaro; Geiser, Nater; Andris Ladner, Jordan, Valentin Ladner; Wenk, Hasenböhler, Frei; Küng, Peraro, Galsterer; Fluri, Vogler, Bär, Pliska, Ramseyer, Brandenberger.

Strafen: Je 1 x 2 Minuten.

Bemerkungen: Limmattal unter anderem ohne Zwirner (rekonvaleszent). – 7. Lattenschuss Alexander Hess. – 58. Time-out Highlands. – Highlands ab 58:44 bei Ballbesitz ohne Torhüter. – Best Players: Moritz Wenk und Andri Lechmann.



Gruppe 1, Playoff-Viertelfinal, Runde 1

Unihockey Limmattal (1. der Qualifikation) - Zuger Highlands (8.) 5:3 (1:0, 1:1, 3:2), Stand in der Serie 1:0. Olten Zofingen (2.) - Schwarzenbach (7.) 5:0 (1:0, 4:0, 0:0), Stand in der Serie 1:0. Konolfingen (3.) - Luzern (6.) 10:7 (2:0, 6:4, 2:3), Stand in der Serie 1:0. Schüpbach (4.) - Bern Capitals (5.) 7:6 (0:1, 4:3, 2:2, 1:0) nach Verlängerung, Stand in der Serie 1:0.

Runde 2, Samstag, 11. Februar: Zuger Highlands - Unihockey Limmattal, 17 Uhr, Sporthalle Hofmatt, Oberägeri. Schwarzenbach - Olten Zofingen. Luzern - Konolfingen. Bern Capitals - Schüpbach.

Eine eventuelle dritte Partie würde ausgetragen am Sonntag, 12. Februar.

Modus: Best-of-3.

