Kantischüler machen Pasta-Kochen zum Erlebnis

Uitikon/Oberengstringen Kerzenschein und Klaviermusik: Sie machen das Pasta-Kochen zum Erlebnis Mit ihrem Pasta-Start-up «Pastissima» lernen fünf Limmattaler und Zürcher Schüler der Kantonsschule Hottingen was es heisst, Unternehmer zu sein. Für die Handelsmesse Aargau und Zürich im Shoppi Tivoli kreierten sie sogar eine weitere Nudelsorte und die passende Musik dazu. Sibylle Egloff 29.01.2022, 05.00 Uhr

Mit Nudeln zum Erfolg: Die Kantonsschüler Morris Gaube (hinten links), Michael Adler, Enzo Palazzo, Max Weniger (vorne von links) und Jan Lüthi gründeten im November ihr Unternehmen «Pastissima». Valentin Hehli

CEO mit 16? Ja, das geht. Enzo Palazzo aus Uitikon und seine Unternehmerkollegen von der Kantonsschule Zürich Hottingen beweisen es. Der 16-jährige Limmattaler gründete letzten November mit Michael Adler (16) aus Oberengstringen, Morris Gaube (17) aus Erlenbach, Max Weniger (17) aus Regensdorf-Watt und Jan Lüthi (17) aus Zollikon das Start-up «Pastissima». Das Projekt wurde im Rahmen des Company Programms der Organisation Young Enterprise Switzerland (YES) ins Leben gerufen. YES fördert jährlich über 200 Miniunternehmen, um jungen Generationen während eines Schuljahrs zu vermitteln, was es bedeutet, eine eigene Firma zu führen.

Hinter dem wohlklingenden Namen «Pastissima» verbergen sich Nudeln aus veganen, biologischen Zutaten und Urdinkelmehl, die sich geschmacklich an den vier Jahreszeiten orientieren. Spinat-Petersilie für den Frühling, Zitrone-Peperoncini für den Sommer, Steinpilze für den Herbst und Randen für den winterlichen Teigwaren-Genuss – die verschiedenen Sorten versprechen Abwechslung.

Für jede Pastasorte spielten sie ein Klavierstück ein

Noch spezieller ist jedoch die Zubereitung. Mittels eines QR-Codes auf der Pasta-Packung gelangt man zur ebenfalls der Jahreszeit entsprechenden Musik auf der Website von «Pastissima». «Jan, Max und ich spielen alle Klavier. Und wir dachten, es wäre cool, jede Pasta mit einem Klavierstück zu verbinden», sagt Enzo Palazzo. Die Lieder haben die Jugendlichen selbst eingespielt – die winterlichen Klänge für die Randen-Nudeln wurden sogar von Jan Lüthi selbst komponiert. «Die Stücke dauern genauso lange, wie die Tagliatelle brauchen, bis sie perfekt al dente gegart sind», sagt Michael Adler, der für die Finanzen zuständig ist. Und so tanzen die Nudeln so lange im Kochtopf, bis die Lieder verstummen.

«Unsere Idee ist, dass bereits die Zubereitung zu einem Genusserlebnis wird und unsere Kunden bei Kerzenlicht, Musik und Pasta ein romantisches Nachtessen erleben können», sagt Max Weniger, der als CIO für die Innovation verantwortlich ist. Das fünfköpfige Team arbeitet mit der Firma Bio Pasta Bonetti in Bad Ragaz zusammen. Diese produziert die Nudeln nach dem Rezept der Jungunternehmer. Bestellen kann man sie auf ihrer Website www.pastissima.ch.

Vier Pasta-Sorten widmen sich den vier Jahreszeiten: Spinat-Petersilie (Frühling), Zitrone-Peperoncini (Sommer), Steinpilze (Herbst) und Randen (Winter). An der regionalen Handelsmesse im Shoppi Tivoli bringen sie zudem eine neue Sorte auf den Markt, die Amore heisst und Safran enthält. Valentin Hehli

Am 5. Februar erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Produkte an der regionalen Handelsmesse Aargau und Zürich im Shoppi Tivoli zu präsentieren. Diese ist bereits seit dem 24. Januar im Gange. An der Messe im Spreitenbacher Einkaufszentrum, die kommenden Samstag zu Ende geht, werden insgesamt über 50 Miniunternehmen zu Gast sein. «Wir freuen uns auf diesen Auftritt und hoffen, dass wir ganz viele Packungen verkaufen können», sagt Morris Gaube, der sich um das Marketing kümmert. Er und seine Kollegen wissen bereits genau, wie ihr Messestand aussehen soll.

Sie liefern die Pasta nach Uitikon und Oberengstringen

«Wir werden vor einer toskanischen Landschaft einen Tisch mit Teller, Pasta und Kerzen schmücken und den Boden so auskleiden, als befinde man sich auf einer italienischen Terrasse», sagt Jan Lüthi. Überdies soll auch ein Velo den Stand zieren. «Damit wollen wir darauf aufmerksam machen, dass wir unsere Pasta in der näheren Umgebung unserer Wohnorte umweltfreundlich selbst mit dem Velo ausliefern», sagt Enzo Palazzo. Uitiker, Ringliker und Oberengstringer Kundinnen und Kunden erhalten ihre Pasta also von den Gründern höchst persönlich.

Nicht nur mit der Dekoration wollen die fünf Freunde an der Handelsmesse trumpfen, sondern auch mit einer neuen Pasta-Sorte. «Sie heisst Amore, besteht aus Safran und ist für Liebende gedacht. Und Musik dazu gibt es natürlich auch», sagt Max Weniger.

Schon über 2100 Packungen verkauft

Mit «Pastissima» wagen die Neu-Unternehmer die ersten Schritte in der Geschäftswelt – bisher äusserst erfolgreich. Über 2100 Pasta-Packungen haben sie verkauft und damit weit mehr als ihr Startkapital von 3000 Franken wieder eingenommen. Enzo Palazzo sagt:

«Eine Firma zu haben ist zeitintensiv, aber es macht Spass, dass wir das theoretische Wissen der letzten zwei Schuljahre nun in der Praxis umsetzen können.»

Und auch Michael Adler sieht die Erfahrung positiv: «Wir lernen innerhalb der Gruppe Konflikte zu lösen.» Für Max Weniger ist die Arbeit am Start-up «ein guter Ausgleich zum normalen Schulalltag.» Das grosse Ziel der «Pastissima»-Gründer ist nun als eines der besten Miniunternehmen an der regionalen Handelsmesse ausgezeichnet zu werden, um dann im April an der nationalen Handelsmesse im Zürcher Hauptbahnhof ihre besonderen Nudeln präsentieren zu können.