Unihockey 1.-Ligist Limmattal verlängert mit Trainer Behar Spahija Die Verantwortlichen des 1.-Liga-Spitzenklubs Unihockey Limmattal haben Nägel mit Köpfen gemacht und mit Erfolgscoach Behar Spahija einen neuen Vertrag bis Ende der kommenden Saison abgeschlossen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 26.06.2022, 11.20 Uhr

Behar Spahija gibt bei Limmattal auch künftig die Richtung vor. Alexander Wagner

Ob der bisherige Assistent Michael Hunziker bleiben wird, ist laut Teamchef Rolf Gabriel noch offen. Im Kader gibt es nach bisher drei Abgängen (Dürler, Bliggenstorfer, Eugster) einen ersten Zuzug zu vermelden. Vom letztjährigen Gruppengegner Bülach stösst Routinier Thomas Ingold zum Team aus Urdorf. Ingold spielte die letzten sieben Jahre bei den Unterländern und schrieb am 8. Januar 2017 Bülacher Vereinsgeschichte. An jenem Datum erzielt er den ersten Treffer in der damals neu eröffneten Sporthalle Hirslen.