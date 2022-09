Unihockey Klappt es mit dem WM-Ticket? Nati-Coach Jansson lobt Moritz Mock Der 22-jährige Unihockeyaner aus Dietikon gehörte an der European Floorball Tour in St.Gallen zu den positiven Erscheinungen im Schweizer Team. Dank seiner Leistungen darf sich der GC-Verteidiger berechtigte Hoffnungen auf ein Aufgebot für die Heim-WM machen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 05.09.2022, 14.04 Uhr

Bei Limmattal machte er seine ersten Gehversuche im Unihockey, mittlerweile ist Moritz Mock Nationalspieler. Gian Ehrenzeller / Keystone

Mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck setzte sich Moritz Mock am Sonntagabend auf die fast leere Zuschauertribüne im Athletikzentrum St. Gallen. Ein paar Minuten zuvor ging die dritte und letzte Partie der Schweiz am diesjährigen WM-Vorbereitungsturnier European Floorball Tour (EFT) zwar gegen Tschechien mit 1:2 verloren. Aber für den jungen Dietiker verliefen die Tage im Kreise der besten Schweizer Nationalspieler dennoch äusserst zufriedenstellend.

Mock spielte sowohl gegen Finnland (3:3-Remis) als auch Schweden (5:5) sowie Tschechien durch und verteidigte an der Seite von Luca Graf (Köniz) respektive Nils Conrad (Rychenberg Winterthur). Ein Tor blieb ihm bei seinen Ausflügen in die gegnerische Zone knapp verwehrt, dennoch offenbarte Mock auch offensive Qualitäten. So, wie es Verteidiger im modernen Unihockey praktizieren müssen.

Bevor sich der GC-Verteidiger mit dem Journalisten unterhalten konnte, musste er erst noch Autogrammwünsche von Fans erfüllen. Das tat Mock gerne und setzte seinen Namen auf Schweizer Fahnen und T-Shirts. Dann bilanzierte er:

«Es ist mir in den drei Partien sehr gut gelaufen. Besser, als ich erwartet habe. Ich nehme diese Erfahrung als eine sehr positive mit.»

Vor einem Jahr durfte Mock erstmals in der A-Nationalmannschaft ran, während eines Turniers in Polen. Ein gebrochener Finger verhinderte in der Folge weitere Aufgebote. Doch jetzt ist er zurück. Und der Dietiker hat vor, im Team zu bleiben. Schliesslich findet die Weltmeisterschaft heuer erstmals seit zehn Jahren wieder in der Schweiz statt. Vom 5. bis 13. November spielen die besten Nationalmannschaften in der neuen Swiss-Life-Arena in Zürich-Altstetten und in der Axa-Arena in Winterthur. Dort dabei zu sein, sei das Ziel von jedem, der sich anlässlich der EFT präsentieren durfte, sagte Mock weiter. Auf die Frage, wie gross er seine Chancen sehe, in zwei Monaten im WM-Team zu stehen, zuckte Mock nur die Schultern und sagte: «Wir haben viele gute Spieler im Team. Ich hoffe natürlich, dass ich es schaffe.» Aber wissen tue das nur der Trainer.

Janssons Zufriedenheit mit «Momo»

Fragen wir also gleich nach bei David Jansson. Der 42-jährige Schwede, er orchestriert seit 2015 das Schweizer Nationalteam, äusserte sich am Sonntag nach dem Tschechien-Spiel dieser Zeitung gegenüber wie folgt zum Thema Moritz Mock: «Ich bin sehr zufrieden mit Momo. Er hat viel Kraft in unser Spiel gebracht und auch offensive Akzente gesetzt.» Er, Jansson, beobachte Mock schon längere Zeit.

«Aber weil er immer wieder verletzt war, dauerte es etwas länger mit den ersten Einsätzen bei uns in der A-Nationalmannschaft. Mit anderen Worten: Seine guten Leistungen kommen für mich nicht aus dem Nichts.»

David Jansson, Schweizer Nationaltrainer. Gian Ehrenzeller / Keystone

Stellen wir nun die Frage aller Fragen: Wird Moritz Mock im WM-Kader stehen, David Jansson? «Er hat es für uns interessant gemacht», sagt der Schwede nur und lächelt dabei geheimnisvoll. Setzt der Nationaltrainer «interessant» mit «schwierig» gleich? Also, dass Mock nur noch schwierig aus dem Team zu streichen sein wird? «Das ist Ihre Interpretation meiner Worte», so Jansson, «vielleicht hat es Momo uns nach diesen drei Partien auch einfach gemacht.» Fakt ist: Die Schweiz muss noch zwei Akteure aus dem aktuellen Kader kippen. Wer das sein wird und ob sich in der restlichen Zeit bis zum WM-Vorbereitungscamp vom 26. bis 30. Oktober noch weitere Spieler in den Fokus von Jansson spielen werden, wird man sehen.

Am Sonntag startet die NLA-Saison

Begehrte Unterschrift: Moritz Mock signiert in St. Gallen die Schweizer Fahne eines jungen Fans. Ruedi Burkart

Zwei Tage trainingsfrei haben Mock und die anderen GC-Spieler erhalten, die im Nationalteam gespielt haben. Nach zwei Trainings am Mittwoch und Donnerstag startet die neue Saison am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen Waldkirch St. Gallen (16 Uhr, Hardau). Nach dem Double im vergangenen Winter ist das Ziel der Hoppers klar: Cupsieg und Meistertitel verteidigen. Erstmals in der NLA auf seinen drei Jahre älteren Bruder Tim treffen wird Moritz Mock am 9. Oktober. Dann spielt GC auswärts gegen Zug United. Am Zugersee geht Tim Mock – auch er wie sein Bruder, ein ehemaliger Nachwuchsspieler von Unihockey Limmattal – bereits in seine fünfte Saison.

