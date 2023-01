Marco Weissenbrunner ist der neue Gemeindepolizist von Uitikon

Uitikon/Schlieren Schlieremer Ex-Polizeichef arbeitet jetzt für die Gemeindepolizei Uitikon Die Gemeindepolizei Uitikon hat bewegte Zeiten hinter sich. Jetzt ist der Posten aber wieder vollständig besetzt. Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von Schlieren nach Uitikon: Marco Weissenbrunner ist neuer Gemeindepolizist in Uitikon. David Egger (Schlieren, 9. März 2019)

In Uitikon ist ein neuer Ordnungshüter unterwegs: Seit Kurzem arbeitet Marco Weissenbrunner für die Gemeindepolizei. Dies schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Weissenbrunner ist im Limmattal bekannt. Denn vor seinem Wechsel nach Uitikon war er lange Zeit für die Stadtpolizei Schlieren tätig.

1995 hatte er in Schlieren angefangen. Er stieg auf, wurde stellvertretender Polizeichef und stand dann ab 2002 an der Spitze der Stadtpolizei. Im Februar 2020 gab der Polizeichef seine Funktion ab und war fortan wieder als gewöhnlicher Stadtpolizist angestellt. Nun schliesst er das Kapitel Schlieren ganz und wechselt den Berg hinauf nach Uitikon – die Gemeindepolizei gewinnt damit einen Polizisten mit viel Erfahrung.

Und vor allem ist die Gemeindepolizei Uitikon nun nach längerer Unterbesetzung wieder vollständig. Schon seit Anfang Juli 2022 war der Uitiker Polizeiposten nämlich nur mit einer Person besetzt: Florian Stutz. Der ehemalige Dietiker Stadtpolizist wechselte per Januar 2021 nach Uitikon, er wurde dort als Polizeichef angestellt. Stutz hat somit inzwischen auch schon gut zwei Jahre Erfahrung in der Gemeinde mit ihren über 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Der Start von Stutz fiel in eine bewegte Zeit mit vielen Veränderungen. Weil die Gemeinde stark gewachsen war, hatte der Gemeinderat im Sommer 2020 eigentlich entschieden, per Januar 2021 den Personalbestand von einem auf zwei Polizisten aufzustocken. Aber diese Aufstockung verlief holprig. Das hat eine längere Vorgeschichte, die auf 2019 zurückgeht.

Der Gemeinderat trennte sich damals nach über 20 Jahren von seinem bisherigen Gemeindepolizisten. «Verschiedene Vorkommnisse haben den Gemeinderat dazu bewogen, das Anstellungsverhältnis mit dem Gemeindepolizisten per sofort aufzulösen», teilte die Gemeinde damals kurz mit. Im «Blick» war vom «Bschiss-Polizisten» im «Nobelvorort» die Rede.

«Die Weiterführung der Polizeiaufgaben wird bis auf Weiteres durch die aktuelle Stellvertreterin des Gemeindepolizisten sowie das Polizeisekretariat sichergestellt», lautete damals die schnelle Lösung der Gemeinde. Die Stellvertreterin Georgia Rümbeli, bis dahin nur für den polizeilichen Assistenzdienst ausgebildet, bildete sich nun zur Polizistin weiter. Bis sie ihr Diplom im Frühling 2020 hatte und damit den Posten auch offiziell übernehmen durfte, wurde dieser interimsmässig durch einen pensionierten Polizisten im Teilzeitpensum geführt.

Per Ende Januar 2021 zog es Rümbeli runter ins Tal nach Schlieren, sie wechselte zur Stadtpolizei. Für den per Anfang Januar 2021 neu angestellten Polizeichef Florian Stutz hiess das: Nur einen Monat nach seinem Start stand er wieder alleine da. Es dauerte mehrere Monate, bis Ersatz gefunden wurde. Doch dieser war nicht von allzu langer Dauer – ab Anfang Juli 2022 war Stutz wieder allein.

Nun ist die Uitiker Polizei dank Stutz und Weissenbrunner wieder ein Zwei-Mann-Betrieb. Personelle Wechsel gab es nicht nur an der polizeilichen Front, sondern auch im Hintergrund, wie die Gemeinde Uitikon weiter mitgeteilt hat. Namentlich hat Jasmin Haller, die seit 2019 Leiterin Sicherheit war, die Gemeindeverwaltung per Ende September 2022 verlassen.

Diesen Abgang hat der Gemeinderat zum Anlass genommen, die Abteilung Sicherheit mit der Abteilung Gesundheit zusammenzulegen. Deren Führung hat im Oktober 2022 die bisherige Leiterin Gesundheit Nicole Studer übernommen. Ihr zur Seite stehen seit Oktober Anina Rüttimann als Bereichsleiterin Sicherheit und seit Dezember Stefanie Bauer als Bereichsleiterin Gesundheit.

Uitikon ist bei weitem nicht die einzige Limmattaler Polizei, die in den letzten Jahren einen Generationenwechsel vollzogen und den einen oder anderen Wechsel durchlebt hat. Ganz aktuell hat per 1. Januar die neue Gemeindepolizei Urdorf mit Kommandant Marc Wyss ihre Arbeit aufgenommen. Die Stadtpolizei Schlieren, bis Ende 2022 noch Stadtpolizei Schlieren/Urdorf genannt, ist somit nur noch für Schlieren zuständig. Sie steht seit Oktober 2020 unter dem Kommando von Ulrich Pfister.

An der Spitze der Stadtpolizei Dietikon steht seit Dezember 2019 Marco Bisa. Auch er ersetzte damals einen langjährigen Polizeichef. «Unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen über eine moderne und bürgernahe Führung der Stadtpolizei haben eine weitere Zusammenarbeit zwischen dem Polizeichef und der Stadt verunmöglicht», teilte die Stadt Dietikon im Sommer 2019 mit, als sie sich subito von ihrem bisherigen Polizeichef trennte.

Bei der Kommunalpolizei rechtes Limmattal, die für Weiningen, Unterengstringen und Oetwil zuständig ist, hat im Mai 2022 Sven Schenker als neuer Polizeichef übernommen. Sein Vorgänger war nach schwerer Krankheit verstorben.

Auch die Gemeindepolizei Geroldswil stand vor nicht allzu langer Zeit vor einer personellen Herausforderung, konnte dem langjährigen Polizisten Martin Küng aber per 1. August 2021 mit Jürg Kieliger wieder einen zweiten Polizisten zur Seite stellen.

Die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal, die für Bergdietikon, Spreitenbach, Killwangen, Neuenhof, Würenlos und Wettingen zuständig ist, hat seit April 2022 ebenfalls einen neuen Chef. Oliver Bär folgte dort auf Roland Jenni.

In Oberengstringen, Birmensdorf und Aesch übernimmt die Kantonspolizei die kommunalpolizeilichen Aufgaben zusätzlich zu ihren anderen Aufgaben. Auch die Kapo hat einige Wechsel hinter sich. Sozusagen der höchste Polizist in der Region ist seit ein paar Monaten Jann Leutenegger - er löste als Chef der Kapo-Regionalabteilung Limmattal/Albis Martin Litscher ab. Dietiker Bezirkschef bei der Kapo ist seit 2020 Roland Möckli. Und ganz oben steht seit 1. Januar 2023 Marius Weyermann. Er löste als Kapo-Kommandant Bruno Keller ab, der in Pension ging.

Verschiedene Polizeikorps haben nun also frische Kräfte und sind wieder in Vollbesetzung – im Kampf gegen das Böse dürfte das keine schlechte Ausgangslage sein. (lue/deg)

Er darf sich über einen neuen Partner freuen: Florian Stutz, Dienstchef der Uitiker Gemeindepolizei. zvg

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen