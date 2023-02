Üetliberg: Stadt Zürich äussert sich zu Mountainbiker-Urteil

Uitikon/Zürich Wo ist das Biken auf dem Üetliberg gestattet? Trotz wegweisendem Urteil bleibt vieles in der Schwebe Im Jahr 2020 standen zwei Mountainbiker in den Negativschlagzeilen, weil sie im Fernsehen abseits der offiziellen Biketrails den Üetliberg hinunter bretterten. Der Zürcher Stadtrat hat sich inzwischen zum Fall geäussert. Lukas Elser Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Darf man hier mit dem Mountainbike fahren? Oder ist dieser Pfad auf dem Üetliberg bereits illegal? Diese Fragen beschäftigen derzeit Wanderer, Biker und Naturschützer. Thomas Stöckli

Hat das Bezirksgericht Affoltern mit seinem Mountainbiker-Urteil vom September 2022 einen Präzedenzfall geschaffen? In der Mountainbike-Szene ist im positiven Sinn von einem wegweisenden Entscheid die Rede, der mindestens auf den ganzen Kanton angewendet werden könne. Bei Naturschützern hingegen herrscht Unverständnis. In der Leserbriefspalte des aktuellen Mitglieder-Infos des Uitiker Naturschutzvereins Pro Üetliberg ist der Ärger gross. Man habe mit dem Urteil eine «rote Linie überschritten», heisst es. Von einem «Freipass für Velofahrer» und einem «Triumph der Biker-Community» ist die Rede und davon, dass «nun alle Schleusen geöffnet» seien.

Alles begann mit einer umstrittenen Bikersendung

Die Vorgeschichte: Seit Jahren streiten sich Naturschützer und Wanderer auf der einen Seite und Zweiradfahrer auf der anderen um das Vorrecht auf dem Zürcher Hausberg. Im Sommer 2020 war der Streit besonders präsent. Stein des Anstosses war die TV-Sendung «Keep on Riding – die aufregendsten Mountainbike-Trails der Schweiz» von SRF. Das Abenteuersportformat, in denen Szenegrössen spektakuläre Mountainbike-Strecken aus der Fahrerperspektive präsentierten, rückte auch den Üetliberg in den Fokus. Zwei Mountainbiker stellten ihre beliebtesten Strecken vor.

Doch selbst in der eigenen Gemeinschaft kam der Beitrag, der zeigte, wie zwei Sportler nicht gerade zaghaft auf schmalsten Pfaden durchs Dickicht den Hang hinunterrasen, nicht gut an. Man befürchtete ein negatives Schlaglicht auf eine Szene, die sich sowieso schon in der Öffentlichkeit für ihr Hobby rechtfertigen muss. SRF seinerseits entschuldigte sich für den Beitrag und nahm ihn einige Tage nach der Ausstrahlung vom Netz.

Für die beiden Protagonisten des SRF-Beitrags fing die Geschichte damit aber erst an. Nach Erscheinen des Beitrags zeigte der damalige Zürcher Stadtförster die beiden Biker wegen Befahrung von illegalen Strecken. Daraufhin nahm das für das betreffende Gebiet teilweise zuständige Statthalteramt Affoltern die Strafverfolgung gegen die Velofahrer auf.

Bezirksgericht Affoltern pfeift Statthalteramt zurück

Die Mountainbiker wollten den Strafbefehl und die damit verbundene Busse von total 1000 Franken nicht auf sich sitzen lassen und erhoben gegen die durch das Statthalteramt im März 2022 erlassenen Strafbefehle Einsprache - mit Erfolg: Das Bezirksgericht Affoltern gab ihnen in allen beanstandeten Punkten recht und entschied, dass sie für ihr Verhalten nicht gebüsst werden sollen. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.

Gemäss dem auch für den Wald geltenden Strassengesetz ist das Velofahren nur auf velotauglichen Strecken erlaubt, sprich: auf Strassen und Wegen. Unbefestigte Trampelpfade, ausschliesslich der Forstwirtschaft dienende Schneisen, sogenannte Rückegassen, wie auch Biketrails, die in der Vergangenheit illegal entstanden sind – all das ist tabu. Da das Gericht jedoch die im Fokus stehenden Strecken als Wege und nicht als Trampelpfade einstufte, sprach es die beiden Mountainbiker frei.

Einem Bericht im «Tages-Anzeiger» zufolge verkündete das Bezirksgericht sein Urteil am 20. September mündlich. Offenbar zum Missfallen des Uitiker Vereins Pro Üetliberg. Denn bereits im November 2022 hakte ihr Vorstandsmitglied, die Zürcher Grünen-Gemeinderätin Sibylle Kauer, beim Zürcher Stadtrat nach. Zusammen mit ihrer Parteikollegin Brigitte Fürer reichte sie eine schriftliche Anfrage ein. Sie wollte unter anderem vom Stadtrat wissen, wie sich das Urteil auf den Umgang der Stadt mit Mountainbikern auf dem Üetliberg auswirkt.

Stadt lässt Mountainbike-Konzept überprüfen

Inzwischen liegt die Antwort des Stadtrats vor. Die Hauptfrage der Gemeinderätinnen kann er nicht beantworten, denn die Stadt werte die Urteile derzeit noch aus. Immerhin schreibt der Stadtrat aber, dass bei der Stadtpolizei in den vergangenen fünf Jahren keine Verzeigungen wegen verbotenen Radfahrens im Wald eingegangen sind. Einzig seien in fünf Fällen Mountainbike-Lenkende nach Selbstunfällen wegen Nichtbeherrschens des Fahrzeugs verzeigt worden. Weiter geht aus der Antwort hervor, dass die Stadt ihr Mountainbike-Konzept gemäss Terminplan 2023 überprüfen wird.

Zum Stichwort Nachtfahrten heisst es, dass diese auf dem Üetliberg erlaubt seien, sofern die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Das heisst insbesondere, dass beim Fahren niemand geblendet werden darf. Ob neben Menschen auch keine Tiere geblendet werden dürfen, steht in der Antwort nicht. Das Strassengesetz, das der Stadtrat an dieser Stelle zitiert, findet im Wald Anwendung.

Studien zum Üetliberg gibt es nicht

Studien, die die Auswirkungen des Bikens auf Wälder untersuchen, gibt es gemäss Stadtrat nicht. Eine allgemeine wissenschaftliche Untersuchung bestätige aber, dass in stark vom Menschen beanspruchten Naherholungsgebieten die Wildtierlebensräume eingeschränkt seien. In der vom Stadtrat zitierten Studie steht: «Besonders abseits des Wegnetzes wirken sich menschliche Aktivitäten stark auf das Verhalten der Wildtiere aus.»

Indes schreibt die Stadt Zürich in einer separaten Mitteilung: Da sich das Bezirksgericht Affoltern in seinem Urteil auch zum kantonalen Waldgesetz geäussert habe, wolle man erst die Einschätzung des Kantons abwarten. Das heisst: Die Stadt möchte zuerst sehen, wie aus Sicht des Kantons das Affoltemer Urteil in der Praxis umgesetzt werden soll, bevor sie allenfalls darüber entscheidet, welche Wege sie allenfalls neu mit einem Fahrverbot ausschildern will- und welche nicht. Bis dahin müssen die Streitparteien mit einer gewissen Unklarheit leben.

