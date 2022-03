Uitikon/Zürich Grün Stadt Zürich fällt 30 Mammutbäume und macht sie zu Hackschnitzeln Einst zierten die amerikanischen Riesen die nach ihnen benannte Mammutbaum-Allee des Üetlibergs. Doch da sie vor 20 Jahren zu nah aneinander gepflanzt wurden, mussten sie weg. Lukas Elser Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Die stattliche Mammutbaum-Allee musste Adern lassen. An manchen Stellen wurde jeder zweite Baum gefällt. Mammutbäume sollen bis zu 90 Meter hoch werden können.

Der Naturschutzverein Pro Üetliberg wehrt sich seit mehreren Jahren gegen Holzfällaktionen und Rodungen auf dem Üetliberg. Mit ihren Aufsichtsbeschwerden gegen den Zürcher Stadtrat und den Regierungsrat blitzten die Naturschützer dabei aber stets ab. Kürzlich hat Grün Stadt Zürich wieder Bäume am Zürcher Hausberg gefällt. Bei der Mammutbaum-Allee in der Nähe der SZU-Haltestelle Ringlikon wurden mehrere der riesigen, amerikanischen Bäume gefällt.

Der Üetliberg hat jetzt 30 Riesen weniger

Grün Stadt Zürich, die als Abteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements der Stadt Zürich für den städtischen Wald zuständig ist, bestätigt die Baumfällaktion auf Anfrage: «Rund 30 Bäume wurden am 20. Januar gefällt, damit sich die Allee entfalten kann.» Die Mammutbaum-Allee erstreckt sich über 650 Meter auf Uitiker und Stadtzürcher Gebiet im westlichen Teil des Üetlibergwalds. Gemäss Grün Stadt Zürich bestand die Allee vor der Fällung aus 140 Exemplaren des Riesenmammutbaums, nun seien es noch rund 110. Die 30 werden zu Hackschnitzeln verarbeitet.

Die Giganten hinterlassen im Wald eine Lücke. Valentin Hehli

Der vor allem in Zentralkalifornien vorkommende Sequoiadendron giganteum kann über 3000 Jahre alt werden und dabei eine Höhe von bis zu 90 Metern sowie einen Durchmesser von bis zu zehn Metern erreichen. In der Stadt Zürich gebe es einzelne Exemplare, die zwischen 50 und 60 Meter hoch seien, sagt Grün-Stadt-Zürich-Mediensprecherin Tanja Huber.

Den Eingriff begründet sie wie folgt:

«Die Mammutbäume sind nahe aneinander gepflanzt worden, um zu verhindern, dass beim Ausfall einzelner Bäume grosse Lücken in der Allee entstehen. Nun haben sie eine Grösse erreicht, bei der sie sich gegenseitig im Wachstum behindern.»

Einzelne Bäume hätten entfernt werden müssen, «damit sich die verbleibenden Exemplare ungehindert bis zu ihrer vollen Grösse entwickeln können.»

Die Mammutbaum-Allee ist 650 Meter lang. Sie befindet sich in der Nähe der SZU-Haltestelle Ringlikon. Valentin Hehli

Der Zürcher Hausberg ist kein Urwald

An dieser Stelle erklärt Huber, wieso die Stadt am Üetliberg überhaupt Bäume fällt: Im Gegensatz etwa zum Sihlwald müsse der Üetlibergwald als Stadtwald unterschiedlichen Ansprüchen genügen. Der Sihlwald sei ein Waldreservat, das ausschliesslich der Förderung der natürlichen Artenvielfalt diene und vor menschlichen Einflüssen geschützt werde. Deshalb dürften sich die Besucher dort in grossen Teilen nicht frei bewegen.

Der Üetlibergwald diene der Natur wie auch dem Mensch. Der Zürcher Hausberg sei auch ein Erholungswald und biete deshalb auch Infrastrukturen zum Spazieren, Biken, Spielen und Grillieren. Es handle sich um einen Wald, der an viel begangenen Orten nicht einfach der Natur überlassen werden könne, sondern gepflegt werden müsse. Mit der Entnahme einzelner Bäume sorge man für eine natürliche Verjüngung des Waldes. Denn:

«Waldpflege ist die Grundlage für einen vitalen Stadtwald.»

Huber betont auch, dass die Stadt im vergangenen Jahr abgesehen von den Mammutbäumen keine weiteren Bäume am Üetliberg gefällt habe. «Dies weil der Sturm Bernd 2021 leider bereits grossflächig ausgelichtet hat.»

Die Mammutbäume sollten die Holzpreise wieder aus dem Keller holen

Fredy Lienhard auf einem Foto von 2021. Archiv

Die Mammutbaum-Allee wurde vom Uitiker alt Gemeinderat Fredy Lienhard (SVP) ins Leben gerufen. Nachdem der Sturm Lothar am Stephanstag vor der Jahrtausendwende durch weite Teile des Landes gefegt war und auch im Üetlibergwald eine grosse Zerstörung angerichtet hatte, war der damalige Revierförster und Betriebsleiter des ETH-Lehr- und Forschungwalds mit einem Problem konfrontiert: «Die Holzpreise fielen ins Bodenlose und Lienhard stand vor der schwierigen Situation, wie der 350 Hektaren grosse, finanziell selbsttragende Wald weiter bewirtschaftet werden sollte», schrieb die ETH in einer Mitteilung, als das Projekt 2002 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Und weil der Mammutbaum für ihn eine grosse Kraft symbolisierte und als Sturmbrecher galt, entschloss sich Lienhard, einen Teil des Waldes mit dem amerikanischen Riesen wieder aufzuforsten. Das Projekt wurde zusammen mit der Zürcher Kantonalbank und dem Verschönerungsverein Zürich ausgeführt und kostete rund 250’000 Franken.

Von diesem Riesen bleibt nur noch der Strunk. Valentin Hehli

Übrigens rechnete man von Beginn an mit der Möglichkeit, dass später Bäume gefällt werden. So schrieb die ETH in ihrem damaligen Bericht: «Möglicherweise kommen die Leute auf den Geschmack und möchten in Zukunft einen Mammutbaum kaufen, denn mit zunehmender Grösse müssen einige der jetzt rund sieben Meter voneinander entfernten Mammutbäume aufgrund des Platzmangels herausgenommen werden.»

