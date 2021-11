Uitiker Feuerwehrkommandant meister Hauptübung zum Abschied

Uitikon Wenn eine Katze bei der Hauptübung dem Feuerwehrkommandanten fast den letzten Nerv raubt Die Feuerwehr Uitikon hat am Wochenende an ihrer Hauptübung ein Grossereignis bewältigt und ihren Chef verabschiedet. Eine unterhaltsame Nebenrolle spielte dabei eine Katze, die gerettet werden musste. Oliver Graf Jetzt kommentieren 14.11.2021, 18.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einsatzleiter Werner Oetiker verschafft sich einen ersten Überblick. Oliver Graf Der ersten Befehle werden ausgegeben. Oliver Graf 003 Mit Atemschutzmaske dringen Feuerwehrleute ins brennende Spritzenhäuschen ein. Oliver Graf Der Brand im Container wird bekämpft. Oliver Graf Wann holen sie unsere Katze vom Dach? Einsatzleiter Oetiker erklärt den Kindern, die ihre Rolle überzeugend spielen, im Stress den Einsatzplan. Oliver Graf Die Flammen sind gelöscht. Oliver Graf Bange Blicke: Kann die Katze gerettet werden. Oliver Graf Glückliche Gesichter: Die aus der misslichen Lage befreite Katze mit ihren Rettern. Oliver Graf Nach dem Einsatz folgt die Besprechung. Oliver Graf Die Schlussbilanz fällt positiv aus. Oliver Graf

Die letzte Hauptübung von Kommandant Werner Oetiker, der sein Amt nach 14 Jahren auf den Jahreswechsel an Robert Hormes übergeben wird, schien sich am Samstag gemütlich zu entwickeln: Zunächst wurde er zum Schulinternat in Ringlikon geschickt – was sich aber als Fehlalarm entpuppte. Danach erschien auf seinem Pager die Meldung, dass im Dorfzentrum ein Einsatz wegen eines Kleintiers anstehe: Eine Katze, die sich nicht mehr Dach herunter traut – eigentlich reine Routine.

Doch diese Katze, sagte Oetiker am Ende der Übung lachend, habe ihm fast den letzten Nerv geraubt. Denn als er als Einsatzleiter beim Dörfli eintraf, war das Kleintier auf dem Dach nur ein Nebenschauplatz. Im alten Spritzenhaus, aus dem dichter Rauch drang, waren zwei Jugendliche eingeschlossen, unter einem Traktor war eine Person eingeklemmt und ein Container stand lichterloh in Flammen. Und während Oetiker als Einsatzleiter seine Truppe dirigierte, um die Personen zu retten und das Feuer zu löschen, wurde er immer wieder von zwei Kindern, die ihre Rolle erstklassig spielten, bedrängt: «Und wann holen Sie endlich unsere Katze vom Dach?»

«Die Katze später, zuerst Personen und Feuer»

Diese befand sich zwar auf dem Dach, war aber in Sicherheit. «Die Katze später, zuerst Personen und Feuer», hatte Oetiker seinen heraneilenden Uitiker Feuerwehrleuten denn auch zu Beginn der Übung zugerufen, nachdem er sich einen ersten kurzen Überblick verschafft hatte. Und so dauerte es nicht lange, bis die eingeschlossenen und eingeklemmten Personen befreit und die Flammen unter Kontrolle waren. Und noch während es heftig aus dem Container qualmte, war auch schon die Leiter gestellt und gesichert, sodass die Katze – eine Raubtier-Puppe in einem Feuerwehrdress – weniger als eine halbe Stunde nach der Alarmierung vom Dach geholt werden konnte.

Der abtretende Kommandant zog am Ende eine positive Bilanz: Seine Kolleginnen und Kollegen hätten das Grossereignis sehr gut bewältigt. Angesichts der vielen Schadensplätze hätte er gern noch zwei, drei Personen mehr gehabt, sagte Oetiker. «Bei so einem Grossereignis wären wir im Ernstfall aber nicht alleine, sondern wir könnten auch auf die Unterstützung von Schutz & Rettung Zürich zählen.» Uitikon sei also gut gerüstet. Das sah auch Instruktor Michal Felt so: «Der abtretende Kommandant kann eine hoch motivierte Truppe an seinen Nachfolger übergeben.»