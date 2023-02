Uitikon: Ist Streit zwischen Pro Üetliberg und Uto-Kulm beendet?

Uitikon/Zürich Jahrelanger Streit mit «Uto Kulm»-Wirt Fry: Verein Pro Üetliberg sieht «einen Silberstreifen am Horizont» Zwischen den «Uto Kulm»-Betreibern und den Naturschützern scheint ein Tauwetter aufzuziehen. Ob es anhält, ist ungewiss. Lukas Elser Jetzt kommentieren 13.02.2023, 05.00 Uhr

Pro Üetliberg wehrte sich in der Vergangenheit immer wieder gegen das Mobiliar des «Uto Kulm»-Betriebs im öffentlichen Bereich des Üetliberg-Gipfels. Der Verein sicherte Beweise für jede Expansion des Gastrobetriebs. zvg

Jahrelang stritt sich der Uitiker Naturschutzverein Pro Üetliberg mit dem «Uto Kulm»-Betreiber Giusep Fry. Die Aktivisten wollten Frys in den öffentlichen Bereich des Üetliberg ausgelagerten Gastromöbel nicht akzeptieren.

Und sie störten sich über den Lärm und den Verkehr, die sein Betrieb im geschützten Naherholungsgebiet verursachte. Noch vor knapp einem Jahr kämpfte der Verein mit juristischen Mitteln gegen den Winterzauber, ein mit Lichterketten, Pagodenzelt und Eisstockschiessen aufwartendes mehrmonatiges Gastroerlebnis im Aussenbereich des Hotel- und Restaurantbetriebs.

Ein Grund zur Freude für Pro Üetliberg? Im Mai übernahm Fabian Fry die Geschäftsführung des «Uto Kulm»-Betriebs von seinem Vater Giusep Fry. Michael Buholzer / Keystone

Mit der neuen Geschäftsleitung der Hotel Uto Kulm AG scheinen sich die Wogen zwischen Verein und Gastronomen etwas geglättet zu haben. Giusep Fry trat im Mai 2022 nach 40 Jahren als Direktor des «Uto Kulm» zurück und übergab das Zepter an seinen Sohn Fabian Fry.

Jetzt schreibt man bei Pro Üetliberg im Rückblick von einer «erspriesslicheren als früher scheinenden Situation», die sich seither eingestellt habe: «Der neue CEO hat signalisiert, sich künftig hundertprozentig an die gesetzlichen Vorschriften – Stichwort Gestaltungsplan Uto Kulm – halten zu wollen.

Diesbezügliche Gespräche zwischen der verjüngten ‹Uto Kulm›-Geschäftsleitung und Pro Üetliberg sind im Gang.» In seinem Kampf gegen Frys Bauten argumentierte der Verein zuweilen, dass diese nicht dem für das Areal geltenden Gestaltungsplan entsprechen würden.

Rolf Kuhn, Vizepräsident Verein Pro Üetliberg. zvg

Wie Rolf Kuhn, Vizepräsident von Pro Üetliberg, schreibt, ist der neue CEO offenbar einen Schritt auf den Verein zugegangen. Fabian Fry hat den Vorstand zu sich auf den Zürcher Haushügel eingeladen, ihn herumgeführt und mit Kaffee und Croissants verwöhnt.

Die nette Geste hat offenbar ihr Ziel nicht verfehlt. Der Verein schreibt: «Dass heute seitens des Gastgewerbebetriebes das Bemühen besteht, den fraglichen Vorschriften – insbesondere bezüglich Beschränkung der gastgewerblichen Möblierung – weitgehend nachzuleben, war dabei für die anwesenden Pro-Üetliberg-Vertreter und -Vertreterinnen durchaus ersichtlich.»

Und weiter: «Gefreut hat uns zudem Herrn Frys Aussage, dass ihm ein ‹Uto Kulm› möglichst ohne im Freien abgestellte Autos ebenfalls am Herzen liege – dies nicht zuletzt im Sinne eines attraktiveren äusseren Erscheinungsbildes – und deshalb der betriebseigene Fahrzeugpark unter seiner Ägide bereits beträchtlich verkleinert worden sei.» Schliesslich bedankt sich der Verein für den «freundlichen Empfang» und den «offenen und entspannten Austausch».

Die Stimmung ist gut – grundsätzlich

Ende gut, alles gut? Jein. Einerseits scheint Kuhn noch nicht vollends von Frys Versprechungen überzeugt zu sein. Im Mitteilungsblatt betitelt er die scheinbar gute Neuigkeit zwar mit «ein Silberstreifen am Horizont» – jedoch gefolgt von einem Fragezeichen. Auch lässt er nicht unerwähnt, dass man Fry mitgeteilt habe, man werde dessen Handeln «weiterhin aufmerksam beobachten».

Allerdings will Kuhn Fry auch versichert gehabt haben, dass dieser «von Pro Üetliberg nichts hören» werde, solange er sich an die Abmachungen im Gestaltungsplan halte. Und dass man im gegenteiligen Fall «im Sinne einer unkomplizierten Lösungsfindung» direkt an Fry persönlich gelangen werde, «statt den juristischen Umweg über Stallikon zu suchen».

Im Rahmen des Winterzauber-Streits hatte der Verein mehrfach und auch mit anwaltlichen Briefen auf die Gemeinde Stallikon eingewirkt, damit diese auf dem «Uto Kulm» für Ordnung sorgte. Ob sich der Sturm wirklich gelegt hat, bleibt abzuwarten.

Friede, Freude, Eierkuchen auf dem Üetliberg? Fabian und Giusep Fry freuen sich über gute Aussichten. Michael Buholzer / Keystone

