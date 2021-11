Uitikon Zum 50-Jahr-Jubiläum feierte die Mitte Uitikon mit illustren Gästen aus der Politik und einer Podiumsdiskussion An die hundert Gäste versammelten sich im Üdiker-Huus für den Jubiläumsanlass der Ortspartei. Unter den Gästen waren unter anderen Gerhard Pfister, Präsident Mitte Schweiz, und Regierungsrätin Silvia Steiner. Carmen Frei Jetzt kommentieren 24.11.2021, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zahlreiche Gäste feierten das 50-Jahr-Jubiläum mit der Mitte Uitikon. Carmen Frei / «Limmattaler Zeitung»

Die Mitte Uitikon feierte im Üdiker-Huus ihr 50-jähriges Bestehen. Am Dienstagabend um 18 Uhr lud die Ortspartei zur Feier. Bereits bei der Begrüssung wurde Ortsparteipräsident Markus Bösiger überrascht: Janine Vannaz, Kantonsrätin und Gemeinderätin von Aesch, und Danilo Follador, Bezirksparteipräsident, kamen zur Gratulation auf die Bühne und überreichten ihm eine Schachtel Urdorferli.

Der Saal im Üdiker-Huus füllte sich bis um 18.30 Uhr mit den vielen Gästen. Carmen Frei / «Limmattaler Zeitung»

An die hundert Gäste hatten sich laut Markus Hoppler, Uitiker Finanzvorstand, angemeldet. Neben zahlreichen Mitgliedern der Ortspartei waren auch Regierungsrätin Silvia Steiner und viele benachbarte Mitte-Ortsparteien eingeladen, beispielsweise jene aus Aesch, Schlieren, Urdorf und Oberengstringen. Auch Freunde, Familien und Bekannte sowie Vertreter aus anderen Parteien waren anwesend.

Parteipräsident Gerhard Pfister sieht die Mitte in der Pflicht. Carmen Frei / «Limmattaler Zeitung»

Die Mitte will die Gräben in der Gesellschaft schliessen

Gerhard Pfister, Präsident der Mitte Schweiz, sprach nach Bösigers Begrüssung über die Schweiz und die Rolle der Mitte-Partei. Zur Pandemiezeit meinte er: «Die Unversöhnlichkeit, mit der man aufeinander zugeht, hat zugenommen.» Die Gräben, die sich in der Gesellschaft aufgetan hätten, müssten wieder geschlossen werden.

«Das ist die Aufgabe unserer Partei.»

Es müsse ein Miteinander im Land geben. Pfister wünschte der Mitte Uitikon zum Schluss «für die nächsten 50 Jahre alles Gute».

Die Band Habakuk begleitete den Jubiläumsanlass mit ihrer Musik. Carmen Frei / «Limmattaler Zeitung»

Alles begann im Jahr 1971

Nach einem Stück der Band Habakuk, die den Abend musikalisch begleitete, erzählte Markus Bösiger die Geschichte der Ortspartei. Drei Frauen gründeten die Partei 1971, als das Frauenstimmrecht in der Schweiz eingeführt worden war. Die junge Ortspartei habe sich zu Beginn wacker geschlagen. Als Bösiger 1996 dazustiess, stand es allerdings nicht gut um die damalige CVP Uitikon.

Er überredete Bruno Hüppi, mitzumachen, und es ging wieder bergauf. Die Partei engagierte sich am Dorfleben, nahm am Grümpelturnier teil, setzte sich für ein Eisfeld ein und lancierte die Jazz-Apéros mit Diskussionen zu aktuellen Themen.

Noch mehr Frauen sollen in die Politik

Auf das Geschichtliche folgte die Podiumsdiskussion mit Regierungsrätin Silvia Steiner, Kantonsrätin Janine Vannaz und Parteipräsident Gerhard Pfister. Er vertrat Nicole Barandun, Co-Präsidentin der Mitte Zürich, die krank war. Bösiger moderierte das Gespräch zum Thema Frauen und Männer in der Politik.

«Es hat sich extrem viel verändert, aber alles sehr langsam»,

meinte Steiner zur Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Vannaz hob hervor, dass bis vor 50 Jahren die Hälfte der Bevölkerung – die Frauen – nicht stimmen konnte. Pfister meinte, dass noch mehr Frauen in die Politik gehen könnten. Sie würden die Anforderungen oft überschätzen.

Auch parteiintern gibt es unterschiedliche Meinungen, wie Parteipräsident Gerhard Pfister, Kantonsrätin Janine Vannaz und Regierungsrätin Silvia Steiner zeigten. Markus Bösiger moderierte die Diskussion. Carmen Frei / «Limmattaler Zeitung»

Bösiger sprach die gendergerechte Sprache und mögliche Quoten in der Arbeitswelt an. Dazu meinte Pfister: «Jeder Geschäftsmann oder jede Geschäftsfrau schadet sich selbst, wenn er oder sie nicht auf die Qualifikationen achtet.» Er fände, dass Quoten und Sprache nur eine Ersatzhandlung seien.



Silvia Steiner widersprach. Sie habe als Präsidentin im Universitätsrat der Universität Zürich die positiven Auswirkungen einer Quote bei der Auswahl der Professuren gesehen. Weitere Themen in der Diskussion waren der zunehmend feindselige Ton in der Politik, aber auch die Möglichkeit der parteiübergreifenden Zusammenarbeit.

Von Uitiker Gemeindepräsident Chris Linder (FDP) gab es Blumen für Markus Bösiger. Carmen Frei / «Limmattaler Zeitung»

Auch Gemeindepräsident Chris Linder gehörte zu den Gratulanten

Bösiger bedankte sich zum Schluss bei allen Teilnehmenden und auch bei Ehrenmitglied Bruno Hüppi, der die CVP um die Jahrhundertwende auf zehn Prozent Wähleranteil gebracht hatte. Er sagte:

«Das streben wir wieder an.»

Gemeindepräsident Chris Linder (FDP) gratulierte der Ortspartei danach ebenfalls und überreichte Bösiger einen Blumenstrauss. Pünktlich um 20 Uhr ging der Anlass zum Essen über. Als Menu hatte die Mitte Bodenständiges ausgewählt: Es gab Fleischkäse mit Kartoffelsalat.

Nach reichlich Gedankenanstösse von den Politikern wurde den Gästen ein reichhaltiges Menu serviert. Carmen Frei / «Limmattaler Zeitung»