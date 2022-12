Die bisher beste Saison aller Zeiten für Unihockey Limmattal

Unihockey 14 Siege in 16 Partien: Es ist Limmattals bisher beste Saison aller Zeiten Die 1.-Liga-Unihockeyaner reiten seit dem Meisterschaftsstart auf einer Erfolgswelle – und verlieren ihren Cupsieger. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 19.12.2022, 14.00 Uhr

Nur eine Handvoll Zuschauer sah das letzte 1.-Liga-Meisterschaftsspiel der Limmattaler im zu Ende gehenden Jahr – dem gleichzeitig stattfindenden WM-Final der Fussballer sei Dank.

Jene, die am Sonntagabend in der Urdorfer Zentrumshalle zugegen waren, wurden Zeugen eines erkämpften 5:2-Erfolgs des Tabellenleaders Limmattal gegen den aufsässigen Tabellenvorletzten Zuger Highlands. 16 Spiele, 14 Siege, eine Tordifferenz von plus 52 – diese Zahlen seit Meisterschaftsbeginn sagen alles.

«Wir spielen trotz Verletzungspech die beste Saison aller Zeiten. Es macht Spass mit den Jungs. Mal schauen, was nach dem Jahreswechsel möglich ist»,

freute sich Limmattals Chefcoach Behar Spahija am Sonntag nach dem Schlusspfiff. Die Limmattaler gehen mit einem guten Gefühl in die Meisterschaftspause. Am 7. Januar 2023 startet mit einem Auswärtsspiel gegen die Waldenburg Eagles der Endspurt der Qualifikation. Anfang Februar beginnt die Meisterschaft von neuem mit dem Start der Playoff-Viertelfinals.

Tempi passati: Steven Fiechter im Limmattal-Dress. Henry Muchenberger/Archiv

Verzichten müssen die Limmattaler künftig auf einen ihrer ganz grossen Leistungsträger. Steven Fiechter, 34 und ehedem NLA-Akteur bei Zug United, hat kürzlich schweren Herzens seinen Rücktritt vom Leistungssport gegeben. «Der ganze Aufwand wurde ihm zu gross», erklärt Limmattal-Chefcoach Behar Spahija. Offensivspieler Fiechter, 2020 Cupsieger mit Zug, wohnt im Aargauer Seetal und hat Familie. Er setzte nun die Prioritäten neu.

Unihockey Limmattal – Zuger Highlands 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) Zentrumshalle Urdorf. – 49 Zuschauer. – SR: Müller, Egli. – Tore: 7. Hagenbüchli 0:1. 23. Jordan (A. Ladner) 1:1. 29. Jordan (A. Ladner) 2:1. 30. Flütsch 2:2. 54. Wenk (Zwirner) 3:2. 58. Jordan (A. Ladner) 4:2. 59. Zwirner (Highlands ohne Goalie) 5:2.

Strafen: 1 x 2 Minuten gegen Unihockey Limmattal. 2 x 2 Minuten gegen Zuger Highlands.

Bemerkung: Limmattal im Tor mit Simon Brandenberger.



1. Liga, Gruppe 1

Unihockey Limmattal – Zuger Highlands 5:2 (0:1, 2:1, 3:0). Deitingen – Baden-Birmenstorf 7:4. Schwarzenbach – Aarau 2:7. Lions Konolfingen – Waldenburg 6:5 nach Verlängerung. Bern Capitals – Olten Zofingen 3:6. Schüpbach – Luzern 10:7.

Rangliste: 1. Unihockey Limmattal 16/41 (107:55). 2. Olten Zofingen 16/37 (93:65). 3. Konolfingen 17/38 (129:72). 4. Luzern 17/25 (97:84). 5. Schwarzenbach 17/25 (70:88). 6. Waldenburg 17/24 (88:91). 7. Schüpbach 17/24 (79:84). 8. Bern Capitals 17/23 (76:92). 9. Deitingen 17/21 (92:108). 10. Baden-Birmenstorf 17/19 (70:99). 11. Zuger Highlands 17/10 (69:88). 12. Aarau 17/10 (56:100).

