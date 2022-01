Uitikon Weil in Coronazeiten Information schnell vermittelt werden muss: Gemeinde Uitikon beschafft sich eine digitale Infotafel Der Uitiker Gemeinderat gibt 30'000 Franken für eine digitale Plakatwand aus. Die analogen Plakatstelen werden vorerst nicht verdrängt. Lukas Elser Jetzt kommentieren 12.01.2022, 13.13 Uhr

Sieht so die Zukunft aus? Digitale Infotafel am Bahnhof Brugg. Claudia Meier

Bildschirme prägen unseren Alltag. Ob im Restaurant, im Einkaufszentrum oder im Bus – überall bewegt und flackert das Blaulicht. Auch im öffentlichen Raum werden sie immer präsenter. Am Perron kann man den Fahrplan neuerdings aus dem interaktiven Grossbildschirm heraussuchen und auf der Strasse begegnet man vermehrt digitalen Schildern.

In Uitikon wird man demnächst ebenfalls mehr Displays antreffen. Die Gemeinde möchte wichtige Informationen künftig digital präsentieren. Sie startet deshalb einen Pilotversuch und schafft sich eine Monitorstele an, vergleichbar mit denen, die die SBB einsetzen.

Urdorf hatte einst einen Infomonitor

Digitale Stelen werden bereits in anderen Gemeinden des Kantons genutzt. Im Limmattal hatte die Gemeinde Urdorf schon vor acht Jahren einen solches Display in Betrieb genommen. Es stand an der Ortseinfahrt Nord.

Offenbar machte man gute Erfahrungen mit ihr. Patrick Müller, Leiter Stab der Gemeinde Urdorf, schreibt auf Anfrage: «Diese wurde vor allem von den Vereinen intensiv genutzt.» Später sei die Stele aber wegen des Limmattalbahnbaus wieder entfernt und durch eine Webseitenlösung ersetzt worden.

Wo der Uitiker Bildschirm hingestellt wird, ist noch nicht klar. Vermutlich aber in der Nähe des Zentrums Waldegg, wie der Uitiker Gemeindeschreiber Sinisa Kostic gegenüber der «Limmattaler Zeitung» sagt.

Es gibt eine neue Erwartungshaltung

Der Gemeinderat begründet die Anschaffung mit einer neuen Erwartungshaltung der Bevölkerung: «In der heutigen Zeit wird erwartet, dass Informationen immer rascher an die Adressaten gelangen», schreibt er in einer Mitteilung.

Er führt aber auch die aktuellen Gegebenheiten ins Feld: «Vor allem während der Anfangszeit der Coronapandemie wurde aufgezeigt, dass die Bevölkerung mit Druckmedien oftmals verspätet informiert wurde.»

Gemeindeschreiber Kostic ergänzt:

«Bis wir die Plakate mit den neu geltenden Schutzmassnahmen gedruckt und aufgehängt hatten, war die Information fast wieder veraltet.»

Ein digitales Plakat dagegen müsse man nur gestalten und zentral übers Internet hochladen – und schon könne die Information an jedem ans Netz angeschlossenen Bildschirm abgelesen werden.

Das Problem bei Plakatwänden: Es braucht jemanden, der die Blätter aufklebt und wieder abreisst. Nadia Schärli / Themenbild

Neben Schutzmassnahmen will die Gemeinde Uitikon künftig aber auch die Einladung für die Gemeindeversammlung und Veranstaltungshinweise über den Bildschirm laufen lassen.

Werbung dagegen ist tabu: «Wenn von fünf Plakaten vier Reklamen sind, werden die Stelen gar nicht mehr angeschaut.» Und die Verbreitung von Werbung sei nach Meinung des Gemeinderats auch grundsätzlich keine Aufgabe einer Gemeinde, so Kostic.

Bis ein analoges Plakat steht, ist die Information darauf vielleicht bereits veraltet. Covid-Plakat in Baden. Alex Spichale / Themenbild

Doch dieser Idealismus des Gemeinderats kostet etwas: «Wenn man gleichzeitig mit dem Stelenbetreiber einen Werbevertrag abschliesst, erhält man die Stelen deutlich günstiger», sagt Kostic.

In Uitikon gehen die Kosten in den fünfstelligen Bereich: So hat der Gemeinderat einen Kredit von 30'000 Franken für das Projekt bewilligt. Dieses Geld beinhaltet neben der Stele und deren Installation auch die Ausarbeitung eines Bewirtschaftungskonzepts. Ob auch Private ihre Botschaften über den Bildschirm laufen lassen können, ist noch nicht klar.

Vorerst soll die digitale Stele die analogen Plakatwände ergänzen. Ob Bildschirme irgendwann die Plakatständer ersetzen werden, kann Gemeindeschreiber Sinisa Kostic noch nicht sagen: «Wir müssen erst schauen, wie sich die neue Stele bewährt.»

