Uitiker Pasta-Start-up ist bestes Miniunternehmen der Schweiz

Uitikon/Oberengstringen Ihr Miniunternehmen ist eines der besten der Schweiz: Jetzt geht es an die europäische Handelsmesse nach Lettland Enzo Palazzo aus Uitikon und seine vier Schulkameraden der Kanti Hottingen überzeugten mit ihrem Pasta-Start-up Pastissima die Jury der regionalen Handelsmesse Zürich. Weil sie auch national punkteten, können die Jungunternehmer ihre Nudeln und die passende Musik dazu bald im hohen Norden präsentieren. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

CEO mit 16? Enzo Palazzo aus Uitikon und seine Schulkameraden der Kantonsschule Zürich Hottingen haben mit «Pastissima» ein erfolgreiches Miniunternehmen gegründet. Hintere Reihe von links nach rechts: Morris Gaube, Michael Adler, Enzo Palazzo. Vordere Reihe von links nach rechts: Max Weniger und Jan Lüthi. Valentin Hehli

Nudeln, die so lange im Topf kochen, bis die dazu passende Klaviermusik verstummt. Die Idee von Enzo Palazzo aus Uitikon und seinen vier Unternehmerkollegen von der Kantonsschule Zürich Hottingen findet Anklang. Der 17-jährige Limmattaler gründete letzten September mit Michael Adler (16) aus Oberengstringen, Morris Gaube (17) aus Erlenbach, Max Weniger (17) aus Regensdorf-Watt und Jan Lüthi (17) aus Zollikon das Pasta-Start-up Pastissima. Nun wurde das Miniunternehmen zum regionalen Sieger der Handelsmesse Zürich gekürt. Und weil «Pastissima» überdies zu einer der zwei besten von insgesamt 75 ausgezeichneten Jungfirmen des Landes erkoren wurde, dürfen die Kantonsschüler ihre Produkte vom 25. bis 27. April auch an der europäischen Handelsmesse in der lettischen Hauptstadt Riga in Szene setzen.

«Als wir letzte Woche davon erfahren haben, konnten wir es fast nicht glauben. Wir freuen uns sehr», sagt Enzo Palazzo. Der CEO und seine Unternehmerkollegen haben ihr Ziel übertroffen. «Uns war es wichtig, dass wir als Sieger aus der regionalen Handelsmesse hervorgehen, um dann an der nationalen Handelsmesse teilzunehmen. Dass wir nun auch national überzeugen konnten, ist toll.»

Sie haben bereits 2500 Nudelpackungen verkauft

Was 2021 als Schulprojekt begonnen hat, entwickelt sich nun immer mehr zum erfolgreichen Geschäft. Fast 2500 Teigwaren-Päckli wurden bereits verkauft. Im Rahmen des Company-Programms der Organisation Young Enterprise Switzerland (YES) riefen Palazzo und seine Schulkameraden das Miniunternehmen vor einem halben Jahr ins Leben. YES fördert jährlich über 200 Start-ups, um jungen Generationen während eines Schuljahrs zu vermitteln, was es bedeutet, eine eigene Firma zu führen.

Die Kantonsschüler verdanken ihren Erfolg einer besonderen Pasta. Die Nudeln bestehen aus veganen, biologischen Zutaten und Urdinkelmehl und orientieren sich geschmacklich an den vier Jahreszeiten. Spinat-Petersilie für den Frühling, Zitrone-Peperoncini für den Sommer, Steinpilze für den Herbst und Randen für den winterlichen Teigwaren-Genuss – die verschiedenen Sorten versprechen Abwechslung. Noch spezieller ist die Zubereitung. Mittels eines QR-Codes auf der Pastapackung gelangt man zur ebenfalls der Jahreszeit entsprechenden Musik auf der Website von «Pastissima», welche die Jungunternehmer selber eingespielt und aufgenommen haben. Die Stücke dauern genauso lange, wie die Tagliatelle brauchen, bis sie perfekt al dente gegart sind.

Vier Pastasorten widmen sich den vier Jahreszeiten: Spinat-Petersilie (Frühling), Zitrone-Peperoncini (Sommer), Steinpilze (Herbst) und Randen (Winter). Mittlerweile haben die Jungunternehmer eine neue Sorte auf den Markt gebracht, die Amore heisst und Safran enthält. Zudem werden die fünf Schüler im April eine Pasta für Kinder mit Basilikum lancieren. Valentin Hehli

Die Freude über die bevorstehende Reise nach Riga ist gross. «Wir sind noch nie dort gewesen und freuen uns auf den Austausch mit anderen Jungunternehmern», sagt Palazzo. Die Limmattaler Kantischüler und ihre Kollegen aus dem Rest des Kantons wollen so viele Leute aus den insgesamt 35 teilnehmenden Ländern kennen lernen wie möglich. «Und wir hoffen natürlich auch, dass wir noch etwas Zeit haben, um Riga zu entdecken.»

Zuerst konzentrieren sich die Start-up-Gründer jedoch auf die Arbeit. «Wir werden für die europäische Handelsmesse eine Präsentation auf Englisch vorbereiten und ein Werbevideo drehen», sagt Palazzo. Die Jungunternehmer wollen nämlich auch in Riga zu den Besten gehören. «Man kann verschiedene Awards gewinnen. Zum Beispiel für die beste Präsentation, das beste Video oder für den besten Stand.» Um Letzteren besonders attraktiv zu gestalten, lassen die Kantischüler ihre Erkenntnisse aus der regionalen Handelsmesse Aargau und Zürich im Shoppi Tivoli einfliessen. Diese fand von Ende Januar bis Anfang Februar im Spreitenbacher Einkaufszentrum statt und bot über 50 Start-ups eine Plattform. «Wir müssen die Pasta besser inszenieren. Zudem überlegen wir uns, ob wir sogar welche vor Ort kochen und unsere Musik dazu abspielen», so Palazzo.

Sie kreierten eine Basilikum-Pasta für Kinder

Bevor es nach Lettland geht, können die fünf Unternehmerkollegen bereits an der nationalen Handelsmesse am 10. April an ihrem Auftritt feilen. Als Sieger der regionalen Handelsmesse qualifizierten sie sich für den Anlass im Zürcher Hauptbahnhof. Dafür haben die Gründer sogar extra eine neue Nudelsorte lanciert. «Wir werden an diesem Tag die Pasta Bambini mit Basilikum-Geschmack rausbringen», verrät Palazzo. Derzeit sei man daran, ein passendes Kinderlied auszuwählen und einzuspielen. «Die Idee ist, dass Kinder die Pasta mit ihren Eltern zubereiten können», sagt Palazzo.

Bereits für die Handelsmesse in Spreitenbach kreierten die Kantischüler eine weitere Nudelsorte namens Amore, die aus Safran besteht und für Liebende gedacht ist. Und wenn es so weitergeht wie bisher, werden die Kinder-Nudeln wohl nicht die letzte kulinarische Ergänzung im «Pastissima»-Sortiment sein. Zudem wartet noch der offizielle nationale Final der Miniunternehmen. Palazzo sagt: «Auch das wollen wir gewinnen. Dann dürfen wir uns mit den Siegern aus anderen Ländern in Tallinn in Estland treffen.»

