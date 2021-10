Der beste Koch der Schweiz stammt aus Urdorf und kocht in Uitikon

Uitikon/Urdorf Auszeichnung für Urdorfer Koch im Uitiker «Leuen»: Dominik Altorfer hat den Swiss Culinary Cup gewonnen Dominik Altorfer hat am Montag den diesjährigen Kochwettbewerb des Berufsverbands der Schweizer Köche gewonnen. Der 25-Jährige ist nun ein Jahr lang das Gesicht des Verbands. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 05.10.2021, 18.41 Uhr

Dominik Altorfer aus Urdorf ist der Sieger des diesjährigen Swiss Culinary Cups. Er ist Küchenchef im Uitiker Landgasthof Leuen. zvg/Hotel- und Gastrounion Sein Amuse-Bouche bestand aus Knuspermilke auf Blumenkohlpüree mit Apfeljus und Säntistrüffel. zvg/Hotel- und Gastrounion Darauf folgte der Hauptgang, ein rosa gebratenes Kalbsfilet mit Wiesenkräutern aus Urnäsch, geschmorte Kalbsbacke mit Jus, Wurzelgemüse und in Nussbutter geröstetem Blumenkohl. zvg/Hotel- und Gastrounion Speziell war vor allem der Dessert: geräucherte Mascarpone-Chantilly mit gepickelten Randen, Randencrumble und Dill-Granité auf Dillöl. zvg/Hotel- und Gastrounion

Am Montag fand in der Berufsfachschule Baden das Finale des Swiss Culinary Cups des Berufsverbands der Schweizer Köche statt. Als Sieger ging der Limmattaler Dominik Altorfer hervor: Der 25-jährige Urdorfer ist seit acht Monaten Küchenchef im Landgasthof Leuen in Uitikon. Dass er diese Auszeichnung nun mit Stolz tragen darf, ist ihm gar noch nicht so bewusst: «Ich brauche noch etwas Zeit, um das zu realisieren», sagt er. «Ich bin aber auf jeden Fall sehr glücklich über meinen Sieg.»

Auch «Leuen»-Inhaber Remo Schällibaum freut sich über den Erfolg seines Küchenchefs: «Es ist ganz toll, dass Dominik den Cup gewonnen hat, und wir gönnen ihm den Sieg», sagt er. «Schliesslich handelt es sich um einen doch sehr wichtigen Titel.» Er hofft, dass auch das Restaurant vom Erfolg seines renommierten Küchenchefs profitieren wird. Darum steht ab nächstem Montag für eine Weile Altorfers Siegermenu auf der Speisekarte. «So können unsere Gäste nachvollziehen, warum er gewonnen hat», sagt Schällibaum.

Für sein Menu verarbeitete er ein Appenzeller Kalb

Auf Altorfers Menu standen drei Gänge: Sein Amuse-Bouche bestand aus Knuspermilke auf Blumenkohlpüree mit Apfeljus und Säntistrüffel. Darauf folgte der Hauptgang, ein rosa gebratenes Kalbsfilet mit Wiesenkräutern aus Urnäsch, geschmorte Kalbsbacke mit Jus, Wurzelgemüse und in Nussbutter gerösteter Blumenkohl. Speziell war vor allem der Dessert: geräucherte Mascarpone-Chantilly mit gepickelten Randen, Randencrumble und Dill-Granité auf Dillöl. In seinen Gerichten steckten nicht nur Wurzeln zum Essen, sondern auch seine eigenen Wurzeln: «Als Kind habe ich oft in Urnäsch im Kanton Appenzell auf einem Bauernhof gearbeitet», erzählt er. Darum habe er Teile eines Appenzeller Kalbs verarbeitet.

Bereits vor rund einem halben Jahr hat die Fachjury des Wettbewerbs aus allen eingereichten Menus die sechs Finalistinnen und Finalisten ausgewählt, die am Montag antreten durften. Unter dem Motto «Roots», also Wurzeln, hatten die Kandidaten knapp drei Stunden Zeit, um ein Amuse-Bouche, einen Hauptgang und eine Süssspeise für vier Personen zuzubereiten und zu servieren. Die Fachjury bewertete schliesslich nach Arbeitsweise, Präsentation und Geschmack und kürte Dominik Altorfer in der Trafohalle in Baden als Sieger. Er erhielt 4000 Franken Preisgeld. Den zweiten Platz belegte Nathalie Hänni-Stupf, den dritten David Richards und den vierten teilten sich Christian Bosco und Patrick Adam.

Dass er den Swiss Culinary Cup gewinnen werde, hätte er nicht unbedingt erwartet, sagt Altorfer. Hohe Ziele hatte er aber von Anfang an:

«Ich wollte es sicher aufs Podest schaffen.»

Dafür hat er sich auch ein halbes Jahr auf den Wettbewerb vorbereitet, das Menu geplant, ausgearbeitet und probegekocht. «Es ist schön, dass sich der Aufwand gelohnt hat», sagt er. Mit seinem Sieg ist er nun ein Jahr lang das Gesicht des Berufsverbandes der Schweizer Köche. Was das für ihn konkret bedeutet, weiss er noch nicht. «Ich nehme an, dass nun ein Termin auf den anderen folgen wird», sagt er.

Für die Zukunft hat Altorfer bereits einiges geplant. Genaueres kann er noch nicht verraten, nur so viel: «Ich habe schon ein neues Projekt in Aussicht.» Eines seiner grossen langfristigen Ziele sei zudem, in der Spitzengastronomie als Sternekoch arbeiten zu können.

