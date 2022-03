Uitikon/Stallikon/Zürich Stress auf dem Üetliberg: Knatsch um den Winterzauber geht in die nächste Runde Der Streit zwischen Üetliberg-Gastronom Giusep Fry und dem Uitiker Naturschutzverein Pro Üetliberg will nicht enden. Erneut zankt man sich um den weihnächtlichen Winterzauber. Und zwar nicht mit Samthandschuhen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Rolf Kuhn (links) vom Verein Pro Üetliberg ärgert sich über solche Dekogegenstände, die Gastronom Giusep Fry (rechts) beim «Uto Kulm» aufstellen lässt. Der Stalliker Gemeinderat Remo Hablützel (FDP, Bildmitte) steht zwischen den Fronten. liz

Der Winterzauber auf dem Üetliberg ist seit Montag vorbei. Giusep Fry, Besitzer des Hotels «Uto Kulm», und seine Mitarbeiter sind mit dem Ergebnis des mit Glühwein, Eisstockschiessen und strahlenden Christbäumen lockenden mehrmonatigen Gastroerlebnisses «mehr als zufrieden», wie es auf Anfrage heisst. Derweil sind die Unstimmigkeiten zwischen den Restaurantbetreibern, dem Naturschutzverein Pro Üetliberg mit Sitz in Uitikon und der Gemeinde Stallikon nicht beendet.

Rolf Kuhn, Vizepräsident des Vereins, übt im Zusammenhang mit dem Winterzauber Kritik. Zuerst an Fry:

«Er soll sich einfach an die kantonalen Vorgaben halten.»

Und dann an der für das Gebiet zuständigen Gemeinde Stallikon:

«Sie handelt zu passiv.»

Kuhns Missfallen entzündet sich unter anderem am sogenannten Pagodenzelt. Dieses diente bereits beim vorletzten Winterzauber 2020/21 als zusätzliche gastronomische Fläche im Aussenbereich von Frys Betrieb. Gemäss einer Verfügung der kantonalen Baudirektion vom 7. Dezember 2020 ist das Zelt mit dem für Frys Anlage geltenden kantonalen Gestaltungsplan Uto Kulm nicht konform. Zulässig seien im betreffenden Bereich nur «mobile» und «unüberdeckte» Einrichtungen, was auf dieses Zelt nicht zutreffe. Kuhn betont, dass es fix montiert sei.

Gemäss Pro Üetliberg stehen die Dekogegenstände rechts im öffentlichen Bereich, wo sie nicht stehen dürften. Links das Pagodenzelt, hier noch mit Dach bedeckt. Aufgenommen von Pro Üetliberg am 11. Dezember 2021. zvg

Kuhn stört sich zweitens auch an der «dauerhaft brennenden Weihnachtsbeleuchtung». Gemäss Verfügung sind auch Baum- und Fassadenbeleuchtungen untersagt. Drittens verstelle Fry den öffentlichen Bereich «illegalerweise» mit seinem gastgewerblichem Mobiliar, sagt Kuhn.

Rolf Kuhn, Vizepräsident Verein Pro Üetliberg. zvg

Und an die Adresse der Gemeinde Stallikon sagt Kuhn: «Anscheinend weist sie Herrn Fry nur dann zurecht, wenn der Verein Pro Üetliberg Druck aufsetzt.» Der Verein, der sich für eine ungestörte Naturlandschaft auf Zürichs Hausberg einsetzt, liegt seit Jahren im Streit mit «Uto Kulm»-Besitzer Fry. Die Naturschützer kämpfen gegen den Autoverkehr, den der Betrieb auslöst, dessen «Kino am Berg» oder seine Elektroparty. Als Ergebnis des Streits wurde der ursprüngliche Gestaltungsplan Uto Kulm per 2017 so überarbeitet, dass er rechtskräftig festgesetzt werden konnte. Er regelt, was Fry darf und was nicht.

Unbewilligte Bauten, eine Aufsichtsbeschwerde und eine Deadline

Die neueste Episode im Streit geht auf den ersten Winterzauber 2020/21 zurück. Die Naturschützer störten sich schon damals an zusätzlichen Bauten, die Fry auf dem Uto Kulm erstellen liess. Und da die Gemeinde Stallikon nach Meinung des Vereins diese zu rasch und formlos bewilligte, reichte Pro Üetliberg bei der Baudirektion am 18. November 2020 eine Aufsichtsbeschwerde ein. Bereits zwei Tage später reagierte der Kanton und wies die Gemeinde darauf hin, dass für diese Bauten auch die Zustimmung des Kantons nötig sei.

Der Kanton sei auf die Aufsichtsbeschwerde nicht eingegangen, betont derweil die Gemeinde Stallikon. Er habe sie lediglich darüber orientiert, dass er zuständig sei für Bautätigkeiten im Gestaltungsplanperimeter. Im Anschluss daran wurde ein nachträgliches baurechtliches Bewilligungsverfahren eingeleitet, im Rahmen dessen der Kanton und die Gemeinde die Aussenbereichsbauten gemeinsam absegneten.

Nun knüpften die Behörden ihre Bewilligung aber an bestimmte Auflagen, unter anderem setzte man Fry eine klare Frist: Sämtliche gestaltungsplanwidrige Bauten des Winterzaubers mussten bis 20. Februar 2021 entfernt werden.

Weil das im Fokus des aktuellen Streits stehende Pagodenzelt gemäss Verein über dieses Datum stehen geblieben war, gelangte Pro Üetliberg im Juli 2021 an die Gemeinde Stallikon. Der Verein forderte, dass beim «Uto Kulm» wieder der rechtmässige Zustand hergestellt werde. Im August versprach die Gemeinde, die Angelegenheit zu prüfen.

Pro Üetliberg wirft Gemeinde Passivität vor

Doch gemäss Pro Üetliberg passierte anschliessend von Seiten Gemeinde «monatelang nichts weiter». Fry habe im Gegenteil noch mehr öffentlichen Raum für Restauranteinrichtungen beansprucht. Am 25. November 2021 schliesslich startete er seinen zweiten, jetzt beendeten Winterzauber.

Der Zürcher Gastronom Giusep Fry. zvg

Pro Üetliberg sandte deshalb kurz nach Beginn des neuerlichen Winterzaubers ein weiteres Schreiben an die Gemeinde. Im Dezember folgte dann ein anwaltlicher Brief und erneut ein Schreiben. Jetzt erst reagierte die Gemeinde, wie der Verein sagt. Sie informierte Pro Üetliberg, dass auf dem «Uto Kulm» nicht bewilligte Bauten und Anlagen festgestellt worden seien. Und dass man Anordnungen für die Herstellung des rechtmässigen Zustands getroffen habe.

Der Verein wollte sich mit dieser in seinen Augen zu knappen Antwort nicht zufriedengeben, so erhielt die Gemeinde kurz nach Neujahr 2022 erneut Post vom Anwalt. Inzwischen reagierten die Behörden rascher. Ein paar Tage später schrieb die Gemeinde zurück. Es sei ein nachträgliches Bewilligungsverfahren eingeleitet worden. Und man habe die Schliessung von der sogenannten Weihnachtshütte sowie die Entfernung des Dachs des Pagodenzelts angeordnet. Wie die Gemeinde auf Anfrage sagt, wurde das Dach bereits Mitte Dezember 2021 abgebaut.

Doch beim Verein findet man das nur teilweise zufriedenstellend. Vizepräsident Kuhns Zwischenfazit: Pro Üetliberg begrüsse das Eingreifen der Gemeinde, halte es aber für ungenügend: «Die rechtswidrige Holzkonstruktion des Pagodenzelts steht nach wie vor auf dem Uto Kulm herum. Und dies seit mittlerweile mehr als einem Jahr.» Wie sich bei einem Augenschein zeigt, steht derzeit noch das Holzgerüst des Zelts – das Zeltdach ist also weg. Und Kuhn will an dieser Stelle hinzugefügt haben: Weit gravierender sei, dass Frys Betrieb schleichend immer mehr öffentlichen Raum mit gastgewerblichen Einrichtungen belege.

Was die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Stallikon betrifft, so schrieb der Verein bereits früher in einer Mitteilung: «Die dortigen Gemeindeoberen scheinen häufig nicht sehr motiviert, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass beim Gastgewerbebetrieb auf dem Uto Kulm alles mit rechten Dingen abläuft.» So fordert der Verein die Gemeinde auf, regelmässig Frys Betrieb zu kontrollieren.

Gemeinde erklärt Pro Üetliberg, was ein Rechtsstaat ist

Die Gemeinde Stallikon wiederum betont, dass sie ihre Pflicht erfüllt habe. Für sie ist der rechtmässige Zustand mittlerweile wieder hergestellt.

Der Stalliker Gemeinderat Remo Hablützel (FDP). Zvg

Mit der Aussage des Vereins, es sei monatelang nichts geschehen, ist man nicht einverstanden. Man habe die Einhaltung des Gestaltungsplanes zeitgerecht durchgesetzt, heisst es. Hochbauvorsteher Remo Hablützel (FDP) führt aus: «In einem Rechtsstaat sind behördliche Anordnungen anfechtbar und es ist eine angemessene Frist anzusetzen, um der behördlichen Anordnung nachzukommen.»

Offen ins Gefecht mit dem Verein geht die Gemeinde nicht, Hablützel schreibt aber:

«Wer die Zeit während dieses Fristenlaufs als ‹Nichtstun› moniert, versteht unser Rechtssystem nicht.»

Zudem will die Gemeinde erwähnt haben, dass der Verein ihr auch nach seiner ersten Aufsichtsbeschwerde wieder mit solchen Beschwerden gedroht habe.

Den Vorwurf, man agiere zu passiv, weist Hablützel zurück: «Wir können nicht in Echtzeit Kenntnis über sämtliche Bautätigkeiten erlangen.» Gehe eine Anzeige ein oder stelle man bei einer der regelmässigen Kontrollen eine Bautätigkeit fest, «führe man die notwendigen Prüfungen und Verfahren in der gebotenen Dringlichkeit und innerhalb der vorgegebenen Fristen durch».

Auch den Vorwurf, man sei unmotiviert, die Regeln gegenüber Fry durchzusetzen, verneint er: «Wir sind bei jedem Bauherrn motiviert, das ‹Uto Kulm› ist keine Ausnahme.»

Ebenso wenig will er die Kritik, man kontrolliere zu wenig, stehen lassen: «Aufgrund der beschränkten Ressourcen, der Verhältnismässigkeit und der Gleichbehandlung können wir keine ständige Beobachtungsperson auf dem Uto Kulm einrichten.» Und:

«Der Verein Pro Üetliberg hat lediglich eine Aufgabe als Verein, als Gemeinde und Baubehörde haben wir mehrere Aufgaben, die über den Üetliberg und das ‹Uto Kulm› hinausgehen.»

Die Durchführung von präventiven Kontrollen, wie sie der Verein fordert, sei eigentlich nicht Aufgabe der Gemeinde. Und trotzdem führe man sie durch, wie Hablützel betont.

Uto Kulm AG: «Es geht den Kritikern längst nicht mehr um die Sache»

Benjamin Styger, Sprecher vom «Uto Kulm». zvg

Auch die Hotel Uto Kulm AG verteidigt sich: «Pro Üetliberg würde selbst dann noch etwas beanstanden, wenn nur noch eine Wiese den Gipfel zierte – sofern diese im Besitz der Familie Fry wäre», schreibt «Uto Kulm»-Sprecher Benjamin Styger. Es gehe den Kritikern längst nicht mehr um die Sache, sondern nur noch ums Prinzip.

Styger schreibt weiter:

«Der Verein Pro Üetliberg hetzt praktisch jedem den Anwalt auf den Hals, der versucht ist, dem Hotel Uto Kulm irgendetwas zu bewilligen.»

So sei auch diejenige Behörde, die der Hotel Uto Kulm AG eine coronabedingte Ausnahmebewilligung für den Winterzauber ausgestellt habe, «unter Druck gesetzt beziehungsweise anwaltlich belangt» worden.

Wegen dieses Gebarens getraue sich kaum jemand mehr, «irgendetwas durchgehen zu lassen, das an jedem anderen Ort mit denselben Auflagen toleriert würde». Styger schreibt:

«So müssen wir mittlerweile sogar für das Aufstellen von Sonnenschirmen eine Baubewilligung einholen. Für Sonnenschirme!»

Dies solle wohlbemerkt kein Vorwurf an die Behörden sein, «es zeigt einfach, wie grotesk die Situation mittlerweile ist».

Styger betont, dass die Hotel Uto Kulm AG auf die Aufforderung der Behörden umgehend reagiert habe. Zudem habe man der Gemeinde Stallikon vor einigen Tagen eine mit Fotos versehene Dokumentation des geforderten Rückbaus zukommen lassen. Man gehe davon aus, dass der aktuelle Zustand rechtens sei. Und: «Wir haben auf jeden Fall nichts Gegenteiliges gehört.»

