Energiekrise: So sparen die Gemeinden im Limmattal Strom

Umfrage Strassenbeleuchtung, Brunnen, Heizung – mit diesen Massnahmen wollen Limmattaler Gemeinden eine Energiekrise verhindern Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auf die Region aus. Jetzt haben die Gemeinden reagiert. So spart das Limmattal.

Heuer leuchten im Limmattal Strassenlaternen weniger lang – wenn sie nicht ganz ausgeschaltet werden. Keystone/Gaetan Bally

Strom sparen – aber wie? Mit dieser Frage sehen sich derzeit Limmattaler Gemeinden konfrontiert. Um die drohende Energiekrise im kommenden Winter abzuwenden, hat der Gemeinderat Uitikon bereits vor mehreren Wochen entschieden, die Strassenbeleuchtung künftig an Wochentagen von 24 Uhr bis 5 Uhr und an Wochenenden zwischen 1 und 5 Uhr auszuschalten. Gemeindeschreiber Sinisa Kostic zufolge erfolgt die Umsetzung der Massnahme in den nächsten Wochen.

Auch in Dietikon leuchten die Laternen nachts nicht. Die Stadt stellt ihre öffentliche Beleuchtung unter der Woche von 1 Uhr bis 5 Uhr und an den Wochenenden von 3 Uhr bis 5 Uhr aus. Dies war auch schon vor der aktuellen Situation so. Über mögliche Massnahmen, um angesichts der derzeitigen Energieknappheit zu sparen, wird an der nächsten Stadtratssitzung entschieden, wie Michael Weber, Leiter Sicherheit und Gesundheit der Stadt Dietikon, letzte Woche schrieb.

Eine erste Massnahme wurde bereits umgesetzt. «Die beiden Netzbrunnen mit Umwälzpumpe beim Stadthaus und beim Kirchplatz wurden am 10. Oktober vom Netz genommen», so Weber. Eine Massnahme, die auch die Kantonshauptstadt bereits umgesetzt hat. Die Stadt Zürich hat entschieden, in einem ersten Schritt über 200 Brunnen trockenzulegen.

Temperatursenkung im Oetwiler Verwaltungsgebäude

In Oetwil ist diese Massnahme kein Thema, denn: «Wir brauchen für unsere Laufbrunnen keine Pumpen», schreibt Thomas Bernegger, Gemeinderat und Leiter der Oetwiler Arbeitsgruppe Energie. «Zudem bringt stehendes Wasser in den Leitungen Probleme mit sich, zum Beispiel Bakterien.» Für ihn sei es wichtiger, Massnahmen für die Sicherstellung der Wasserversorgung sowie der Abwasser- und Abfallbeseitigung bei einem allfälligen Blackout zu ergreifen. Dafür hat die Gemeinde unter anderem ein Notstromaggregat für die Abwasserpumpen bestellt respektive gemietet.

Weiter hat die Gemeinde eine Arbeitsgruppe Energie einberufen, die mögliche Massnahmen erarbeiten soll. Diese startet ihre Arbeit nach den Herbstferien. Erste Massnahmen wurden aber bereits beschlossen. Zum Beispiel die schrittweise Senkung der Temperaturen im Verwaltungsgebäude. Im Moment sei das Gebäude während der Arbeitszeiten 22 Grad warm, heisst es bei der Gemeinde. Auch die Beleuchtung ist ein Thema. «Wir wollen die Beleuchtungszeiten an die ÖV-Schlusszeiten anpassen. Hier versuchen wir, ein ausgewogenes Verhältnis von Sparen und Sicherheit zu erreichen.»

Urdorf will Beleuchtung nicht reduzieren

Auch in Urdorf wurde die Reduktion der öffentlichen Beleuchtung diskutiert – aber darauf verzichtet. Dies, weil die Umsetzung technisch anspruchsvoll sei. «Neue LED-Lampen sind zwar dimmbar, müssten aber einzeln angesteuert werden», schreibt Martin Büchi, Bereichsleiter Verwaltung und Sicherheit. «Verzichtet wird vor allem aber auch aus Sicherheitsüberlegungen.»

Die Aussenbeleuchtung des Gemeindehauses brennt neu nicht mehr während der ganzen Nacht, sondern lediglich während der letzten Stunde nach Schalterschluss und der ersten Stunde vor Schalteröffnung. Auch soll die Heiztemperatur gesenkt werden. Um wie viel Grad ist aber noch nicht klar.

Absenkung der Raumtemperaturen oder Einsparpotenzial bei Lüftungen

In Bergdietikon werde die Lichtstärke während der Nacht bereits gesenkt und in einzelnen Strassenzügen auch das Licht abgestellt. «Ob eine weitere Absenkung sinnvoll ist, wird derzeit abgeklärt», schreibt Gemeinderat Urs Emch auf Anfrage. Zudem prüfe man Sparmassnahmen bei den gemeindeeigenen Liegenschaften. Sparen könne man zum Beispiel bei der Raumtemperatur oder den Lüftungen.

In der Gemeinde Weiningen wurden bisher noch keine Massnahmen umgesetzt. In Abklärung sind aber verkürzte Einschaltzeiten der Strassenbeleuchtung, sowie ob die Möglichkeit besteht, die Lichtintensität zu senken.

Die Gemeinde Aesch hat sich mit Sparappellen im aktuellen Mitteilungsblatt an die Einwohnerinnen und Einwohner gewendet. So wie es auch der Kanton Zürich in einem ersten Schritt empfohlen und den Gemeinden in einem Ende September publizierten Leitfaden aufgezeigt hat. Die nächtliche Strassenbeleuchtung wurde bereits zuvor kurzgehalten.

Auch in Birmensdorf wurden noch keine Entscheide gefällt. Man prüfe zurzeit mögliche Massnahmen. Entschieden wurde auch in Unterengstringen noch nicht. Die Gemeinde hat vor, allfällige Massnahmen Mitte November zu kommunizieren. Die Stadt Schlieren möchte nach den Herbstferien kommunizieren.

Der Entscheid zur Weihnachtsbeleuchtung lässt auf sich warten. Es ist gut möglich, dass der Baum auf dem Dorfplatz in Oetwil auch im Advent 2022 wieder wie im Bild leuchtet. Sandra Ardizzone

Und was die Weihnachtsbeleuchtung betrifft, so klingt es aus allen Richtungen etwa gleich: Entschieden wurde in diesem Punkt noch nichts. Gemäss Auskunft fällt die klassische Weihnachtsbeleuchtung weniger ins Gewicht.

Die Gemeinden Oberengstringen und Geroldswil konnten die Fragen der «Limmattaler Zeitung» bis Redaktionsschluss wegen Abwesenheiten nicht beantworten.

