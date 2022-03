Unihockey 3:2-Sieg in der Finalserie gegen Pfannenstiel: Limmattal steht in den NLB-Aufstiegsspielen 3:4-Heimniederlage und 7:6-Auswärtssieg nach Penaltys – die 1.-Liga-Unihockeyaner gewinnen die Serie gegen die Oberländer und stechen jetzt gegen B-Ligist Fribourg. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 20.03.2022, 21.19 Uhr

Sie haben es geschafft: Captain Andris Ladner (rechts) und seine Limmattaler Sportkollegen haben den Playoff-Final gegen Pfannenstiel für sich entschieden und damit die Saison verlängert. Henry Muchenberger

Wenn Valentin Ladner doch nur getroffen hätte. In der 24. Minute des Heimspiels vom Samstag bot sich dem Flügelstürmer der Limmattaler in numerischer Unterzahl die grosse Chance zum 3:0 gegen Pfannenstiel. Es wäre das erste Mal in diesem Playoff-Final gewesen, dass ein Team mit drei Toren Differenz in Führung gegangen wäre. Doch Ladner verzog seinen Schuss, und im Gegenzug verkürzte Pfannenstiel auf 2:1. Nach ihrem Anschlusstreffer drückten die Gäste aus dem Oberland der Partie den Stempel auf, gingen bis zur 50. Minute mit 3:2 in Führung. Und hatten 20 Sekunden nach Limmattals Ausgleich zum 3:3 – Jordan war erfolgreich – die Antwort in Form des siegbringenden 4:3 parat. Limmattal-Chefcoach Behar Spahija nüchtern:

«Wir machten zu viele Fehler. So ist es natürlich schwierig zu gewinnen.»

Bemerkenswertes Detail: Gerade mal handgestoppte 2,5 Sekunden nach Spielbeginn lag Limmattal dank Valentin Ladner mit 1:0 vorne, nach einer Viertelstunde erhöhte Fiechter in numerischer Überzahl auf 2:0. Aber wie immer in dieser verrückten Finalserie ging jenes Team als Verlierer in die Kabine, welches schnell mit zwei Treffern Differenz in Führung lag.

Die Pfannenstiel-Fans können ihre Fähnli einrollen. Henry Muchenberger

So musste tags darauf die fünfte und finale Partie in diesem ungemein ausgeglichenen und spannenden Playoff-Final die Entscheidung bringen.

Die beiden Teams trieben es am späten Sonntagabend auf die Spitze. Die knapp 500 Zuschauer in Egg kamen auch im fünften und letzten Spiel der Finalserie in den Genuss einer Achterbahnfahrt der Gefühle. 4:1 lagen die Gastgeber nach 30 Minuten in Front, in der 49. Minute führten plötzlich die Limmattaler mit 5:4, dann war Pfannenstiel wieder im Vorteil: Suter erzielte in numerischer Überzahl in der 55. Minute den vermeintlichen Siegtreffer zum 6:5. Doch Limmattals Fiechter glich 83 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 6:6 aus. Nach einer torlosen Verlängerung musste schliesslich die Penalty-Lotterie entscheiden. Und da waren die Limmattaler eine Klasse für sich. Alle drei Schützen (Ramseyer, Fiechter, Jordan) trafen, während Goalie Dürler jeden Ball parierte.

Das Team kann jetzt Geschichte schreiben

So haben die Limmattaler also die Finalserie mit 3:2 nach Siegen gewonnen. Der Lohn: Wie 2018 dürfen sie ab kommendem Samstag um den Aufstieg in die Nationalliga B spielen. Gegner: Fribourg, der Verlierer des NLB-Playouts gegen die Red Devils March-Höfe Altendorf. Apropos: Gegen ebendiese «Roten Teufel» spielte Limmattal vor vier Jahren um den NLB-Aufstieg – und verlor die Serie mit 1:3.

Und diesmal? Möglich scheint alles. Auch der erstmalige Aufstieg in die zweithöchste Liga des Landes.

Telegramme Unihockey Limmattal – Pfannenstiel Egg 3:4 (2:0, 0:1, 1:3) Zentrumshalle Urdorf. – 328 Zuschauer. – SR: Urs Hiltbrunner, Simon Hiltbrunner. – Tore: 1. (0:03) V. Ladner 1:0. 14. Fiechter (A. Ladner/Strafe Zumkehr) 2:0. 25. Heierli (Nideröst/Strafe Geiser) 2:1. 48. Hafner (Forrer) 2:2. 50. Kyburz (Feldmann) 2:3. 56. (55:30) Jordan (Pfau) 3:3. 56. (55:50) Kellermüller (Heierli) 3:4.

Strafen: 1 x 2 Minuten gegen Limmattal. – 2 x 2 Minuten gegen Pfannenstiel.

Bemerkungen: 58. Time-out Limmattal. – Limmattal ab 57:29 bei Ballbesitz ohne Goalie. Pfannenstiel Egg – Unihockey Limmattal 6:7 (2:1, 2:1, 2:4, 0:0) nach Penaltyschiessen Kirchwieshalle, Egg. – 473 Zuschauer. – SR: Jung/Petros. – Tore: 4. Hafner 1:0. 8. Kellermüller (Luchsinger) 2:0. 12. Massaro (Geiser) 2:1. 22. Suter (Luchsinger) 3:1. 30. Nideröst (Hafner/Strafe V. Ladner) 4:1. 35. Pfau (Hess) 4:2. 46. Küng (Friedli) 4:3. 47. Hess (A. Ladner) 4:4. 49. Peraro (Massaro) 4:5. 52. Luchsinger 5:5. 55. Suter (Hafner/Strafe Massaro) 6:5. 59. Fiechter (V. Ladner) 6:6. Penaltyschiessen: Scharfenberger verschiesst, Ramseyer trifft, Heierli verschiesst, Fiechter trifft, Schellenberg verschiesst, Jordan trifft.

Strafen: 1 x 2 Minuten gegen Pfannenstiel. – 3 x 2 Minuten gegen Limmattal.

