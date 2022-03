Unihockey 4:3-Auswärtssieg im Playoff-Final: Limmattal sichert sich ersten Matchball Die 1.-Liga-Unihockeyaner brauchen nun noch einen Sieg gegen Pfannenstiel Egg, um in die NLB-Aufstiegsspiele einzuziehen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 12.03.2022, 11.32 Uhr

So feierten die Limmattaler zusammen mit ihren ins Oberland mitgereisten Fans den späten Sieg. Jetzt liegen alle Vorteile aufseiten von UH Limmattal. Ruedi Burkart

Seit dem späten Freitagabend stehen die Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner kurz vor der Qualifikation für die NLB-Aufstiegsspiele. Nach dem 4:3-Auswärtssieg gegen Pfannenstiel Egg führen sie im Playoff-Final mit 2:1 nach Siegen. Weil die Serie im Modus Best of 5 ausgetragen wird, brauchen die Himmelsstürmer aus Urdorf noch einen Erfolg. Dann dürfen sie in einem Duell gegen einen der beiden Playout-Verlierer aus der NLB um einen Platz in der zweithöchsten Liga des Landes antreten. Spiel 4 in dieser unglaublich ausgeglichenen Serie gegen Pfannenstiel steigt am kommenden Samstag um 17.30 Uhr in der Urdorfer Zentrumshalle.

Es war alles vorbereitet für eine Oberländer Party. Eine mit 400 Zuschauern sehr gut gefüllte Halle, grandiose Stimmung auf den Rängen und ein einheimisches Trommlerduo, das während 60 Minuten für ohrenbetäubenden Lärm sorgte. Und lange Zeit sah es auch danach aus, als ob der Gastgeber gegen die Gäste aus dem Limmattal in der Serie vorlegen würde.

3:1 stand die Partie nach der Hälfte der Spielzeit, weil Pfannenstiel zwischen der 29. und 31. Minute innert 180 Sekunden zwei Treffer erzielt hatte. Den Toren gingen keine zwingenden Aktionen voraus, vielmehr waren sie das Resultat von Unkonzentriertheiten in der Defensive der Urdorfer. Auf den Rängen liessen die Fans ihre Lieblinge hochleben, auf dem Feld zog Limmattals Chefcoach Behar Spahija die Notbremse und nahm sein Time-out.

«Wir mussten unbedingt unsere Fehler minimieren»,

so Spahija nach Spielschluss. Die Aktion wirkte. Der halbminütige Unterbruch brach einerseits den Rhythmus der Einheimischen, er gab aber auch den Gästen neuen Mut. 59 Sekunden nach Wiederanspiel brachte Flügelstürmer Yannick Zwirner auf Pass von Simon Frei die Limmattaler auf 2:3 heran. Nun war Spahijas Team wieder hellwach, kurz vor der zweiten Pause bot sich Leandro Peraro eine Top-Chance zum Ausgleich, doch Pfannenstiels Goalie Renato Studer rettet in extremis die Führung der Gastgeber in den dritten Spielabschnitt.

Ein Spiel, das keinen Verlierer verdient hatte

Im Schlussdrittel waren sich die beiden Mannschaften absolut ebenbürtig. Zwei 1.-Liga-Spitzenteams, die den begeisterten Zuschauern einen ungemein packenden Fight boten. Eigentlich hätte das Gezeigte zwei Sieger verdient gehabt, oder zumindest ein Unentschieden. Dass schliesslich die Gäste aus dem Limmattal obenaus schwangen, war der Tatsache geschuldet, dass sie, wie von ihrem Coach gefordert, die eigenen Fehler minimierten. In der 49. Minute crashte Louis Pfau mit einem erfolgreichen Weitschuss zum zwischenzeitlichen 3:3 die Oberländer Party. 50 Sekunden vor der drohenden Verlängerung langten die Ladner-Zwillinge zu: Andris passte zu Valentin, dieser drosch den Ball zum siegbringenden 4:3 in die Maschen.

Weiter geht die ungemein ausgeglichene Finalserie am kommenden Samstag, 19. März, um 17.30 Uhr in der Urdorfer Zentrumshalle. Nach dem Spiel im sportlichen «Exil» vor Wochenfrist in der Zürcher Hardau dürfen die Limmattaler diesmal also in ihrer Heimhalle antreten. Es gilt, die Serie der Auswärtssiege in dieser Finalserie zu beenden.

«Wir freuen uns sehr darauf, wieder dort zu spielen, wo wir hingehören»,

blickte Limmattal-Coach Spahija voraus. Keine Frage, dass es dann nur ein Ziel geben wird: den Pfannenstiel packen und den Deckel draufmachen. Und mit dem dritten Sieg die Serie zu entscheiden. In den Aufstiegsspielen würde dann einer der beiden Verlierer des NLB-Playouts warten.

